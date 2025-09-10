Вперёд, на остров Котлин! Там вы погрузитесь в героическое прошлое Кронштадта и ощутите романтику кругосветных путешествий. Посетите величественный Морской собор, познакомитесь с интерактивной экспозицией музея Военно-морской славы. Увидите исторические памятники Старого города, побываете в парке «Остров фортов» и полюбуетесь Финским заливом с набережной.

Описание экскурсии

Отправимся в Кронштадт из Петербурга. Маршрут проходит по уникальному инженерному сооружению — кронштадтской дамбе, которая защищает город на Неве от наводнений. По пути вы увидите форты и послушаете увлекательные факты о Петербурге, дамбе и острове-крепости.

Прогуляемся по улочкам Кронштадта и увидим:

Док Петра I и Петровский канал

Старинный футшток для измерения уровня моря — он до сих пор отмеряет все глубины и высоты в нашей стране

Памятник рыбке, спасшей от голода тысячи людей

Аутентичные пушки 18–19 веков

Купеческую гавань с выходом к Петровскому парку

Посетим Морской Никольский собор:

Отыщем в нём сходства с Софийским собором в Стамбуле

Посмотрим на занавес алтаря в виде Андреевского флага и главный крест, выполненный в виде корабельного штурвала

Найдём на полу собора различных морских обитателей и расшифруем их символику

Зайдём в музей Военно-морской славы, где вы:

Погрузитесь в историю становления флота в России с помощью интерактивных экспонатов

Услышите о знаменитых морских сражениях и исследовательских экспедициях

Увидите круговые панорамы «Деление ядра урана», «Северный морской путь» и другие

Поуправляете атомным ледоколом из капитанской рубки

Прогуляемся в парке «Остров фортов» на побережье Финского залива. Увидим:

Морские панорамы и три форта, в том числе загадочный Чумной

Аллею героев

Верёвочный парк

Яблоневый сад с прудом, беседками, качелями и фудкортом

Во время экскурсии поговорим:

О кругосветных путешествиях, которые начинались в Кронштадте

Известных открытиях и изобретениях, которые произошли в городе

Судьбах величайших адмиралов Русского флота

Открытии Антарктиды и изучении Арктики прославленными адмиралами Беллинсгаузеном, Лазаревым и Пахтусовым

Кронштадтских мятежах и героическом прошлом времён ВОВ

И многом другом!

По договоренности с гидом можно расширить экскурсию посещением берегового форта «Шанец» и/или совершить водную прогулку между фортами.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле марки Nissan, Renault, Mitsubishi, Honda, Hyundai, Audi, Haval или других

Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Билет в музей ВМС: 400 ₽/ взрослый, 200 ₽/льготный (для пенсионеров, студентов и детей с 8 до 18 лет). Обязательно возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы

Обратите внимание: экскурсия не включает второй этаж — он для самостоятельного осмотра

Сбор музея — 2000 ₽ с группы (независимо от количества человек)

Если у вас будет желание посетить подводную лодку, билеты покупайте самостоятельно и сильно заранее: недели за 3, а лучше за месяц до посещения.