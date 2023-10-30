Мы приглашаем вас отправиться в усадьбу Репина «Пенаты» на берег Финского залива, в посёлок, который назывался смешным словом Куоккала. По пути посетим Сестрорецк и его достопримечательности. В Репино увидим дом-музей художника, погуляем по усадебному парку, поговорим о необычном укладе жизни Ильи Ефимовича, его творчестве и… котлетах из подорожника.

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Описание

Что вас ожидает

Сестрорецк и его история

Мы отправимся в Репино по живописной дороге. По пути поговорим об истории этих мест, «Гром-камне» — пьедестале для «Медного Всадника», о Петре I, семье Романовых и петербургских наводнениях. В Сестрорецке полюбуемся храмом Петра и Павла, посмотрим на макет «потаённого судна» (так при Петре I называли подводную лодку). Обсудим судьбу местного оружейного завода. Разберёмся, что такое трёхлинейная винтовка Мосина и почему миром правит любовь.

Репинские посиделки, Чукоккала и суп из сена

В усадьбе «Пенаты» проходили знаменитые «Репинские среды». Сюда приезжали, чтобы почитать стихи, послушать музыку, увидеть новые картины живописца, а ещё поесть за знаменитым крутящимся столом котлеты из подорожника или суп из сена. Вы не ослышались! Именно такой новомодной диетой увлекались в семье художника. Обо всём этом, а также о том, для чего вешали флаг на доме, что такое Чукоккала, почему от Репина убежал Бунин, вы узнаете на нашей экскурсии.

Обыденная жизнь и красоты усадьбы, жмурки и салочки

Вы посетите восстановленный после пожара дом-музей Репина и увидите, как жили в 19 веке. В усадьбе много подлинных вещей писателя — создаётся ощущение, что он вышел ненадолго и скоро вернётся в свои владения. Вы познакомитесь с усадебным парком, прогуляетесь вдоль Финского залива и подышите целебным морским воздухом, а после заглянете в мини-зоопарк. Если захотите, устроим пикник на природе. А дети смогут поиграть в догонялки или жмурки, как это делали их ровесники 100 лет назад. После экскурсии вас ждёт обед в ресторане «Русская Рыбалка».

Организационные детали