В уютном пространстве на Васильевском острове вы прикоснётесь к живой истории России: возьмёте в руки гусли, услышите их голос и сыграете свою первую мелодию. Никакого музыкального опыта не нужно — гусли зазвучат в руках каждого с первых минут.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание мастер-класса

Живое выступление на трапециевидных 19-струнных гуслях. Вы услышите звук древнего инструмента — тёплый, обволакивающий, ни на что не похожий.

Рассказ об истории гуслей с 9 века: как они выглядели, как использовались в русской культуре, какие бывают виды.

Вы возьмёте в руки крыловидные гусли — с 10–13 струнами — и извлечёте первые звуки и простую мелодию.

Получите общее фото на память о нашей встрече.