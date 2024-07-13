Сплав по реке Оредеж на сап-бордах отлично подходит для начинающих гребцов.
Это лёгкий и интересный маршрут: слабое течение реки несёт сапы мимо зарослей кувшинок, уютных полян, крохотных пляжей и красноватых песчаных обрывов, которыми так славится Оредеж.
Это лёгкий и интересный маршрут: слабое течение реки несёт сапы мимо зарослей кувшинок, уютных полян, крохотных пляжей и красноватых песчаных обрывов, которыми так славится Оредеж.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00
Описание водной прогулки
- Сбор группы в посёлке Сиверский у плотины Сиверской ГЭС, инструктаж
- Два часа сплава по реке Оредеж до деревни Белогорка
- Финиш у плотины Белогорской ГЭС
В случае неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, гроза) инструктор вправе принять решение об изменении маршрута.
Кому подходит эта прогулка
Людям с любой физической подготовкой, специальные умения и особая сила не нужны, т. к. плыть вы будете по течению.
Организационные детали
- Это сплав без экскурсионной составляющей
- Вам нужно самостоятельно добраться до точки старта
- Обязательно возьмите с собой полный комплект запасной одежды, включая обувь, — при использовании сап-борда всегда есть риск падения в воду
Включено в стоимость:
- работа гида-инструктора на маршруте
- прокат сап-бордов, вёсел, герметичных сумок объёмом 30 литров и спасательных жилетов
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Сиверский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 522 туристов
Мы занимаемся организацией активного отдыха, разрабатываем новые интересные маршруты, придумываем необычные туристические программы. Постоянно работаем над повышением качества наших услуг и уровнем сервиса. Увлекательный тур, путешествие или экскурсия с нашей командой навсегда останутся в вашей памяти!Задать вопрос
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