Лубок — вид фольклорного народного творчества, отличающийся простотой и доступностью образов.
На мастер-классе вас ждут интересные истории о народной культуре, работа с уникальными оттисками и уютное чаепитие в атмосфере музея русской сказки.
На мастер-классе вас ждут интересные истории о народной культуре, работа с уникальными оттисками и уютное чаепитие в атмосфере музея русской сказки.
Описание мастер-класса
На мастер-классе вы нанесёте на тканевый шоппер рисунок в лубочной технике, узнаете интересные факты о лубке на Руси и заберёте с собой готовое изделие.
Уникальные оттиски, созданные специально для музея, выбор индивидуального оформления, уютная атмосфера, чаепитие из самовара с русскими сладостями — всё это создаст незабываемый опыт и подарит волшебный вечер!
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в музее русской сказки
- Дети младше 14 лет должны быть с сопровождающим взрослым
- В стоимость мастер-класса входит все материалы и чаепитие
в понедельник, пятницу и субботу в 19:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В музейе русской сказки «За лесами, за горами»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, пятницу и субботу в 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 42 туристов
Приносим сказку туда, где её ждут! Наш музей — это аутентичное пространство, созданное нами с душой, чтобы поведать вам то, что веками передавалось в устной традиции. А ещё это большая идея, собранная энтузиастами, которые верят, что сказки — ключ к пониманию глубинных ценностей, русской души и культуры.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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