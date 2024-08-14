6 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Святые места Вырицы и Гатчины (из Петербурга)
Посетить старинные православные храмы и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: На Московском проспекте
Расписание: в воскресенье в 09:00
25 авг в 09:00
1 сен в 09:00
2 000₽ за человека
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине
Посетить один из старейших дачных поселков под Петербургом и приоткрыть секреты изящных особняков
Начало: У ж/д ст. «Вырица»
Расписание: во вторник и субботу в 11:15
27 авг в 11:15
31 авг в 11:15
950₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле
Посетить старинные православные храмы в окрестностях Петербурга и прикоснуться к их богатой истории
Начало: По договорённости
24 авг в 15:30
25 авг в 09:30
14 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина14 августа 202410 августа 2024 г ездили группой 39 чел в Вырицу и Гатчину. Замечательная православная поездка получилась! Экскурсовод рассказала жития Прп.
- ВВалентина5 июня 2024Спасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствием было путешествовать с знатоком
- ССветлана25 мая 2024Заявленная экскурсия по своему наполнению представлялась достаточно сложной в исполнении. Однако, этого не случилось. Люба смогла глубоко, литературно-завораживающе раскрыть особенности людей,
- ННаталья24 февраля 2024Мне понравилась экскурсия по Вырице, за что очень благодарна Елене, за её мастерство рассказчика, структуру, возможность провести связь с историей
- ООлеся28 января 2024Очень довольна экскурсией. Елена -прекрасный рассказчик.
- ААлександр16 декабря 2023Если иметь хорошее воображение, то можно заглянуть в прошлое Вырицы с помощью гида, сохранившихся зданий, Оредежа и выставки о писателе Ефремове.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Вырица»
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