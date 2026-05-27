В уютном пространстве на Васильевском острове вы прикоснётесь к живой истории России: возьмёте в руки гусли, услышите их голос и сыграете свою первую мелодию. Никакого музыкального опыта не нужно — гусли зазвучат в руках каждого с первых минут.
Описание мастер-класса
Живое выступление на трапециевидных 19-струнных гуслях. Вы услышите звук древнего инструмента — тёплый, обволакивающий, ни на что не похожий.
Рассказ об истории гуслей с 9 века: как они выглядели, как использовались в русской культуре, какие бывают виды.
Вы возьмёте в руки крыловидные гусли — с 10–13 струнами — и извлечёте первые звуки и простую мелодию.
Получите общее фото на память о нашей встрече.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Васильевском острове
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я музыкант и педагог, играю на гуслях с 2021 года. Провожу живые мастер-классы по гуслям для жителей и гостей Санкт-Петербурга. На моих мероприятиях были десятки участников разного возраста — от детей до пенсионеров.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Сыграй на гуслях: мастер-класс в сердце Санкт-Петербурга»
Групповая
Из Санкт-Петербурга в Петергоф и Кронштадт: 2 города за 1 день
Однодневный автобусный тур к двум символам петровской эпохи - царской резиденции и городу-крепости
Начало: На Площади Островского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2800 ₽ за человека
Билеты
Русский музей в Санкт-Петербурге: главные сокровища (билеты включены)
Познакомиться с историей легендарного музея и его ролью в культуре России
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 13:00 и 15:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3600 ₽ за билет
-
16%
Мини-группа
до 10 чел.
Питейная культура Санкт-Петербурга: экскурсия по барам (18+)
Начало: Ст. метро «Садовая»
Расписание: согласно расписанию в календаре
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
3250 ₽
3850 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь русский стиль в Петербурге
От первых архитектурных опытов к абсолютной вершине
Начало: У метро «Чернышевская»
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
7800 ₽ за всё до 4 чел.
2500 ₽ за человека