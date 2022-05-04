Знаменитый гастроном, магазин-музей и первый торговый дом дореволюционной России уже 120 лет радует посетителей великолепным интерьером в стиле модерн, уникальными товарами со всего мира и неповторимой атмосферой роскоши, сохранившейся с начала ХХ века.

Основанный в 1903 году знаменитым купцом, меценатом, предпринимателем Григорием Елисеевым, Магазин по сей день пользуется популярностью среди жителей Санкт-Петербурга и гостей города, как гастроном эксклюзивных товаров, кафе, музей и ресторан. Говорят, что глядя на огромное и оригинальное здание напротив Гостиного двора, в самом сердце Невского проспекта, невозможно пройти мимо, и это чистая правда!

Мы предлагаем ознакомиться с историей династии Елисеевых и узнать, какие тайны скрывает самый известный гастроном России.

Музей Купцов Елисеевых – первый в Санкт-Петербурге музей истории знаменитой купеческой династии Елисеевых, в 1913 году отмечавшей 100-летие с основания, оставившей после себя в России два магазина – памятники архитектуры и объекты федерального значения – Московский и Петербургский Елисеевские гастрономы (1901, 1902 гг основания)

В экспозиции музея:

коллекция антикварных предметов, в том числе личные вещи семьи Елисеевых

фотоколлекция из более 150 архивных снимков Елисеевского магазина с 1902 по 2010-гг

уникальные архивные материалы: подлинные фотографии, письма, документы Елисеевых

Экскурсии проводит исследователь-биограф и руководитель проекта – Дарья Ладилова в формате лекции, иллюстрированной архивными материалами. Экскурсанты посещают недоступные обычным посетителям магазина локации: кабинет директора, интерьерный балкон второго этажа, заходят за прилавок отдела в торговом зале.

Продолжительность программы: 1 час