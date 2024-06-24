Главная тема нашей экскурсии — неоднозначное отношение горожан к самой ресторанной улице Петербурга, внесённой в Книгу рекордов Гиннесса. Но всегда ли она такой была? На экскурсии мы окунёмся в её прошлое.
Вы узнаете, как из самой заурядной тихой улочки в центре она превратилась в мекку ночной жизни города, раскроете тайны доходных домов и их владельцев.
Вы узнаете, как из самой заурядной тихой улочки в центре она превратилась в мекку ночной жизни города, раскроете тайны доходных домов и их владельцев.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы обойдём практически весь квартал, окружающий улицу Рубинштейна, затронем и Невский, и Владимирский проспекты. Посмотрим на фасады доходных домов с набережной Фонтанки. Ну и конечно, изучим саму улицу Рубинштейна с её богатой архитектурой и историей.
Вы увидите:
- Доходный дом великого князя Сергея Александровича, в котором сначала открыли кафе с ужасной репутацией и низкопробной публикой, а в СССР — известный на весь город рыбный магазин, который дал шуточное название самой улице.
- Дом, построенный для гостиницы Москва известным архитектором Сюзором, в котором в советском Ленинграде работало самое культовое место 60-х — кафе «Сайгон».
- Доходный дом купца Жевержеева — человека, чья коллекция стала основой театрального музея.
- Толстовский дом и набережная реки Фонтанки — один из символов Петербурга, яркий представитель стиля северный модерн.
Театр Ленсовета, МДТ, Пять углов, дом Довлатова, Петровское коммерческое училище и многое другое — также в программе!
Вы узнаете:
- Почему ещё каких-то 20 лет назад по Рубинштейна было опасно ходить по вечерам
- Как была устроена жизнь доходных домов
- Где находилось известное кафе, в простонародье называемое «Гастрит»
- Сколько стоила постройка одного дома и как быстро он окупался
- Где находится улица известного зодчего, которой нет на карте города
- На что не скупились тратить деньги купцы и как они представляли будущее своих детей
Организационные детали
- Прогулка проходит на улице, все достопримечательности мы осматриваем снаружи
- Программа ориентирована на взрослых, но, если хотите, можете взять с собой детей
ежедневно в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рубинштейна 1
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Влюблена в наш прекрасный город, поэтому хочу рассказать о нём всем. Постоянно ищу что-то новое и интересное. Со мной точно будет интересно!Задать вопрос
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