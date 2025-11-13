Прогулка по Неве позволит поймать момент, когда зажигаются первые огни и город одевается в вечерние краски, наступает самое волшебное время для водного путешествия.
Приглашаем вас насладиться ночными видами на главные достопримечательности города и посмотреть на разводку трех основных мостов!
Описание экскурсии
Ночная магия Санкт-Петербурга! Что вас ждет:
- Отправление с причала у знаменитого Медного всадника — места, где зарождалась Российская империя.
- Мощь современности: Путь до Западного скоростного диаметра (ЗСД) и самого северного небоскреба мира — сияющий Лахта-центр.
- Гвоздь программы: парад развода трех мостов — Дворцового, Троицкого и Литейного! Мы рассчитали маршрут так, чтобы вы оказались в самом эпицентре этого зрелища.
- Приближение к легендарному крейсеру «Аврора», освещенному ночными огнями.
• Возвращение в центр мимо освещенных набережных, дворцов и соборов, которые вы увидите в самом романтичном освещении. Важная информация:
- Свободная рассадка на борту.
- С животными (даже маленькими) на борт запрещено.
- Одевайтесь теплее, ночью на воде холодно и ветрено. На борту и причале можно приобрести пледы, проката нет.
- Развод мостов не гарантирован. С графиком разводки мостов можно ознакомится на сайте ссылка • Компания оставляет за собой право изменения маршрута в связи с погодными условиями.
Ежедневно в 23:45.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ночной маршрут по Неве дарит незабываемые виды разводных мостов и сияющего огнями Петербурга. Туристы увидят Исаакиевский собор
- Медного всадника и роскошные дворцы на Университетской набережной. Проплыв мимо стрелки Васильевского острова
- Судно направится к Петропавловской крепости и крейсеру «Аврора»
- А затем развернется и направится в сторону моста ЗСД и «Лахта-Центра». Кульминацией станут моменты разведения Дворцового
- Троицкого и Литейного мостов - зрелище
- Которое превращает ночь в настоящее шоу огней и воды
Что включено
- Прогулка на теплоходе
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Уютные пледы доступны в кассе за 250 р.
Место начала и завершения?
Причал Петровский спуск, Адмиралтейская набережная, 16
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов 12 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Хорошая обзорная экскурсия, удобный формат
В
Всё супер,насыщенная экскурсия,посмотрели всё,что заявлено,увидели разводку трёх мостов,работал аудиогид,благодарность всей команде и туроператору за организацию и полноценную программу,за очень небольшую стоимость
П
Отлично! По соотношению цена/качество высший балл. Продолжительно, пунктуально (капитан судна все рассчитал по времени и неспеша везде проходил и везде успевал, соседние катера по сравнению с ним как подростки суетились, спасибо ему отдельное). На разведение стояли в хорошем месте, все было видно отлично. Единственное, хотелось бы аудиосопровождение более полное, вместо музыки современной.
Т
Увидели развод мостов, светящийся город с воды, крейсер Аврора. Аудио гид рассказывает историю Питера.
Н
Увидели развод трех мостов, осенью город с Невы смотрится волшебно
Т
Всё организованно, всё четко
М
Отлично прокатились! Спасибо! Все, как заявлено, плед конечно нужен обязательно, не жалейте денег)
Н
Отличная экскурсия, еще и за такие деньги
Отлично организовано, вид отличный, три моста. По возвращении ещё увидели как первый мост сводился! Супер! Спасибо!
О
Прогулка понравилась. Единственное,не было понимания длительности,не учтен график развода мостов.
Е
Все, было очень достойно) мосты посмотрели впечатлений очень много, ночной Питер суперр. . экскурсия очень удачная, рекомендую!!!
О
Добрый день.
Начало было прекрасным, но потом вернулись за еще людьми,видимо не хватало мест на других теплоходах. Но дело не в этом, катались 24-25.10 и на втлрои мосту подъехал близка к бетонному стояку и получился удар теплохода в следствии чего,ребенок-подросток - инвалид упала,разбила коленку и стекло телефона… Никто не принес извенений,жаль(
