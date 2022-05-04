Тайны Елисеевского гастронома

Тайны Елисеевского гастронома
Тайны Елисеевского гастронома
Тайны Елисеевского гастронома
Тайны Елисеевского гастронома
Тайны Елисеевского гастронома
Тайны Елисеевского гастронома
Тайны Елисеевского гастронома

Что вас ожидает 🤩

  • Памятник архитектуры стиля модерн (особенности фасада, скульптуры на Малой Садовой ул.)
  • Исторический кабинет директора гастронома
  • "скрытый" балкон управляющего
  • Бывшая контора гастронома
  • Антикварные экспонаты Торгового Дома Братья Елисеевы
  • Личные вещи купцов Елисеевых
  • Фотоколлекция архивных снимков
  • Рояль, играющий сам по себе
  • Прилавок продавца изнутри
  • Бывший винный погреб
Знаменитый гастроном, магазин-музей и первый торговый дом дореволюционной России уже 120 лет радует посетителей великолепным интерьером в стиле модерн, уникальными товарами со всего мира и неповторимой атмосферой роскоши, сохранившейся с начала ХХ века.
Основанный в 1903 году знаменитым купцом, меценатом, предпринимателем Григорием Елисеевым, Магазин по сей день пользуется популярностью среди жителей Санкт-Петербурга и гостей города, как гастроном эксклюзивных товаров, кафе, музей и ресторан. Говорят, что глядя на огромное и оригинальное здание напротив Гостиного двора, в самом сердце Невского проспекта, невозможно пройти мимо, и это чистая правда!
Мы предлагаем ознакомиться с историей династии Елисеевых и узнать, какие тайны скрывает самый известный гастроном России.
Музей Купцов Елисеевых – первый в Санкт-Петербурге музей истории знаменитой купеческой династии Елисеевых, в 1913 году отмечавшей 100-летие с основания, оставившей после себя в России два магазина – памятники архитектуры и объекты федерального значения – Московский и Петербургский Елисеевские гастрономы (1901, 1902 гг основания)

В экспозиции музея:

  • коллекция антикварных предметов, в том числе личные вещи семьи Елисеевых
  • фотоколлекция из более 150 архивных снимков Елисеевского магазина с 1902 по 2010-гг
  • уникальные архивные материалы: подлинные фотографии, письма, документы Елисеевых
  • Экскурсии проводит исследователь-биограф и руководитель проекта – Дарья Ладилова в формате лекции, иллюстрированной архивными материалами. Экскурсанты посещают недоступные обычным посетителям магазина локации: кабинет директора, интерьерный балкон второго этажа, заходят за прилавок отдела в торговом зале.
Продолжительность программы: 1 час

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия (1 час)
  • Купеческое чаепитие в ресторане Склад №5
  • Фотосъемка разрешена
  • Посещение музея
Место начала и завершения?
Невский проспект 56
Когда и сколько длится?
Когда: каждую субботу и воскресенье в 14 часов
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

каждую субботу и воскресенье в 14 часов

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