На экскурсии вы погрузитесь в атмосферу прошлого — увидите прекрасные усадьбы, прогуляетесь по красивым паркам и садам. И конечно, услышите увлекательные истории: отчего Романовы любили ездить на дачу к дяде Мише, почему полезно слушаться тёщу и к чему приводят капризы царской дочери.

Описание экскурсии

Михайловская дача. В 19 веке здесь жил сын Николая I — Михаил Николаевич — тот самый дядя Миша, к которому Романовы так охотно ездили мириться. После революции под крышей дачи образовалась коммуна «Красные зори», похожая на коллектив Макаренко. Расскажу трогательную, до слёз, историю про детей — как они выживали и искали себя в революционных вихрях 20—30—х годов.

Усадьба Знаменка. Вы увидите неплохо сохранившуюся усадьбу, оранжереи и старинные дубы, посаженные ещё при Николае I. А я поделюсь рассказами о судьбах владельцев Знаменки.

Усадьба Сергеевка. Вы полюбуетесь прекрасным видом на Финский залив. Узнаете, что попросила дочь Николая I на свой день рождения, почему папа не смог ей отказать и как с этим связана Сергеевка.

Дворец Бельведер. Забытое строение, к которому редко приезжают туристы. Бельведер — свидетель запретной любви императора Александра II. Расскажу об этом, а также о человеке, который сделал для Петергофа больше, чем его основатель Пётр I.

Организационные детали