Начнём с осмотра могучего и величественного храма — настоящего шедевра, впечатляющего снаружи и внутри. Поговорим о том, почему Пётр Первый задумал его как главный храм Петербурга и дал ему имя в честь Исаакия Далматского. Осмотрим список Тихвинской иконы Божией матери, знаменитый чудесными спасениями и ратными делами.
Александро-Невская Лавра
Далее наш путь лежит в православное сердце Петербурга. Нас встретит Лавра — обитель с самым почитаемым статусом. Он дарован монастырю в знак того, что он дал миру множество святых праведных. Вы услышите их имена, узнаете о чудотворных иконах, подвижниках и настоятелях монастыря.
Казанский кафедральный собор
Вы отправитесь в один из крупнейших храмов Петербурга. Познакомитесь с величественной архитектурой сооружения и его значением для духовной жизни города. Здесь можно поклониться Казанской иконе Божией матери и могиле полководца М. И. Кутузова.
Часовня Ксении Петербургской
На Васильевском острове вы побываете в часовне почитаемой святой — Ксении Блаженной. Поймёте, почему она занимает особое место в истории русского православия: со дня смерти блаженной прошло больше двух веков, однако верующие считают, что чудеса по её молитвам происходят до сих пор.
Спасо-Преображенский собор
Известный как «собор всей гвардии», это особое место силы — храм возвели на месте съезжей избы Преображенского полка, гренадёры которого помогли дочери Петра Елизавете стать императрицей. Вы увидите две особые иконы, хранящиеся в его стенах: образ Спаса Нерукотворного, который сопровождал Петра Первого во всех его походах, и икону Всех скорбящих Радость, несущую свой свет верующим уже более 300 лет.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив Московского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 12:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 327 туристов
Уже более 15 лет мы занимаемся организацией и проведением запоминающихся экскурсий. Покажем вам, дорогие туристы, самое лучшее, яркое, интересное. Чем хороши наши программы? У нас индивидуальный подход, аккредитованные гиды, свой современный комфортабельный транспорт и опытные водители. Мы предоставляем сервис самого высокого уровня и качества, дорожим каждым путешественником и соответствуем высоким стандартам обслуживания.
О
Олеся
19 авг 2025
Гид Ольга Владимировна очень понравилась. Поездка в целом тоже, но на посещение храмов было очень мало времени. В остальном неплохо.
Д
Дарья
26 июл 2025
прекрасная экскурсия, спасибо. грамотный гид👍 конечно, не хватило свободного времени, чтобы все посмотреть)))
Наталья
22 июн 2025
Потрясающая экскурсия. Мы попали на неё почти случайно: за полчаса до экскурсии мы узнали о её существовании =)) Практически, впрыгнули в последний вагон. Побывали в трёх местах: на Смоленском кладбище, где читать дальше
покоится Ксения Петербургская, в Казанском соборе и в Александро-Невской Лавре. Также посетили техническую остановку с сувенирами. А гид очень много рассказывал интересного, я для себя законспектировала некоторые факты. Я неплохо разбираюсь в истории, вопросов и нестыковок у меня не возникло вообще. Наоборот, некоторые пазлы даже сошлись после этой экскурсии. Времени достаточно, чтобы поверхностно ознакомиться с историческими объектами. Отстоять очередь к часовне Ксении Петербургской за это время невозможно, там многочасовой хвост очереди. А вот походить вокруг, проникнуться духом этого места, чтоб потом специально приехать сюда самостоятельно на несколько часов - да. Безусловно, экскурсию рекомендую
С
Светлана
1 июн 2025
Спасибо большое за экскурсию, очень понравилось, экскурсоводу 5+
С
Светлана
8 апр 2025
Мне все понравилось. И организация движения экскурсоводом Андреем,и подача материала. Все точно,четко,без лишней "воды"
В
Василий
12 окт 2023
Экскурсия понравилась. Все было лаконично и по делу. Времени для самоознакомления было достаточно.
И
Ирина
27 сен 2023
На данную экскурсию отправила маму. Она была разочарована(сказала, что гид - преклонного возраста женщина, которая постоянно что-то путала и забывала, ссылаясь на магнитные бури. Считаю, что успех любой экскурсии на 90% зависит именно от гида, поэтому нужно тщательнее подбирать персонал!
Т
Татьяна
19 сен 2023
Рекомендую данное мероприятие. Но были и минусы. Во первых, автобус задержался минут на 20. Во вторых,оплата данной экскурсии на сайте дороже, чем заявлено в буклете. В третьих,экскурсовод женщина пожилая, заговаривается,забывает читать дальше
что говорила. В четвертых, было заявлено, что посетим Казанский собор. К сожалению,экскурсовод предложил самостоятельно посетить храм. И просто высадили у храма. По времени все ограничено. Мало что удалось посмотреть. Я осталась довольна, что посетила часовеньку Мученицы Ксении. Но, в следующий раз я бы поехала своим ходом, на метро или на автобусе.
И
Ирина
18 сен 2023
Спасибо, очень понравилось! Очень хороший экскурсовод! 👍
Марина
23 авг 2023
Посетили важнейшие храмы, узнали много информации об истории города и утраченных святынях по маршруту автобуса., получили ценные рекомендации экскурсовода.
I
Irina
3 авг 2023
Экскурсия очень понравилась, интересно рассказывала все экскурсовод (имя не знаю). и места красивые показали, я довольна очень. С огромным интересом слушали, осень много нового для себя узнали. Единственное пожелания организаторам- выдать экскурсоводу современную технику для того что бы было хорошо слышно во всем автобусе, а не только первым трем рядам. Мы с мужем сидели во втором ряду, нам повезло).