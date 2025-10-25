Едем в бывшую летнюю резиденцию Романовых — Гатчину.
По дороге вы откроете для себя историю мелькающих за окном мест и узнаете, как они связана с Романовыми.
Зайдёте в Большой дворец, который сочетает элементы европейских средневековых замков и русской императорской резиденции, и прогуляетесь по нарядному парку. И всё это — под наши интересные рассказы.
Описание экскурсии
Едем по Московскому проспекту, на котором расположено много любопытных зданий различной архитектуры, Пулковскому и Киевскому шоссе. По пути вы увидите мемориальные памятники и услышите, какую роль играла Гатчина во время революции и что пришлось ей пережить в Великую Отечественную войну.
Зайдём в Большой Гатчинский дворец и исследуем его парадные интерьеры. Мы расскажем, зачем при Павле I истопник натирал печку льдом и с какой целью Александр III приехал в Гатчину.
Прогуляемся по прекрасному парку. Вы узнаете, чем занималась императорская семья на острове Любви.
Организационные детали
- Билеты во дворец и парк включены в стоимость
- Едем на микроавтобусе Mercedes Sprinter. Детские кресла предоставляются по договорённости
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в среду и пятницу в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4450 ₽
|Пенсионеры
|4000 ₽
|Школьники
|3850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2032 туристов
Здравствуйте, я аккредитованный гид-переводчик. Работаю с 2014 года, провожу экскурсии на русском, немецком и английском. Дважды оканчивала курсы гидов на разных языках, проводила экскурсии в музеях. Нахожу общий язык с
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
Л
Людмила
25 окт 2025
Спасибо огромное Галине за содержательную экскурсию. Всё прошло просто отлично.
Отдельная благодарность Ирине за то, что в сложившейся ситуации был найден оптимальный выход и экскурсия состоялась.
И
Ирина
15 мая 2025
Экскурсия очень хорошая, познавательная, экскурсовод - Елена - супер. Рассказывала очень подробно(на сколько это возможно) никуда не спешили, все посмотрели, все сфотографировали. Большое спасибо организаторам и экскурсовод
