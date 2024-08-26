Мы приглашаем вас отправиться в усадьбу Репина «Пенаты» на берег Финского залива, в посёлок, который назывался смешным словом Куоккала. По пути посетим Сестрорецк и его достопримечательности. В Репино погуляем по побережью, познакомимся с усадебным парком и поговорим о том, как жили в 19 веке.

Описание экскурсии

Сестрорецк и его история

Мы отправимся в Репино по живописной дороге. Вдоль знаменитых островов Петербурга, Каменного и Елагина, мимо новых, но уже знаменитых объектов: стадиона «Газпром Арена» и башни «Лахта-центр». При желании, мы сможем сделать остановку на недавно обустроенной набережной рядом с башней, откуда открывается великолепный вид на город с воды. По пути поговорим об истории этих мест, «Гром-камне» — пьедестале для «Медного Всадника», о Петре I, семье Романовых и петербургских наводнениях. В Сестрорецке полюбуемся храмом Петра и Павла, посмотрим на макет «потаённого судна» (так при Петре I называли подводную лодку). Разберёмся, что такое трёхлинейная винтовка Мосина и почему миром правит любовь. Полюбуемся дореволюционными дачами и вспомним о «дачном буме» в начале 20 века.

Репинские посиделки, Чукоккала и суп из сена

В усадьбе «Пенаты» проходили знаменитые «Репинские среды». Сюда приезжали, чтобы почитать стихи, послушать музыку, увидеть новые картины живописца, а ещё поесть за знаменитым крутящимся столом котлеты из подорожника или суп из сена. Вы не ослышались! Именно такой новомодной диетой увлекались в семье художника. Обо всём этом, а также о том, для чего вешали флаг на доме, что такое Чукоккала, почему от Репина убежал Бунин, вы узнаете на нашей экскурсии.

Обыденная жизнь и красоты усадьбы

Пока усадьба на реставрации, мы познакомимся с усадебным парком, увидим временные экспозиции, поговорим о том, как жили в 19 веке, прогуляемся по побережью Финского залива и подышим целебным морским воздухом, смешанным с сосновым. А в уютном ресторанчике, который разместился в сохранившейся бывшей даче фрейлины Анны Вырубовой — подруги императрицы Александры Федоровны — на самом берегу моря, либо в ресторане в ресторане «Русская Рыбалка» можно будет выпить чашечку кофе с видом на море и окунуться с головой в атмосферу красоты и гармонии. Эта экскурсия хороша в любое время года!

По желанию мы можем посетить музей «Келломяки — Комарово», в котором воссоздан дачный быт времён Серебряного века.

Организационные детали