Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме вторника

Вы познакомитесь с множеством секретов и легенд, которыми овеяны как Михайловский замок, так и его создатель. Вы узнаете, почему замок был назван не в честь императора, как с этим связано видение и причём тут предсказание Ксении Петербургской.

У императора Павла Первого была большая мечта — построить собственный замок, который станет надежным домом для семейной жизни. Его строили днём и ночью, использовали лучшие материалы, рыли водные каналы и устанавливали подвесные мосты, ставили пушки и возводили крепкие стены. Так был создан Михайловский замок. Через сорок дней после открытия крепости император Павел Первый был убит.

Спустя три века Михайловский замок во многом сохранил свой вид и богатые убранства. Экскурсия продемонстрирует роскошь залов необычного дворца для культуры России XVIII века, обширную коллекцию картин Русского музея и античные скульптуры.