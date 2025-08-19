В Петербурге много церквей, соборов и монастырей, где радуется не только душа, но и глаз. Сотворенные лучшими зодчими в разные эпохи, они восхищают росписью стен, совершенством святых ликов и ангельских силуэтов. На групповой автобусной экскурсии вы посетите храмы, хранящие память о важнейших событиях города и особо чтимых петербуржцами святых.

Описание экскурсии

Исаакиевский собор

Начнём с осмотра могучего и величественного храма — настоящего шедевра, впечатляющего снаружи и внутри. Поговорим о том, почему Пётр Первый задумал его как главный храм Петербурга и дал ему имя в честь Исаакия Далматского. Осмотрим список Тихвинской иконы Божией матери, знаменитый чудесными спасениями и ратными делами.

Александро-Невская Лавра

Далее наш путь лежит в православное сердце Петербурга. Нас встретит Лавра — обитель с самым почитаемым статусом. Он дарован монастырю в знак того, что он дал миру множество святых праведных. Вы услышите их имена, узнаете о чудотворных иконах, подвижниках и настоятелях монастыря.

Казанский кафедральный собор

Вы отправитесь в один из крупнейших храмов Петербурга. Познакомитесь с величественной архитектурой сооружения и его значением для духовной жизни города. Здесь можно поклониться Казанской иконе Божией матери и могиле полководца М. И. Кутузова.

Часовня Ксении Петербургской

На Васильевском острове вы побываете в часовне почитаемой святой — Ксении Блаженной. Поймёте, почему она занимает особое место в истории русского православия: со дня смерти блаженной прошло больше двух веков, однако верующие считают, что чудеса по её молитвам происходят до сих пор.

Спасо-Преображенский собор

Известный как «собор всей гвардии», это особое место силы — храм возвели на месте съезжей избы Преображенского полка, гренадёры которого помогли дочери Петра Елизавете стать императрицей. Вы увидите две особые иконы, хранящиеся в его стенах: образ Спаса Нерукотворного, который сопровождал Петра Первого во всех его походах, и икону Всех скорбящих Радость, несущую свой свет верующим уже более 300 лет.

Организационные детали