Лубок — вид фольклорного народного творчества, отличающийся простотой и доступностью образов. На мастер-классе вас ждут интересные истории о народной культуре, работа с уникальными оттисками и уютное чаепитие в атмосфере музея русской сказки.

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Описание мастер-класса

На мастер-классе вы нанесёте на тканевый шоппер рисунок в лубочной технике, узнаете интересные факты о лубке на Руси и заберёте с собой готовое изделие.

Уникальные оттиски, созданные специально для музея, выбор индивидуального оформления, уютная атмосфера, чаепитие из самовара с русскими сладостями — всё это создаст незабываемый опыт и подарит волшебный вечер!

Организационные детали