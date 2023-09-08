Перенестись в прошлое и открыть нечто новое в страницах истории родной страны и в самом себе
Блокада Ленинграда — самая долгая осада города за всю историю человечества, унесшая жизни миллионов солдат и мирных жителей. Услышать о ней по-новому позволит наш аудиопроект.
В ходе театрального путешествия вы станете свидетелями событий, которые тогда происходили в Ленинграде. Поймёте, как был устроен быт жителей и узнаете, что помогало им выжить в нечеловеческих условиях.
В ходе театрального путешествия вы станете свидетелями событий, которые тогда происходили в Ленинграде. Поймёте, как был устроен быт жителей и узнаете, что помогало им выжить в нечеловеческих условиях.
Ближайшие даты:
16
сен
сен
23
сен
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Это не просто экскурсия, а полноценный драматический спектакль о тяжелой жизни горожан в самое беспощадное время — зимой 1941-1942 годов. В основе сценария экскурсии-пьесы лежат подлинные материалы, отобранные в архивах, библиотеках и личных документах: дневниках, воспоминаниях, мемуарах. Это история о холоде и голоде, о вере и любви, об отчаянии и надежде.
С главной героиней Катей — 13-летней ученицей балетного училища — мы пройдём суровыми дорогами блокадных адресов под бомбёжками и обстрелами тяжелый путь первой блокадной зимы. Вы услышите, как люди выживали, спасались сами и спасали близких. Убедитесь, что любовь и забота важнее того не съеденного куска хлеба.
Организационные детали
- Экскурсия проходит с использованием специального оборудования, которое выдает гид перед началом. Мы беспокоимся о здоровье каждого из вас, поэтому обрабатываем наушники антисептическими средствами каждый раз после использования.
- По окончании экскурсии вы можете дополнить полученные впечатления – бесплатно посетить музей обороны и блокады Ленинграда. Наша экскурсия завершается рядом с ним.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около Александринского театра
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Мы создаем необыкновенные экскурсии-аудио пьесы, которые переносят участников в увлекательный мир истории и культуры. Мы называем их театральными путешествиями. Это не просто экскурсии, это полноценные драматические постановки со своим сюжетом. В основе каждой лежит история, построенная талантливыми сценаристами и поставленная режиссерами с привлечением профессиональных актеров. Появлению нового путешествия предшествует кропотливая работа: месяцы изучения в архивах и библиотеках, сотни пройденных километров по будущим маршрутам, филигранная правка текста для максимального эмоционального накала. Все это мы делаем, чтобы каждый наш путешественник почувствовал себя главным героем и открыл для себя нечто интересное и новое, в первую очередь, в самом себе.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
8 сен 2023
Всем идти обязательно! Особенно вести детей и подростков, которым, кажется, ничего не нужно и не интересно. Не проникнуться невозможно! Обычная история обыкновенных, как мы с вами, но таких сильных людей, на фоне города. Очень душевно, со слезами на глазах, за полтора часа поживаешь несколько жизней. В конце ещё дарят онлайн- гид по Блокадному Ленинграду, что дополняет картину. Большое спасибо авторам за этот проект!
Ю
Юлия
30 авг 2023
Мне понравилось. И аудио и легкая прогулка. Для себя, я переживала, что будет слишком эмоционально (я обычно слишком чувствительна к подобным темам), но оказалось достаточно мягко, щадяще и в тоже время напомнило простые жизненные ценности, о которых мы часто забываем. Но экскурсию я заказывала больше для сына. 12 лет, обычный ребёнок с соответствующими этому времени ценностями. Хотелось бы чтобы проникся, знал и правильно осмысливал эту тему. Очень надеюсь, что получилось. По крайней мере, мелодия синего платочка зацепила точно.
Т
Татьяна
15 авг 2023
Сегодня экспромтом побывали на впечатляющей аудиоэкскурсии. Отсутствие отзывов немного настораживало. Далее начало экскурсии без актёров (как ожидали) огорчило. По факту материал настолько растрогал, что вся семья (мы-родители и наши дети 17, 12, 10 лет) осталась под ярким впечатлением от формата, фактов и полученных эмоций. Однозначно рекомендую организаторов. С удовольствием пойдём с ними по другим маршрутам. Отличный проект! Удачного старта, ребята!
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