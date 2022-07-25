Приветствуем вас на квест-экскурсии по Нижнему парку Петергофа! Вас ждёт важная задача: разгадать тайны парка и помочь отважному герою Самсону спасти друга Тритона — найти меч и побороть морское чудище. Во время прогулки вы увидите самые красивые фонтаны Петергофа, расшифруете тайные знаки и символы на скульптурах и узнаете множество легенд и мифов.

Ваше путешествие начнётся у Большого каскада и закончится весельем у фонтанов-шутих. Вы полюбуетесь знаковым для Петергофа фонтаном «Самсон» и посмотрите на небольшие забавные фонтаны «Фаворитка» и «Нимфа».

Во время экскурсии вы узнаете, как устраивали Нижний парк, какие фонтаны придумал Пётр I и для чего в павильоне «Эрмитаж» нужен подъёмный стол.

Квест будет интересен посетителям любого возраста. Главная задача — исследовать детали на скульптурах и фасадах зданий и наслаждаться прогулкой по Нижнему парку, который не уступает по красоте Версалю!

Как проходит аудиоэкскурсия: