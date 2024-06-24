Главная тема нашей экскурсии — неоднозначное отношение горожан к самой ресторанной улице Петербурга, внесённой в Книгу рекордов Гиннесса. Но всегда ли она такой была? На экскурсии мы окунёмся в её прошлое. Вы узнаете, как из самой заурядной тихой улочки в центре она превратилась в мекку ночной жизни города, раскроете тайны доходных домов и их владельцев.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы обойдём практически весь квартал, окружающий улицу Рубинштейна, затронем и Невский, и Владимирский проспекты. Посмотрим на фасады доходных домов с набережной Фонтанки. Ну и конечно, изучим саму улицу Рубинштейна с её богатой архитектурой и историей.

Вы увидите:

Доходный дом великого князя Сергея Александровича , в котором сначала открыли кафе с ужасной репутацией и низкопробной публикой, а в СССР — известный на весь город рыбный магазин, который дал шуточное название самой улице.

, в котором сначала открыли кафе с ужасной репутацией и низкопробной публикой, а в СССР — известный на весь город рыбный магазин, который дал шуточное название самой улице. Дом, построенный для гостиницы Москва известным архитектором Сюзором, в котором в советском Ленинграде работало самое культовое место 60-х — кафе «Сайгон».

известным архитектором Сюзором, в котором в советском Ленинграде работало самое культовое место 60-х — кафе «Сайгон». Доходный дом купца Жевержеева — человека, чья коллекция стала основой театрального музея.

— человека, чья коллекция стала основой театрального музея. Толстовский дом и набережная реки Фонтанки — один из символов Петербурга, яркий представитель стиля северный модерн.

Театр Ленсовета, МДТ, Пять углов, дом Довлатова, Петровское коммерческое училище и многое другое — также в программе!

Вы узнаете:

Почему ещё каких-то 20 лет назад по Рубинштейна было опасно ходить по вечерам

Как была устроена жизнь доходных домов

Где находилось известное кафе, в простонародье называемое «Гастрит»

Сколько стоила постройка одного дома и как быстро он окупался

Где находится улица известного зодчего, которой нет на карте города

На что не скупились тратить деньги купцы и как они представляли будущее своих детей

Организационные детали