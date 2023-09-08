Театральное аудиопутешествие по блокадному Ленинграду

Перенестись в прошлое и открыть нечто новое в страницах истории родной страны и в самом себе

5
3 отзыва
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Блокада Ленинграда — самая долгая осада города за всю историю человечества, унесшая жизни миллионов солдат и мирных жителей. Услышать о ней по-новому позволит наш аудиопроект.

В ходе театрального путешествия вы станете свидетелями событий, которые тогда происходили в Ленинграде. Поймёте, как был устроен быт жителей и узнаете, что помогало им выжить в нечеловеческих условиях.
Театральное аудиопутешествие по блокадному Ленинграду
Театральное аудиопутешествие по блокадному Ленинграду
Театральное аудиопутешествие по блокадному Ленинграду
Театральное аудиопутешествие по блокадному Ленинграду
Театральное аудиопутешествие по блокадному Ленинграду
Театральное аудиопутешествие по блокадному Ленинграду
Театральное аудиопутешествие по блокадному Ленинграду
Ближайшие даты:
16
сен
23
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Это не просто экскурсия, а полноценный драматический спектакль о тяжелой жизни горожан в самое беспощадное время — зимой 1941-1942 годов. В основе сценария экскурсии-пьесы лежат подлинные материалы, отобранные в архивах, библиотеках и личных документах: дневниках, воспоминаниях, мемуарах. Это история о холоде и голоде, о вере и любви, об отчаянии и надежде.

С главной героиней Катей — 13-летней ученицей балетного училища — мы пройдём суровыми дорогами блокадных адресов под бомбёжками и обстрелами тяжелый путь первой блокадной зимы. Вы услышите, как люди выживали, спасались сами и спасали близких. Убедитесь, что любовь и забота важнее того не съеденного куска хлеба.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит с использованием специального оборудования, которое выдает гид перед началом. Мы беспокоимся о здоровье каждого из вас, поэтому обрабатываем наушники антисептическими средствами каждый раз после использования.
  • По окончании экскурсии вы можете дополнить полученные впечатления – бесплатно посетить музей обороны и блокады Ленинграда. Наша экскурсия завершается рядом с ним.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Александринского театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Екатерина
8 сен 2023
Всем идти обязательно! Особенно вести детей и подростков, которым, кажется, ничего не нужно и не интересно. Не проникнуться невозможно! Обычная история обыкновенных, как мы с вами, но таких сильных людей, на фоне города. Очень душевно, со слезами на глазах, за полтора часа поживаешь несколько жизней. В конце ещё дарят онлайн- гид по Блокадному Ленинграду, что дополняет картину. Большое спасибо авторам за этот проект!
Ю
30 авг 2023
Мне понравилось. И аудио и легкая прогулка. Для себя, я переживала, что будет слишком эмоционально (я обычно слишком чувствительна к подобным темам), но оказалось достаточно мягко, щадяще и в тоже время напомнило простые жизненные ценности, о которых мы часто забываем. Но экскурсию я заказывала больше для сына. 12 лет, обычный ребёнок с соответствующими этому времени ценностями. Хотелось бы чтобы проникся, знал и правильно осмысливал эту тему. Очень надеюсь, что получилось. По крайней мере, мелодия синего платочка зацепила точно.
Т
15 авг 2023
Сегодня экспромтом побывали на впечатляющей аудиоэкскурсии. Отсутствие отзывов немного настораживало. Далее начало экскурсии без актёров (как ожидали) огорчило. По факту материал настолько растрогал, что вся семья (мы-родители и наши дети 17, 12, 10 лет) осталась под ярким впечатлением от формата, фактов и полученных эмоций. Однозначно рекомендую организаторов. С удовольствием пойдём с ними по другим маршрутам. Отличный проект! Удачного старта, ребята!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
История и архитектура
Необычные
Летние
Блокадный Ленинград
Аудиогиды
Для студентов
Уникальный опыт
Театральные
СССР

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Истории и судьбы блокадного Ленинграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
188 отзывов
Истории и судьбы блокадного Ленинграда
Узнать самое важное о героических 872 днях на экскурсии по городу и в музее для взрослых и детей
в районе метро Гостиный двор
Завтра
11 сен
12 сен
13 сен
от 5 450 за всё до 3 чел.
Дети и детство в блокадном Ленинграде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
246 отзывов
Популярное предложение
Дети и детство в блокадном Ленинграде
Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей
Невский проспект, 14
Завтра
11 сен
12 сен
13 сен
2 900 за всё до 10 чел.
Блокадный Ленинград
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
178 отзывов
Блокадный Ленинград
Завтра
11 сен
12 сен
16 сен
1 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ