Блокада Ленинграда — самая долгая осада города за всю историю человечества, унесшая жизни миллионов солдат и мирных жителей. Услышать о ней по-новому позволит наш аудиопроект. В ходе театрального путешествия вы станете свидетелями событий, которые тогда происходили в Ленинграде. Поймёте, как был устроен быт жителей и узнаете, что помогало им выжить в нечеловеческих условиях.

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Описание

Что вас ожидает

Это не просто экскурсия, а полноценный драматический спектакль о тяжелой жизни горожан в самое беспощадное время — зимой 1941-1942 годов. В основе сценария экскурсии-пьесы лежат подлинные материалы, отобранные в архивах, библиотеках и личных документах: дневниках, воспоминаниях, мемуарах. Это история о холоде и голоде, о вере и любви, об отчаянии и надежде.

С главной героиней Катей — 13-летней ученицей балетного училища — мы пройдём суровыми дорогами блокадных адресов под бомбёжками и обстрелами тяжелый путь первой блокадной зимы. Вы услышите, как люди выживали, спасались сами и спасали близких. Убедитесь, что любовь и забота важнее того не съеденного куска хлеба.

Организационные детали