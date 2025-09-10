Вперёд, на остров Котлин! Там вы погрузитесь в героическое прошлое Кронштадта и ощутите романтику кругосветных путешествий.
Посетите величественный Морской собор, познакомитесь с интерактивной экспозицией музея Военно-морской славы.
Увидите исторические памятники Старого города, побываете в парке «Остров фортов» и полюбуетесь Финским заливом с набережной.
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
Отправимся в Кронштадт из Петербурга. Маршрут проходит по уникальному инженерному сооружению — кронштадтской дамбе, которая защищает город на Неве от наводнений. По пути вы увидите форты и послушаете увлекательные факты о Петербурге, дамбе и острове-крепости.
Прогуляемся по улочкам Кронштадта и увидим:
- Док Петра I и Петровский канал
- Старинный футшток для измерения уровня моря — он до сих пор отмеряет все глубины и высоты в нашей стране
- Памятник рыбке, спасшей от голода тысячи людей
- Аутентичные пушки 18–19 веков
- Купеческую гавань с выходом к Петровскому парку
Посетим Морской Никольский собор:
- Отыщем в нём сходства с Софийским собором в Стамбуле
- Посмотрим на занавес алтаря в виде Андреевского флага и главный крест, выполненный в виде корабельного штурвала
- Найдём на полу собора различных морских обитателей и расшифруем их символику
Зайдём в музей Военно-морской славы, где вы:
- Погрузитесь в историю становления флота в России с помощью интерактивных экспонатов
- Услышите о знаменитых морских сражениях и исследовательских экспедициях
- Увидите круговые панорамы «Деление ядра урана», «Северный морской путь» и другие
- Поуправляете атомным ледоколом из капитанской рубки
Прогуляемся в парке «Остров фортов» на побережье Финского залива. Увидим:
- Морские панорамы и три форта, в том числе загадочный Чумной
- Аллею героев
- Верёвочный парк
- Яблоневый сад с прудом, беседками, качелями и фудкортом
Во время экскурсии поговорим:
- О кругосветных путешествиях, которые начинались в Кронштадте
- Известных открытиях и изобретениях, которые произошли в городе
- Судьбах величайших адмиралов Русского флота
- Открытии Антарктиды и изучении Арктики прославленными адмиралами Беллинсгаузеном, Лазаревым и Пахтусовым
- Кронштадтских мятежах и героическом прошлом времён ВОВ
И многом другом!
По договоренности с гидом можно расширить экскурсию посещением берегового форта «Шанец» и/или совершить водную прогулку между фортами.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле марки Nissan, Renault, Mitsubishi, Honda, Hyundai, Audi, Haval или других
- Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билет в музей ВМС: 400 ₽/ взрослый, 200 ₽/льготный (для пенсионеров, студентов и детей с 8 до 18 лет). Обязательно возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы
Обратите внимание: экскурсия не включает второй этаж — он для самостоятельного осмотра
- Сбор музея — 2000 ₽ с группы (независимо от количества человек)
Если у вас будет желание посетить подводную лодку, билеты покупайте самостоятельно и сильно заранее: недели за 3, а лучше за месяц до посещения.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Петербурга
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8990 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
И
Иванова
10 сен 2025
Спасибо гиду Наталье за интересную экскурсию для группы из 3 человек. До локаций добирались на автомобиле, удобно и комфортно. По совету Натальи сходили на экскурсию в музей фортов Кронштадта, познавательная и красивая экспозиция. Подача материала очень интересная, были в Кронштадте не первый раз, но о некоторых исторических фактах и памятных местах узнали впервые от нее. Нам очень понравилось.
А
Андрей
6 сен 2025
Прекрасная экскурсия. Очень размеренно, внятно, экскурсовод подстраивалась под наш темп восприятия. Много информации, при этом не чувствуешь себя перегруженным. В общении очень деликатна, общительна, помогала делать фотографии. Музей ВМС производит
И
Игорь
12 авг 2025
Добрый день. Пишу отзыв поздновато. Хочу выразить благодарность гиду Наталье. Очень интересно было. Экскурсия превзошла ожидания. Мы были семьей с сыном. Наталья уделила время всем и смогла заинтересовать и сына. Нам очень понравилось!!!
А
Александра
25 июл 2025
24 июля мы побывали в Кронштадте. И, хотя это не первый наш визит в город, по-настоящему мы открыли его именно во время этой поездки. За это огромное спасибо нашему гиду
Ирина
17 июл 2025
Кронштадт захватывающая и очень интересная экскурсия!!! Гид Лариса очень внимательная, тактичная и эрудированная (идеальный гид для индивидуальный экскурсий). Экскурсия спланирована отлично, везде побывали, все посмотрели и не бегом а размерено
н
николай
3 июн 2025
Замечательная экскурсия! Экскурсовод Наталья забрала нас от гостиницы точно по времени, скорректировала наш вояж таким образом, чтобы мы успели осмотреть все до появления очередей. Даже билеты на подводную лодку мы приобрели по прибытию в морской музей! От экскурсии мы получили намного больше, чем ожидалось!
