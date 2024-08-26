Мы отправимся в Репино по живописной дороге. Вдоль знаменитых островов Петербурга, Каменного и Елагина, мимо новых, но уже знаменитых объектов: стадиона «Газпром Арена» и башни «Лахта-центр». При желании, мы сможем сделать остановку на недавно обустроенной набережной рядом с башней, откуда открывается великолепный вид на город с воды. По пути поговорим об истории этих мест, «Гром-камне» — пьедестале для «Медного Всадника», о Петре I, семье Романовых и петербургских наводнениях. В Сестрорецке полюбуемся храмом Петра и Павла, посмотрим на макет «потаённого судна» (так при Петре I называли подводную лодку). Разберёмся, что такое трёхлинейная винтовка Мосина и почему миром правит любовь. Полюбуемся дореволюционными дачами и вспомним о «дачном буме» в начале 20 века.
Репинские посиделки, Чукоккала и суп из сена
В усадьбе «Пенаты» проходили знаменитые «Репинские среды». Сюда приезжали, чтобы почитать стихи, послушать музыку, увидеть новые картины живописца, а ещё поесть за знаменитым крутящимся столом котлеты из подорожника или суп из сена. Вы не ослышались! Именно такой новомодной диетой увлекались в семье художника. Обо всём этом, а также о том, для чего вешали флаг на доме, что такое Чукоккала, почему от Репина убежал Бунин, вы узнаете на нашей экскурсии.
Обыденная жизнь и красоты усадьбы
Пока усадьба на реставрации, мы познакомимся с усадебным парком, увидим временные экспозиции, поговорим о том, как жили в 19 веке, прогуляемся по побережью Финского залива и подышим целебным морским воздухом, смешанным с сосновым. А в уютном ресторанчике, который разместился в сохранившейся бывшей даче фрейлины Анны Вырубовой — подруги императрицы Александры Федоровны — на самом берегу моря, либо в ресторане в ресторане «Русская Рыбалка» можно будет выпить чашечку кофе с видом на море и окунуться с головой в атмосферу красоты и гармонии. Эта экскурсия хороша в любое время года! По желанию мы можем посетить музей «Келломяки — Комарово», в котором воссоздан дачный быт времён Серебряного века.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги профессионального гида
Подъедем за вами в удобное для вас место и после экскурсии отвезём обратно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобной для вас локации
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 11343 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы — читать дальшеуменьшить
10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.
Отзывы и рейтинг
3.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Гид Марина - это бриллиант! Настрящая находка знающего, глубокого, душевного и ответственного гида! Спасибо за сказочную поездку!
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Ольга
Привлекательный маршрут, но не повезло с гидом. Ирина, переполненная фактами, не замолкала ни на миг. Весьма сумбурная подача материала и совсем нет времени на осмысление. Для меня это тяжело. Мы комфортно читать дальшеуменьшить
доехали до Репино, в самой усадьбе провели немного времени (там тоже совсем нет времени осмотреться внутри дома, что-то поразглядывать или почитать - по команде служащих надо быстро переходить в другое помещение). В целом, место очень красивое и достойно долгих неспешных прогулок. Но за подобную экскурсию, я считаю, дорого.
Элеонора
Ответ организатора:
Уважаемые гости,возможно такой экскурсионный формат с лимитом по времени поездки(5,5часов) Вам не совсем подошел. Конечно в данном направлении,неспешно прогуливаясь вдоль читать дальшеуменьшить
залива можно провести и целый день. Мы не можем влиять на работу музея, и скорость обслуживания потока, у них свои правила. Что касается гида, у этого гида только блестящие и восторженные отзывы, уже несколько десятков - сожалеем, что именно вам он не подошел. Также жаль, что вы не оценили того, что ваши личные вещи, забытые в машине после экскурсии, гид вам прмвез в свое личное время, без лишних разговоров и бесплатно. Желаем Вам только хороших встреч и хороших экскурсий!
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И
Ираида
Увы, мы не смогли поехать в Репино. Наш экскурсовод Ирина заранее 7 января вечером нам написала, что Репино закрыто, выходной день после новогодних праздников и работы в этот период. Но читать дальшеуменьшить
нам с супругом было сразу же предложен другой вариант - Александровский дворец с парком, Ратной палатой и Федоровской церковью. Мы с удовольствием согласились, так как там не были (несмотря на многократное посещение Вашего чудесного города). Пока ехали Ирина нам много рассказала об этом дворце, но и не только - она рассказывала об истории улиц, по которым проезжали, об отдельных домах (обо всех не возможно рассказать, это и понятно), об истории Александровского дворца. Потом была экскурсия в самом дворце - замечательный экскурсовод,которая рассказала нам о повседневной жизни семьи Николая II, прогула по парку (но конечно же мы не всю территорию парка прошли, пока некоторые павильоны остались на наши будущие поездки). Полностью обойти все павильоны за один раз и невозможно, да и погода зимой … Но мы увидели первый в России музей Первой мировой войны - туда нужно приезжать отдельно, много информации, интересных фактов… Посетили, как я уже написала Федоровскую церковь. Так что заменой мы не просто довольны, а просто под большим впечатлением - много нового узнали, увидели и чудесная прогулка по зимнему парку … Так что нашему экскурсоводу Ирине - огромное спасибо за оперативное решение проблемы, знания по истории и интересные рассказы!!!
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Галина
26июня мы с подругами были на экскурсии,где нам необыкновенно повезло! Мы встретили интересного,знающего и по - настоящему любящего своё дело человека:мы познакомились с Ириной. Ирина проводила экскурсию в Сестрорецк и читать дальшеуменьшить
Пенаты. От первой и до последней минуты знакомства и до конца экскурсии нам был представлен глубокий исторический материал и малоизвестные факты. Хотим отметить умение дифференцировать возрастные особенности группы, умение отвечать на вопросы,общую культуру и культуру общения. С удовольствием обратимся к услугам вашего гида.
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Александр
Хорошая экскурсия, хороший экскурсовод, который сначала до экскурсии постоянно был на связи, советовал как и где лучше встретиться. Во время экскурсии подробно и интересно все рассказывал и давал много свободного времени пофотографировать все понравившееся. Спасибо
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Е
Елена
Были на экскурсии 24 мая. Организовано все было превосходно. Экскурсовод Ольга предоставила нам очень интересную информацию. Особенно хочется отметить водителя Юрия. Машина чистая и комфортная (нас было 5 человек). Спасибо большое за впечатления и комфорт.
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