Приглашаем на музыкальную речную прогулку по ночному Петербургу — на комфортабельном двухпалубном теплоходе. На борту для вас выступит профессиональная кавер-группа.
Вы полюбуетесь шикарными видами города, увидите развод четырёх мостов и потанцуете под популярные хиты.
Описание экскурсии
- Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
Вы прокатитесь на теплоходе с закрытой верхней палубой и открытой прогулочной площадкой. Увидите с воды Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Летний сад и Смольный собор. А также полюбуетесь разводом четырёх мостов: Дворцового, Троицкого, Литейного и Большеохтинского. На борту для вас будет вживую играть кавер-группа и работать бар с напитками и лёгкими закусками.
Организационные детали
- Это водная прогулка с концертом без сопровождения гида
- На судне свободная рассадка
- Маршрут может корректироваться в зависимости от уровня воды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2700 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале "Румянцевский спуск", "Сенатская пристань" или "Дворцовая пристань" (на ваш выбор при бронировании)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нева Тревел — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 5014 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Просто супер!! Весело, красиво, просто очень понравилось!!!
А
Спасибо за вечер, все прошло замечательно 👍🏼
З
Понравилось абсолютно все.
М
Это скорее не развод мостов, а развод туристов. Уже давно пора писать в описании «ночная прогулка на теплоходе, музыка и возможно вы увидите мосты, если вам повезет. Совершенно бессовестно называть
