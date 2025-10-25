Едем в бывшую летнюю резиденцию Романовых — Гатчину. По дороге вы откроете для себя историю мелькающих за окном мест и узнаете, как они связана с Романовыми. Зайдёте в Большой дворец, который сочетает элементы европейских средневековых замков и русской императорской резиденции, и прогуляетесь по нарядному парку. И всё это — под наши интересные рассказы.

Описание экскурсии

Едем по Московскому проспекту, на котором расположено много любопытных зданий различной архитектуры, Пулковскому и Киевскому шоссе. По пути вы увидите мемориальные памятники и услышите, какую роль играла Гатчина во время революции и что пришлось ей пережить в Великую Отечественную войну.

Зайдём в Большой Гатчинский дворец и исследуем его парадные интерьеры. Мы расскажем, зачем при Павле I истопник натирал печку льдом и с какой целью Александр III приехал в Гатчину.

Прогуляемся по прекрасному парку. Вы узнаете, чем занималась императорская семья на острове Любви.

Организационные детали