Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме вторника

Тайны Михайловского замка: аудиоэкскурсия с входными билетами

Тайны Михайловского замка

Тайны Михайловского замка: аудиоэкскурсия с входными билетами
Тайны Михайловского замка: аудиоэкскурсия с входными билетами
Тайны Михайловского замка: аудиоэкскурсия с входными билетами
Тайны Михайловского замка: аудиоэкскурсия с входными билетами
Тайны Михайловского замка: аудиоэкскурсия с входными билетами
Тайны Михайловского замка: аудиоэкскурсия с входными билетами
Тайны Михайловского замка: аудиоэкскурсия с входными билетами
Вы познакомитесь с множеством секретов и легенд, которыми овеяны как Михайловский замок, так и его создатель. Вы узнаете, почему замок был назван не в честь императора, как с этим связано видение и причём тут предсказание Ксении Петербургской.
У императора Павла Первого была большая мечта — построить собственный замок, который станет надежным домом для семейной жизни. Его строили днём и ночью, использовали лучшие материалы, рыли водные каналы и устанавливали подвесные мосты, ставили пушки и возводили крепкие стены. Так был создан Михайловский замок. Через сорок дней после открытия крепости император Павел Первый был убит.
Спустя три века Михайловский замок во многом сохранил свой вид и богатые убранства. Экскурсия продемонстрирует роскошь залов необычного дворца для культуры России XVIII века, обширную коллекцию картин Русского музея и античные скульптуры.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Взрослые: билет + аудиотур
990 ₽
Дети (3-16 лет): билет + аудиотур
490 ₽
Иностранцы: билет + аудиотур
1 090 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Михайловский замок
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Удивительные истории о замке и его создателе
  • Знакомство с коллекцией русской живописи
  • Самые важные залы дворца
  • <strong>ВНИМАНИЕ:</strong> с 1 ноября для входа в музей вам потребуется защитная маска, удостоверение личности и QR-код прошедшего вакцинацию, переболевшего коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев или получившего отрицательный результат ПЦР-теста не более 72 часов назад.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем
Начало: Садовая улица, 2, Центральный район
Завершение: Михайловский замок
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме вторника
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме вторника

WeGoTrip
WeGoTrip
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