Там Репин был, там вдохновеньем дышишь: автомобильная экскурсия в Репино

Побыть виртуальным гостем на Репинских средах и узнать, как жил и творил знаменитый художник

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Мы приглашаем вас отправиться в усадьбу Репина «Пенаты» на берег Финского залива, в посёлок, который назывался смешным словом Куоккала. По пути посетим Сестрорецк и его достопримечательности.

В Репино увидим дом-музей художника, погуляем по усадебному парку, поговорим о необычном укладе жизни Ильи Ефимовича, его творчестве и… котлетах из подорожника.
Там Репин был, там вдохновеньем дышишь: автомобильная экскурсия в Репино
Там Репин был, там вдохновеньем дышишь: автомобильная экскурсия в Репино
Там Репин был, там вдохновеньем дышишь: автомобильная экскурсия в Репино
Там Репин был, там вдохновеньем дышишь: автомобильная экскурсия в Репино
Там Репин был, там вдохновеньем дышишь: автомобильная экскурсия в Репино
Там Репин был, там вдохновеньем дышишь: автомобильная экскурсия в Репино
Там Репин был, там вдохновеньем дышишь: автомобильная экскурсия в Репино
Ближайшие даты:
30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сестрорецк и его история

Мы отправимся в Репино по живописной дороге. По пути поговорим об истории этих мест, «Гром-камне» — пьедестале для «Медного Всадника», о Петре I, семье Романовых и петербургских наводнениях. В Сестрорецке полюбуемся храмом Петра и Павла, посмотрим на макет «потаённого судна» (так при Петре I называли подводную лодку). Обсудим судьбу местного оружейного завода. Разберёмся, что такое трёхлинейная винтовка Мосина и почему миром правит любовь.

Репинские посиделки, Чукоккала и суп из сена

В усадьбе «Пенаты» проходили знаменитые «Репинские среды». Сюда приезжали, чтобы почитать стихи, послушать музыку, увидеть новые картины живописца, а ещё поесть за знаменитым крутящимся столом котлеты из подорожника или суп из сена. Вы не ослышались! Именно такой новомодной диетой увлекались в семье художника. Обо всём этом, а также о том, для чего вешали флаг на доме, что такое Чукоккала, почему от Репина убежал Бунин, вы узнаете на нашей экскурсии.

Обыденная жизнь и красоты усадьбы, жмурки и салочки

Вы посетите восстановленный после пожара дом-музей Репина и увидите, как жили в 19 веке. В усадьбе много подлинных вещей писателя — создаётся ощущение, что он вышел ненадолго и скоро вернётся в свои владения. Вы познакомитесь с усадебным парком, прогуляетесь вдоль Финского залива и подышите целебным морским воздухом, а после заглянете в мини-зоопарк. Если захотите, устроим пикник на природе. А дети смогут поиграть в догонялки или жмурки, как это делали их ровесники 100 лет назад. После экскурсии вас ждёт обед в ресторане «Русская Рыбалка».

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги профессионального гида
  • Дополнительно оплачиваются: билеты в музей — 350 руб. /взрослый, 150 руб. /школьники и пенсионеры, обед — по желанию
  • Подъедем за вами в удобное для вас место и после экскурсии отвезём обратно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобной для вас локации
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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