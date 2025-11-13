А Алексей Хорошая обзорная экскурсия, удобный формат

В Виктория Всё супер,насыщенная экскурсия,посмотрели всё,что заявлено,увидели разводку трёх мостов,работал аудиогид,благодарность всей команде и туроператору за организацию и полноценную программу,за очень небольшую стоимость

П Павел Отлично! По соотношению цена/качество высший балл. Продолжительно, пунктуально (капитан судна все рассчитал по времени и неспеша везде проходил и везде успевал, соседние катера по сравнению с ним как подростки суетились, спасибо ему отдельное). На разведение стояли в хорошем месте, все было видно отлично. Единственное, хотелось бы аудиосопровождение более полное, вместо музыки современной.

Т Татьяна Увидели развод мостов, светящийся город с воды, крейсер Аврора. Аудио гид рассказывает историю Питера.

Н Никита Увидели развод трех мостов, осенью город с Невы смотрится волшебно

Т Татьяна Всё организованно, всё четко

М Мария Отлично прокатились! Спасибо! Все, как заявлено, плед конечно нужен обязательно, не жалейте денег)

Н Нина Отличная экскурсия, еще и за такие деньги

М Марина Отлично организовано, вид отличный, три моста. По возвращении ещё увидели как первый мост сводился! Супер! Спасибо!

О Ольга Прогулка понравилась. Единственное,не было понимания длительности,не учтен график развода мостов.

Е Елена Все, было очень достойно) мосты посмотрели впечатлений очень много, ночной Питер суперр. . экскурсия очень удачная, рекомендую!!!