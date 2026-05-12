Прогулка на развод мостов «Ночной круиз-концерт»

Прокатиться на двухпалубном теплоходе под разводными мостами и потанцевать под известные мелодии
Приглашаем на музыкальную речную прогулку по ночному Петербургу — на комфортабельном двухпалубном теплоходе. На борту для вас выступит профессиональная кавер-группа.

Вы полюбуетесь шикарными видами города, увидите развод четырёх мостов и потанцуете под популярные хиты.
Описание экскурсии

  • Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
  • Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий

Вы прокатитесь на теплоходе с закрытой верхней палубой и открытой прогулочной площадкой. Увидите с воды Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Летний сад и Смольный собор. А также полюбуетесь разводом четырёх мостов: Дворцового, Троицкого, Литейного и Большеохтинского. На борту для вас будет вживую играть кавер-группа и работать бар с напитками и лёгкими закусками.

Организационные детали

  • Это водная прогулка с концертом без сопровождения гида
  • На судне свободная рассадка
  • Маршрут может корректироваться в зависимости от уровня воды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2700 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале "Румянцевский спуск", "Сенатская пристань" или "Дворцовая пристань" (на ваш выбор при бронировании)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Нева Тревел
Нева Тревел — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 5014 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.

Светлана
Просто супер!! Весело, красиво, просто очень понравилось!!!
А
Спасибо за вечер, все прошло замечательно 👍🏼
З
Понравилось абсолютно все.
М
Это скорее не развод мостов, а развод туристов. Уже давно пора писать в описании «ночная прогулка на теплоходе, музыка и возможно вы увидите мосты, если вам повезет. Совершенно бессовестно называть
данную прогулку разводом мостов. Не было видно ничего, так как таких теплоходов такое количество, что наверное среди них не видно самой Невы. Если вы хотите весело провести время, послушать музыку и просто покататься по реке, то вам зайдет. Смотреть мосты лучше с берега.

