Михайловская дача. В 19 веке здесь жил сын Николая I — Михаил Николаевич — тот самый дядя Миша, к которому Романовы так охотно ездили мириться. После революции под крышей дачи образовалась коммуна «Красные зори», похожая на коллектив Макаренко. Расскажу трогательную, до слёз, историю про детей — как они выживали и искали себя в революционных вихрях 20—30—х годов.
Усадьба Знаменка. Вы увидите неплохо сохранившуюся усадьбу, оранжереи и старинные дубы, посаженные ещё при Николае I. А я поделюсь рассказами о судьбах владельцев Знаменки.
Усадьба Сергеевка. Вы полюбуетесь прекрасным видом на Финский залив. Узнаете, что попросила дочь Николая I на свой день рождения, почему папа не смог ей отказать и как с этим связана Сергеевка.
Дворец Бельведер. Забытое строение, к которому редко приезжают туристы. Бельведер — свидетель запретной любви императора Александра II. Расскажу об этом, а также о человеке, который сделал для Петергофа больше, чем его основатель Пётр I.
Организационные детали
В стоимость включены услуги гида и трансфер на автомобиле LADA XRAY
Если необходимо, возьмите с собой перекус
Экскурсию рекомендую для взрослых и детей от 12 лет. Программа не адаптирована под детей более младшего возраста
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Веда — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 37 туристов
Добро пожаловать в мир петербургских историй! Меня зовут Веда. Я ваш проводник в прошлое Северной столицы. Моя цель — не просто пересказать сухие факты и цифры, но и показать, что читать дальше
история может быть увлекательной, эмоциональной и интересной. Я постараюсь воссоздать атмосферу времени, чтобы вы смогли почувствовать себя частичкой прошлого. Вместе со мной вы пройдёте по узким улочкам, заглянете в скрытые дворики, разгадаете загадки старинных зданий и откроете для себя много нового.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Очкалов
6 авг 2024
4 августа я был на экскурсии "Тайны окрестностей Петергофа" Погода была пасмурная, постоянно планировал пойти дождь, но экскурсовод Веда сразу же всех успокоила, заботливо взяв на всех дождевики и зонтики, читать дальше
благо они так и не понадобились, а во второй половине экскурсии разпогодилось и вообще вышло солнце. Веда очень нас радовала своими глубочайшими познаниями такое ощущение что во всем, а не только в касающихся экскурсии темах. Рассказывала очень интересно отвечала на все вопросы, машина чистая водит аккуратно. Сами места, парки, дворцы, очень живописные каждый со своей историей. Очень понравилось!
Дарья
6 авг 2024
Благодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. Внутрь одной даже можно забраться и посмотреть планировку и представить как по этим комнатам и читать дальше
коридорам ходила знать! Так и хочется их отреставрировать)) надеюсь (когда-нибудь) Веда будет водить экскурсии по этим красивым историческим местам и они будут ухоженными
Удобно, что гид на машине и до всех мест довозят, выгуливают, показывают и рассказывают ☺️ (одевайте хорошую одежду от комариков и удобную обувь - никаких каблуков)
Особенно запомнились чудные открытки, которые гид делаем сама - очень памятная вещица. Если вам хочется посмотреть на Петергоф под другим углом, представить 19-20 век, а не вылизанные замки да дворцы – рекомендую!! Людей почти нет на этих локациях, так как про них знают только профессионалы своего дела 🙏🏼☺️
И
Иванова
6 авг 2024
Мне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательная.
Интересно погрузиться в прошлое Узнать про людей, семьи, их взаимодействие, характеры великих людей.
Нюансы истории, интриги, очень захватывающе)) Загадки истории, любовные нити🥰
Даша
4 авг 2024
Сегодня мы побывали на экскурсии по усадьбам и дачам Романовых. Это было просто потрясающе!
Веда - настоящий профессионал, которая не просто рассказывает факты, а вовлекает в историю, делится интригами и тайнами читать дальше
семьи Мы посетили несколько мест
Несмотря на угрозу дождя, не стали менять планы и не пожалели! Погода была на нашей стороне, а экскурсия получилась невероятно интересной. Огромное спасибо Веде за ее увлеченность и любовь к истории 🫂
О
Очкалов
6 авг 2024
4 августа я был на экскурсии "Тайны окрестностей Петергофа" Погода была пасмурная, постоянно планировал пойти дождь, но экскурсовод Веда сразу же всех успокоила, заботливо взяв на всех дождевики и зонтики, читать дальше
благо они так и не понадобились, а во второй половине экскурсии разпогодилось и вообще вышло солнце. Веда очень нас радовала своими глубочайшими познаниями такое ощущение что во всем, а не только в касающихся экскурсии темах. Рассказывала очень интересно отвечала на все вопросы, машина чистая водит аккуратно. Сами места, парки, дворцы, очень живописные каждый со своей историей. Очень понравилось!
Дарья
6 авг 2024
Благодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. Внутрь одной даже можно забраться и посмотреть планировку и представить как по этим комнатам и читать дальше
коридорам ходила знать! Так и хочется их отреставрировать)) надеюсь (когда-нибудь) Веда будет водить экскурсии по этим красивым историческим местам и они будут ухоженными
Удобно, что гид на машине и до всех мест довозят, выгуливают, показывают и рассказывают ☺️ (одевайте хорошую одежду от комариков и удобную обувь - никаких каблуков)
Особенно запомнились чудные открытки, которые гид делаем сама - очень памятная вещица. Если вам хочется посмотреть на Петергоф под другим углом, представить 19-20 век, а не вылизанные замки да дворцы – рекомендую!! Людей почти нет на этих локациях, так как про них знают только профессионалы своего дела 🙏🏼☺️
И
Иванова
6 авг 2024
Мне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательная.
Интересно погрузиться в прошлое Узнать про людей, семьи, их взаимодействие, характеры великих людей.
Нюансы истории, интриги, очень захватывающе)) Загадки истории, любовные нити🥰
Даша
4 авг 2024
Сегодня мы побывали на экскурсии по усадьбам и дачам Романовых. Это было просто потрясающе!
Веда - настоящий профессионал, которая не просто рассказывает факты, а вовлекает в историю, делится интригами и тайнами читать дальше
семьи Мы посетили несколько мест
Несмотря на угрозу дождя, не стали менять планы и не пожалели! Погода была на нашей стороне, а экскурсия получилась невероятно интересной. Огромное спасибо Веде за ее увлеченность и любовь к истории 🫂