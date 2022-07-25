Спасти друга Самсона: аудиоквест по Нижнему парку Петергофа

Спасти друга Самсона

Спасти друга Самсона: аудиоквест по Нижнему парку Петергофа
Спасти друга Самсона: аудиоквест по Нижнему парку Петергофа
Спасти друга Самсона: аудиоквест по Нижнему парку Петергофа
Спасти друга Самсона: аудиоквест по Нижнему парку Петергофа
Спасти друга Самсона: аудиоквест по Нижнему парку Петергофа
Спасти друга Самсона: аудиоквест по Нижнему парку Петергофа
Спасти друга Самсона: аудиоквест по Нижнему парку Петергофа
Спасти друга Самсона: аудиоквест по Нижнему парку Петергофа
Ближайшие даты:
25
июл
26
июл
27
июл
28
июл
29
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Что вас ожидает 🤩

  • Большой Петергофский дворец
  • Фонтан Самсон
  • Большая Оранжерея
  • Дворец Марли
  • Павильон «Эрмитаж»
  • Львиный каскад
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приветствуем вас на квест-экскурсии по Нижнему парку Петергофа! Вас ждёт важная задача: разгадать тайны парка и помочь отважному герою Самсону спасти друга Тритона — найти меч и побороть морское чудище. Во время прогулки вы увидите самые красивые фонтаны Петергофа, расшифруете тайные знаки и символы на скульптурах и узнаете множество легенд и мифов.
Ваше путешествие начнётся у Большого каскада и закончится весельем у фонтанов-шутих. Вы полюбуетесь знаковым для Петергофа фонтаном «Самсон» и посмотрите на небольшие забавные фонтаны «Фаворитка» и «Нимфа».
Во время экскурсии вы узнаете, как устраивали Нижний парк, какие фонтаны придумал Пётр I и для чего в павильоне «Эрмитаж» нужен подъёмный стол.
Квест будет интересен посетителям любого возраста. Главная задача — исследовать детали на скульптурах и фасадах зданий и наслаждаться прогулкой по Нижнему парку, который не уступает по красоте Версалю!

Как проходит аудиоэкскурсия:

  • 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  • 4. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику парка на своём смартфоне.
  • 5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  • 7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Парк работает ежедневно с 9:00 до 20:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Нижний Парк Петергофа
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Правленская улица, Большой каскад
Завершение: Александрийское шоссе, Дубок
Когда и сколько длится?
Когда: Парк работает ежедневно с 9:00 до 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В ПАРК. Данный ваучер не является входным билетом в парк. Входной билет в парк доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику парка.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в парк.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в парк доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику парка.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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