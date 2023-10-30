Побыть виртуальным гостем на Репинских средах и узнать, как жил и творил знаменитый художник
В Репино увидим дом-музей художника, погуляем по усадебному парку, поговорим о необычном укладе жизни Ильи Ефимовича, его творчестве и… котлетах из подорожника.
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Описание
Что вас ожидает
Сестрорецк и его история
Мы отправимся в Репино по живописной дороге. По пути поговорим об истории этих мест, «Гром-камне» — пьедестале для «Медного Всадника», о Петре I, семье Романовых и петербургских наводнениях. В Сестрорецке полюбуемся храмом Петра и Павла, посмотрим на макет «потаённого судна» (так при Петре I называли подводную лодку). Обсудим судьбу местного оружейного завода. Разберёмся, что такое трёхлинейная винтовка Мосина и почему миром правит любовь.
Репинские посиделки, Чукоккала и суп из сена
В усадьбе «Пенаты» проходили знаменитые «Репинские среды». Сюда приезжали, чтобы почитать стихи, послушать музыку, увидеть новые картины живописца, а ещё поесть за знаменитым крутящимся столом котлеты из подорожника или суп из сена. Вы не ослышались! Именно такой новомодной диетой увлекались в семье художника. Обо всём этом, а также о том, для чего вешали флаг на доме, что такое Чукоккала, почему от Репина убежал Бунин, вы узнаете на нашей экскурсии.
Обыденная жизнь и красоты усадьбы, жмурки и салочки
Вы посетите восстановленный после пожара дом-музей Репина и увидите, как жили в 19 веке. В усадьбе много подлинных вещей писателя — создаётся ощущение, что он вышел ненадолго и скоро вернётся в свои владения. Вы познакомитесь с усадебным парком, прогуляетесь вдоль Финского залива и подышите целебным морским воздухом, а после заглянете в мини-зоопарк. Если захотите, устроим пикник на природе. А дети смогут поиграть в догонялки или жмурки, как это делали их ровесники 100 лет назад. После экскурсии вас ждёт обед в ресторане «Русская Рыбалка».
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги профессионального гида
- Дополнительно оплачиваются: билеты в музей — 350 руб. /взрослый, 150 руб. /школьники и пенсионеры, обед — по желанию
- Подъедем за вами в удобное для вас место и после экскурсии отвезём обратно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобной для вас локации
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.