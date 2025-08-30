Зову вас на прогулку по историческому центру Петербурга с байками и историями о современной поэзии — известной и не очень, провокационной и интеллигентной. Поговорим о том, как создавались поэтические сообщества, чем жила и живёт тусовка нынешнего времени. Обсудим противостояние мейнстрима с андеграундом и вспомним много хороших стихов.
Описание экскурсии
Площадь Восстания и Московский вокзал. Сюда приезжали и приезжают молодые поэты с разных уголков страны, чтобы стать частью поэтической тусовки Петербурга.
Fish Fabrique Bar, или просто «Фишка» — место, где поэтам всегда было место.
«Голицын-лофт». В этом здании, в помещении бывшей бухгалтерии ОМОНа, существовал один из самых камерных и уютных поэтических баров.
Марсово поле, где собирались поэтические тусовки, если на улице тепло. Впрочем, там где поэзия, там всегда тепло.
Я расскажу:
- как развивались поэтические сообщества нынешнего Петербурга
- что объединяет и различает советских поэтов и поэтов Серебряного века
- кому наследуют современные поэты
- самое главное — кого и где можно почитать и послушать
- и ещё более важное — как отличить хорошие стихи от плохих
Организационные детали
Прежде всего вам нужна удобная обувь и желание послушать стихи. Потому что эта прогулка больше про тексты, но и без контекстов мы не обойдёмся.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваня — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 615 туристов
Я поэт, номинант всероссийских национальных литературных премий. Очень люблю Петербург и знаю его историю, хоть и не коренной его житель. Хочется больше и больше людей приобщать к истории и поэзии. Поэт в России больше, чем поэт! Давайте вместе увлекаться, узнавать и прикасаться к вечности. Ахматова, Бродский, Блок и многие другие личности в моих экскурсиях. С любовью!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Андрей
30 авг 2025
Ваня - отличный пример человека, который полностью знает тему: ее прошлое, ее настоящее и ее суть.
Он рассказывает и смешные истории, и исторические справки о поэтах и читает стихи по памяти
Он рассказывает и смешные истории, и исторические справки о поэтах и читает стихи по памяти
