Зову вас на прогулку по историческому центру Петербурга с байками и историями о современной поэзии — известной и не очень, провокационной и интеллигентной. Поговорим о том, как создавались поэтические сообщества, чем жила и живёт тусовка нынешнего времени. Обсудим противостояние мейнстрима с андеграундом и вспомним много хороших стихов.

Описание экскурсии

Площадь Восстания и Московский вокзал. Сюда приезжали и приезжают молодые поэты с разных уголков страны, чтобы стать частью поэтической тусовки Петербурга.

Fish Fabrique Bar, или просто «Фишка» — место, где поэтам всегда было место.

«Голицын-лофт». В этом здании, в помещении бывшей бухгалтерии ОМОНа, существовал один из самых камерных и уютных поэтических баров.

Марсово поле, где собирались поэтические тусовки, если на улице тепло. Впрочем, там где поэзия, там всегда тепло.

Я расскажу:

как развивались поэтические сообщества нынешнего Петербурга

что объединяет и различает советских поэтов и поэтов Серебряного века

кому наследуют современные поэты

самое главное — кого и где можно почитать и послушать

и ещё более важное — как отличить хорошие стихи от плохих

Организационные детали

Прежде всего вам нужна удобная обувь и желание послушать стихи. Потому что эта прогулка больше про тексты, но и без контекстов мы не обойдёмся.