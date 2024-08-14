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Серафима Вырицкого и Марии Гатчинской, договорилась о молебне в Гатчине. Когда понадобилось перенести время молебна на более позднее, она это сделала. При этом Наталья (наш экскурсовод) всегда сообщала группе общую необходимую информацию: где санитарные комнаты, где можно перекусить, где магазин и церковная лавка. Спасибо за всё!