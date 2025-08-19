Мои заказы

Чудотворные святыни Петербурга

Увидеть бессмертные шедевры зодчества и чудотворные места в группе до 50 человек
В Петербурге много церквей, соборов и монастырей, где радуется не только душа, но и глаз.

Сотворенные лучшими зодчими в разные эпохи, они восхищают росписью стен, совершенством святых ликов и ангельских силуэтов.

На групповой автобусной экскурсии вы посетите храмы, хранящие память о важнейших событиях города и особо чтимых петербуржцами святых.
4.6
11 отзывов
Ближайшие даты:
16
ноя23
ноя30
ноя7
дек14
дек21
дек28
дек
Время начала: 12:30

Описание экскурсии

Исаакиевский собор

Начнём с осмотра могучего и величественного храма — настоящего шедевра, впечатляющего снаружи и внутри. Поговорим о том, почему Пётр Первый задумал его как главный храм Петербурга и дал ему имя в честь Исаакия Далматского. Осмотрим список Тихвинской иконы Божией матери, знаменитый чудесными спасениями и ратными делами.

Александро-Невская Лавра

Далее наш путь лежит в православное сердце Петербурга. Нас встретит Лавра — обитель с самым почитаемым статусом. Он дарован монастырю в знак того, что он дал миру множество святых праведных. Вы услышите их имена, узнаете о чудотворных иконах, подвижниках и настоятелях монастыря.

Казанский кафедральный собор

Вы отправитесь в один из крупнейших храмов Петербурга. Познакомитесь с величественной архитектурой сооружения и его значением для духовной жизни города. Здесь можно поклониться Казанской иконе Божией матери и могиле полководца М. И. Кутузова.

Часовня Ксении Петербургской

На Васильевском острове вы побываете в часовне почитаемой святой — Ксении Блаженной. Поймёте, почему она занимает особое место в истории русского православия: со дня смерти блаженной прошло больше двух веков, однако верующие считают, что чудеса по её молитвам происходят до сих пор.

Спасо-Преображенский собор

Известный как «собор всей гвардии», это особое место силы — храм возвели на месте съезжей избы Преображенского полка, гренадёры которого помогли дочери Петра Елизавете стать императрицей. Вы увидите две особые иконы, хранящиеся в его стенах: образ Спаса Нерукотворного, который сопровождал Петра Первого во всех его походах, и икону Всех скорбящих Радость, несущую свой свет верующим уже более 300 лет.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе

в воскресенье в 12:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет600 ₽
Дети до 6 лет400 ₽
Пенсионеры500 ₽
Школьники500 ₽
Студенты500 ₽
Иностранцы600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Напротив Московского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 12:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 327 туристов
Уже более 15 лет мы занимаемся организацией и проведением запоминающихся экскурсий. Покажем вам, дорогие туристы, самое лучшее, яркое, интересное. Чем хороши наши программы? У нас индивидуальный подход, аккредитованные гиды, свой современный комфортабельный транспорт и опытные водители. Мы предоставляем сервис самого высокого уровня и качества, дорожим каждым путешественником и соответствуем высоким стандартам обслуживания.
Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
2
3
2
1
1
О
Олеся
19 авг 2025
Гид Ольга Владимировна очень понравилась. Поездка в целом тоже, но на посещение храмов было очень мало времени. В остальном неплохо.
Д
Дарья
26 июл 2025
прекрасная экскурсия, спасибо. грамотный гид👍 конечно, не хватило свободного времени, чтобы все посмотреть)))
Наталья
Наталья
22 июн 2025
Потрясающая экскурсия. Мы попали на неё почти случайно: за полчаса до экскурсии мы узнали о её существовании =)) Практически, впрыгнули в последний вагон.
Побывали в трёх местах: на Смоленском кладбище, где
покоится Ксения Петербургская, в Казанском соборе и в Александро-Невской Лавре. Также посетили техническую остановку с сувенирами. А гид очень много рассказывал интересного, я для себя законспектировала некоторые факты. Я неплохо разбираюсь в истории, вопросов и нестыковок у меня не возникло вообще. Наоборот, некоторые пазлы даже сошлись после этой экскурсии.
Времени достаточно, чтобы поверхностно ознакомиться с историческими объектами. Отстоять очередь к часовне Ксении Петербургской за это время невозможно, там многочасовой хвост очереди. А вот походить вокруг, проникнуться духом этого места, чтоб потом специально приехать сюда самостоятельно на несколько часов - да.
Безусловно, экскурсию рекомендую

С
Светлана
1 июн 2025
Спасибо большое за экскурсию, очень понравилось, экскурсоводу 5+
С
Светлана
8 апр 2025
Мне все понравилось. И организация движения экскурсоводом Андреем,и подача материала. Все точно,четко,без лишней "воды"
В
Василий
12 окт 2023
Экскурсия понравилась. Все было лаконично и по делу. Времени для самоознакомления было достаточно.
И
Ирина
27 сен 2023
На данную экскурсию отправила маму. Она была разочарована(сказала, что гид - преклонного возраста женщина, которая постоянно что-то путала и забывала, ссылаясь на магнитные бури. Считаю, что успех любой экскурсии на 90% зависит именно от гида, поэтому нужно тщательнее подбирать персонал!
Т
Татьяна
19 сен 2023
Рекомендую данное мероприятие. Но были и минусы. Во первых, автобус задержался минут на 20. Во вторых,оплата данной экскурсии на сайте дороже, чем заявлено в буклете. В третьих,экскурсовод женщина пожилая, заговаривается,забывает
что говорила. В четвертых, было заявлено, что посетим Казанский собор. К сожалению,экскурсовод предложил самостоятельно посетить храм. И просто высадили у храма.
По времени все ограничено. Мало что удалось посмотреть.
Я осталась довольна, что посетила часовеньку Мученицы Ксении. Но, в следующий раз я бы поехала своим ходом, на метро или на автобусе.

И
Ирина
18 сен 2023
Спасибо, очень понравилось! Очень хороший экскурсовод! 👍
Марина
Марина
23 авг 2023
Посетили важнейшие храмы, узнали много информации об истории города и утраченных святынях по маршруту автобуса., получили ценные рекомендации экскурсовода.
I
Irina
3 авг 2023
Экскурсия очень понравилась, интересно рассказывала все экскурсовод (имя не знаю). и места красивые показали, я довольна очень. С огромным интересом слушали, осень много нового для себя узнали.
Единственное пожелания организаторам- выдать экскурсоводу современную технику для того что бы было хорошо слышно во всем автобусе, а не только первым трем рядам. Мы с мужем сидели во втором ряду, нам повезло).
