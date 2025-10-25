Мои заказы

Гатчина - резиденция Романовых (билеты включены)

Полюбоваться интерьерами дворца и узнать, зачем истопнику лёд
Едем в бывшую летнюю резиденцию Романовых — Гатчину.

По дороге вы откроете для себя историю мелькающих за окном мест и узнаете, как они связана с Романовыми.

Зайдёте в Большой дворец, который сочетает элементы европейских средневековых замков и русской императорской резиденции, и прогуляетесь по нарядному парку. И всё это — под наши интересные рассказы.
4.5
2 отзыва
Гатчина - резиденция Романовых (билеты включены)© Ирина
Гатчина - резиденция Романовых (билеты включены)© Ирина
Гатчина - резиденция Романовых (билеты включены)© Ирина
Ближайшие даты:
14
ноя19
ноя21
ноя26
ноя28
ноя3
дек5
дек
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Едем по Московскому проспекту, на котором расположено много любопытных зданий различной архитектуры, Пулковскому и Киевскому шоссе. По пути вы увидите мемориальные памятники и услышите, какую роль играла Гатчина во время революции и что пришлось ей пережить в Великую Отечественную войну.

Зайдём в Большой Гатчинский дворец и исследуем его парадные интерьеры. Мы расскажем, зачем при Павле I истопник натирал печку льдом и с какой целью Александр III приехал в Гатчину.

Прогуляемся по прекрасному парку. Вы узнаете, чем занималась императорская семья на острове Любви.

Организационные детали

  • Билеты во дворец и парк включены в стоимость
  • Едем на микроавтобусе Mercedes Sprinter. Детские кресла предоставляются по договорённости
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в среду и пятницу в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4450 ₽
Пенсионеры4000 ₽
Школьники3850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2032 туристов
Здравствуйте, я аккредитованный гид-переводчик. Работаю с 2014 года, провожу экскурсии на русском, немецком и английском. Дважды оканчивала курсы гидов на разных языках, проводила экскурсии в музеях. Нахожу общий язык с
читать дальше

гостями разного возраста, ведь я ещё и учитель в школе. Такой опыт позволил мне понимать детскую психологию. У меня есть увлекательные квесты для школьников. Моя работа вдохновляет на изучение нового, и даже стандартная экскурсия уникальна. Экскурсии провожу со своими коллегами-гидами.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Л
Людмила
25 окт 2025
Спасибо огромное Галине за содержательную экскурсию. Всё прошло просто отлично.
Отдельная благодарность Ирине за то, что в сложившейся ситуации был найден оптимальный выход и экскурсия состоялась.
Спасибо огромное Галине за содержательную экскурсию. Всё прошло просто отлично.
И
Ирина
15 мая 2025
Экскурсия очень хорошая, познавательная, экскурсовод - Елена - супер. Рассказывала очень подробно(на сколько это возможно) никуда не спешили, все посмотрели, все сфотографировали. Большое спасибо организаторам и экскурсовод
Экскурсия очень хорошая, познавательная, экскурсовод - Елена - супер. Рассказывала очень подробно(на сколько это возможно) никудаЭкскурсия очень хорошая, познавательная, экскурсовод - Елена - супер. Рассказывала очень подробно(на сколько это возможно) никудаЭкскурсия очень хорошая, познавательная, экскурсовод - Елена - супер. Рассказывала очень подробно(на сколько это возможно) никудаЭкскурсия очень хорошая, познавательная, экскурсовод - Елена - супер. Рассказывала очень подробно(на сколько это возможно) никудаЭкскурсия очень хорошая, познавательная, экскурсовод - Елена - супер. Рассказывала очень подробно(на сколько это возможно) никуда

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Романовы в Зимнем дворце: парадные и жилые покои (билеты включены)
2 часа
35 отзывов
Билеты
Лучший выбор
Романовы в Зимнем дворце: билеты включены
Посетите Зимний дворец и узнайте о жизни Романовых. Парадные залы, жилые покои и часы «Павлин» - всё это ждёт вас с билетами в Эрмитаж
Начало: У Атлантов
11 ноя в 11:00
12 ноя в 11:00
3099 ₽ за билет
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца (билеты включены)
На автобусе
5 часов
388 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по Петергофу
Петергоф - место, которое стоит увидеть каждому. В этой экскурсии вы узнаете историю дворца и насладитесь красотой фонтанов Нижнего парка
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
12 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
6200 ₽ за человека
Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены)
2 часа
282 отзыва
Билеты
Шедевры Эрмитажа и Зимний дворец
Шедевры Эрмитажа и парадная жизнь Зимнего дворца: погрузитесь в историю и искусство, исследуя великолепные залы и коллекции. Билеты включены
Начало: На Дворцовой площади
11 ноя в 11:15
12 ноя в 11:15
2900 ₽ за билет
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге