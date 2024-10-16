Мы посетим уникальный дворцово-парковый ансамбль Петергоф, который раньше использовался как парадная летняя императорская резиденция, а ныне стал музеем-заповедником.
Вы сможете окунуться в историю этих мест, а после — неспеша прогуляться и насладиться красотами Нижнего парка Петергофа.
Вы сможете окунуться в историю этих мест, а после — неспеша прогуляться и насладиться красотами Нижнего парка Петергофа.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:45
Описание экскурсииЕсли Версаль — это восхваление французского короля, то Петергоф был создан как триумфальный памятник, увековечивающий победу России в Северной войне. Впрочем, русский Версаль оказался даже лучше, чем у французского короля. За триста лет был создан уникальный дворцово-парковый ансамбль, который использовался как парадная летняя императорская резиденция. Сейчас «Петров двор» — это музей-заповедник. В группе до 15 человек в сопровождении гида из нашей команды насладитесь прогулкой и интересным рассказом. Мы отправимся из центра Санкт-Петербурга в бывшую летнюю резиденцию наших императоров по Старой петергофской дороге, вы узнаете историю строительства и воплощение идей Петра на южном берегу Финского залива. Неспеша погуляем по Нижнему парку Петергофа. Гид из нашей команды окунет вас в историю этих мест. В программе есть час свободного времени — можно погулять по парку самостоятельно или посетить дворец по предварительному бронированию при заказе с доплатой 750 рублей. Важно знать• Одежда/обувь по погоде.
- Обязательно возьмите дождевик/зонт.
- Можно взять с собой перекус.
- Организатор вправе потребовать полную оплату за 12 часов до начала экскурсии.
Со вторника по воскресенье в 9:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|5 000 ₽
|Детский (14-17 лет)
|4 500 ₽
|Пенсионный
|4 300 ₽
|Детский (до 13 лет включительно)
|4 200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старая Петергофская дорога
- Бывшие летние резиденции
- Балтийская жемчужина
- Дворец Конгрессов
- Большой Дворец и Большой каскад
- Шутихи
- Монплезир
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Входные билеты в парк.
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пл. Островского, памятник Екатерине II
Когда и сколько длится?
Когда: Со вторника по воскресенье в 9:45
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Одежда/обувь по погоде. Обязательно возьмите дождевик/зонт. Можно взять с собой перекус
- Организатор вправе потребовать полную оплату за 12 часов до начала экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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