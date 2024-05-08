Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 16:00
Что вас ожидает:
- Программа тура:
- История Александро-Невской Лавры и её кладбищ
- История Никольского кладбища
- Могилы Собчака и Старовойтовой
- Старинные склепы, байки и легенды
- Военные и лётчики
- История о призраке Иоанна Кронштадского
- Поэты и архитекторы
- Братский (монашеский участок)
- Дедушка русского автомобилестроения
- Лев Гумилев
- Знаменитые певицы дореволюционной России
Описание экскурсии
Здесь Вы услышите помимо обычных кладбищенских рассказов мистические истории, увидите сектантские молельни и место, где пару лет назад перепуганному служителю кладбища явился Иоанн Кронштадтский. Вашему взору явятся могилы известных политиков, великих издателей, белокаменный склеп прекрасной певицы, восстановленное надгробие знаменитой поэтессы, семейное место доблестного адмирала, могилы первых русских авиаторов, монашеский участок. Всего не перечислить!
С 13.00 по четвергам 16.00 по воскресеньям
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Программа тура:
- История Александро-Невской Лавры и её кладбищ
- История Никольского кладбища
- Могилы Собчака и Старовойтовой
- Старинные склепы, байки и легенды
- Военные и лётчики
- История о призраке Иоанна Кронштадского
- Поэты и архитекторы
- Братский (монашеский участок)
- Дедушка русского автомобилестроения
- Лев Гумилев
- Знаменитые певицы дореволюционной России
Что включено
- Авторская экскурсионная программа от гида
Что не входит в цену
- Доплат нет.
Место начала и завершения?
площадь Александра Невского, 1Ж
Когда и сколько длится?
Когда: С 13.00 по четвергам 16.00 по воскресеньям
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Группа - до 12 чел
- Продолжительность 2 часа
- Тип экскурсии - пешеходная
- Дополнительные расходы - отсутствуют
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сардана
8 мая 2024
Н
Наталья
7 мая 2024
Очень познавательно и ненапряжно. Виктория дала много информации в простой форме и местами с юмором. Большое спасибо!
Т
Татьяна
22 апр 2024
Отменили экскурсию из-за погоды. Очень жаль. В следующий раз, когда будем в Питере, обязательно запишем ещё раз
N
Nady
17 дек 2023
C Туристикой посетила несколько экскурсий. С гидом Викторией посетила экскурсию на старинное Никольское кладбище. Виктория - настощий профессионал, преподносит всю информацию интересно, ярко и очень познавательно!
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