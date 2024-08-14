Вырица – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Вырица» в Санкт-Петербурге, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Святые места Вырицы и Гатчины (из Петербурга)
На машине
6 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Святые места Вырицы и Гатчины (из Петербурга)
Посетить старинные православные храмы и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: На Московском проспекте
Расписание: в воскресенье в 09:00
25 авг в 09:00
1 сен в 09:00
2 000 за человека
Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине
Пешая
6 отзывов
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине
Посетить один из старейших дачных поселков под Петербургом и приоткрыть секреты изящных особняков
Начало: У ж/д ст. «Вырица»
Расписание: во вторник и субботу в 11:15
27 авг в 11:15
31 авг в 11:15
950 за человека
По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле
На машине
4 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле
Посетить старинные православные храмы в окрестностях Петербурга и прикоснуться к их богатой истории
Начало: По договорённости
24 авг в 15:30
25 авг в 09:30
14 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    14 августа 2024
    По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле
    10 августа 2024 г ездили группой 39 чел в Вырицу и Гатчину. Замечательная православная поездка получилась! Экскурсовод рассказала жития Прп.
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    Серафима Вырицкого и Марии Гатчинской, договорилась о молебне в Гатчине. Когда понадобилось перенести время молебна на более позднее, она это сделала. При этом Наталья (наш экскурсовод) всегда сообщала группе общую необходимую информацию: где санитарные комнаты, где можно перекусить, где магазин и церковная лавка. Спасибо за всё!

    10 августа 2024 г ездили группой 39 чел в Вырицу и Гатчину. Замечательная православная поездка получилась!
  • В
    Валентина
    5 июня 2024
    По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле
    Спасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствием было путешествовать с знатоком
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    истории этих мест. Интересные факты разных эпох, великолепная подача, очень грамотная певучая Русская речь. Татьяна настоящий профессионал. Обязательно отправимся в другие места в ее сопровождении всей семьей! Очень рекомендую! По поводу организации-никаких вопросов! Все четко, во время. С Огромной благодарностью и приятными впечатлениями к Вашей компании!

    Спасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствиемСпасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствиемСпасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствиемСпасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствиемСпасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствиемСпасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствиемСпасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствиемСпасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствиемСпасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствиемСпасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствием
  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле
    Заявленная экскурсия по своему наполнению представлялась достаточно сложной в исполнении. Однако, этого не случилось. Люба смогла глубоко, литературно-завораживающе раскрыть особенности людей,
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    храмов и мест служения великих людей. Уровень погруженности гида в момент просто зашкаливал! Удивительна глубина знания и широта взглядов Любови на освещаемую область интересов! Благодарю! Рекомендую к обязательному посещению это путешествие при сопровождении потрясающего гида в лице Любы!

  • Н
    Наталья
    24 февраля 2024
    Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине
    Мне понравилась экскурсия по Вырице, за что очень благодарна Елене, за её мастерство рассказчика, структуру, возможность провести связь с историей
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    этого места и нашей современной жизнью. Особенно ценно для меня было узнать о Иване Ефремове, одном из любимых когда то моих писателей. Гобелены то же согрели душу!

  • О
    Олеся
    28 января 2024
    Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине
    Очень довольна экскурсией. Елена -прекрасный рассказчик.
  • А
    Александр
    16 декабря 2023
    Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине
    Если иметь хорошее воображение, то можно заглянуть в прошлое Вырицы с помощью гида, сохранившихся зданий, Оредежа и выставки о писателе Ефремове.
    Если иметь хорошее воображение, то можно заглянуть в прошлое Вырицы с помощью гида, сохранившихся зданий, Оредежа и выставки о писателе ЕфремовеЕсли иметь хорошее воображение, то можно заглянуть в прошлое Вырицы с помощью гида, сохранившихся зданий, Оредежа и выставки о писателе Ефремове

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Вырица»

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  2. Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине
  3. По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле
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  8. Исаакиевский собор
  9. Петропавловская крепость
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Вырица" можно забронировать 3 экскурсии от 950 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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