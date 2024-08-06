Тайны окрестностей Петергофа

Забытые, заброшенные, тихие - посетить усадьбы вокруг Петергофа с интересной и трагической судьбой
На экскурсии вы погрузитесь в атмосферу прошлого — увидите прекрасные усадьбы, прогуляетесь по красивым паркам и садам.

И конечно, услышите увлекательные истории: отчего Романовы любили ездить на дачу к дяде Мише, почему полезно слушаться тёщу и к чему приводят капризы царской дочери.
5
4 отзыва
Тайны окрестностей Петергофа
Тайны окрестностей Петергофа
Тайны окрестностей Петергофа
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Михайловская дача. В 19 веке здесь жил сын Николая I — Михаил Николаевич — тот самый дядя Миша, к которому Романовы так охотно ездили мириться. После революции под крышей дачи образовалась коммуна «Красные зори», похожая на коллектив Макаренко. Расскажу трогательную, до слёз, историю про детей — как они выживали и искали себя в революционных вихрях 20—30—х годов.

Усадьба Знаменка. Вы увидите неплохо сохранившуюся усадьбу, оранжереи и старинные дубы, посаженные ещё при Николае I. А я поделюсь рассказами о судьбах владельцев Знаменки.

Усадьба Сергеевка. Вы полюбуетесь прекрасным видом на Финский залив. Узнаете, что попросила дочь Николая I на свой день рождения, почему папа не смог ей отказать и как с этим связана Сергеевка.

Дворец Бельведер. Забытое строение, к которому редко приезжают туристы. Бельведер — свидетель запретной любви императора Александра II. Расскажу об этом, а также о человеке, который сделал для Петергофа больше, чем его основатель Пётр I.

Организационные детали

  • В стоимость включены услуги гида и трансфер на автомобиле LADA XRAY
  • Если необходимо, возьмите с собой перекус
  • Экскурсию рекомендую для взрослых и детей от 12 лет. Программа не адаптирована под детей более младшего возраста

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
О
6 авг 2024
4 августа я был на экскурсии "Тайны окрестностей Петергофа" Погода была пасмурная, постоянно планировал пойти дождь, но экскурсовод Веда сразу же всех успокоила, заботливо взяв на всех дождевики и зонтики,
читать дальше

благо они так и не понадобились, а во второй половине экскурсии разпогодилось и вообще вышло солнце. Веда очень нас радовала своими глубочайшими познаниями такое ощущение что во всем, а не только в касающихся экскурсии темах. Рассказывала очень интересно отвечала на все вопросы, машина чистая водит аккуратно. Сами места, парки, дворцы, очень живописные каждый со своей историей.
Очень понравилось!

4 августа я был на экскурсии "Тайны окрестностей Петергофа" Погода была пасмурная, постоянно планировал пойти дождь,4 августа я был на экскурсии "Тайны окрестностей Петергофа" Погода была пасмурная, постоянно планировал пойти дождь,4 августа я был на экскурсии "Тайны окрестностей Петергофа" Погода была пасмурная, постоянно планировал пойти дождь,4 августа я был на экскурсии "Тайны окрестностей Петергофа" Погода была пасмурная, постоянно планировал пойти дождь,4 августа я был на экскурсии "Тайны окрестностей Петергофа" Погода была пасмурная, постоянно планировал пойти дождь,
Дарья
6 авг 2024
Благодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. Внутрь одной даже можно забраться и посмотреть планировку и представить как по этим комнатам и
читать дальше

коридорам ходила знать! Так и хочется их отреставрировать)) надеюсь (когда-нибудь) Веда будет водить экскурсии по этим красивым историческим местам и они будут ухоженными

Удобно, что гид на машине и до всех мест довозят, выгуливают, показывают и рассказывают ☺️
(одевайте хорошую одежду от комариков и удобную обувь - никаких каблуков)

Особенно запомнились чудные открытки, которые гид делаем сама - очень памятная вещица.
Если вам хочется посмотреть на Петергоф под другим углом, представить 19-20 век, а не вылизанные замки да дворцы – рекомендую!!
Людей почти нет на этих локациях, так как про них знают только профессионалы своего дела 🙏🏼☺️

Благодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. Внутрь
И
6 авг 2024
Мне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательная.

Интересно погрузиться в прошлое
Узнать про людей, семьи, их взаимодействие, характеры великих людей.

Нюансы истории, интриги, очень захватывающе))
Загадки истории, любовные нити🥰
Мне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательная.Мне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательная.Мне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательная.Мне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательная.Мне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательная.Мне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательная.Мне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательная.
Даша
4 авг 2024
Сегодня мы побывали на экскурсии по усадьбам и дачам Романовых. Это было просто потрясающе!

Веда - настоящий профессионал, которая не просто рассказывает факты, а вовлекает в историю, делится интригами и тайнами
читать дальше

семьи
Мы посетили несколько мест

Несмотря на угрозу дождя, не стали менять планы и не пожалели! Погода была на нашей стороне, а экскурсия получилась невероятно интересной. Огромное спасибо Веде за ее увлеченность и любовь к истории 🫂

Сегодня мы побывали на экскурсии по усадьбам и дачам Романовых. Это было просто потрясающе!Сегодня мы побывали на экскурсии по усадьбам и дачам Романовых. Это было просто потрясающе!Сегодня мы побывали на экскурсии по усадьбам и дачам Романовых. Это было просто потрясающе!Сегодня мы побывали на экскурсии по усадьбам и дачам Романовых. Это было просто потрясающе!Сегодня мы побывали на экскурсии по усадьбам и дачам Романовых. Это было просто потрясающе!
О
6 авг 2024
4 августа я был на экскурсии "Тайны окрестностей Петергофа" Погода была пасмурная, постоянно планировал пойти дождь, но экскурсовод Веда сразу же всех успокоила, заботливо взяв на всех дождевики и зонтики,
читать дальше

благо они так и не понадобились, а во второй половине экскурсии разпогодилось и вообще вышло солнце. Веда очень нас радовала своими глубочайшими познаниями такое ощущение что во всем, а не только в касающихся экскурсии темах. Рассказывала очень интересно отвечала на все вопросы, машина чистая водит аккуратно. Сами места, парки, дворцы, очень живописные каждый со своей историей.
Очень понравилось!

4 августа я был на экскурсии "Тайны окрестностей Петергофа" Погода была пасмурная, постоянно планировал пойти дождь,4 августа я был на экскурсии "Тайны окрестностей Петергофа" Погода была пасмурная, постоянно планировал пойти дождь,4 августа я был на экскурсии "Тайны окрестностей Петергофа" Погода была пасмурная, постоянно планировал пойти дождь,4 августа я был на экскурсии "Тайны окрестностей Петергофа" Погода была пасмурная, постоянно планировал пойти дождь,4 августа я был на экскурсии "Тайны окрестностей Петергофа" Погода была пасмурная, постоянно планировал пойти дождь,
Дарья
6 авг 2024
Благодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. Внутрь одной даже можно забраться и посмотреть планировку и представить как по этим комнатам и
читать дальше

коридорам ходила знать! Так и хочется их отреставрировать)) надеюсь (когда-нибудь) Веда будет водить экскурсии по этим красивым историческим местам и они будут ухоженными

Удобно, что гид на машине и до всех мест довозят, выгуливают, показывают и рассказывают ☺️
(одевайте хорошую одежду от комариков и удобную обувь - никаких каблуков)

Особенно запомнились чудные открытки, которые гид делаем сама - очень памятная вещица.
Если вам хочется посмотреть на Петергоф под другим углом, представить 19-20 век, а не вылизанные замки да дворцы – рекомендую!!
Людей почти нет на этих локациях, так как про них знают только профессионалы своего дела 🙏🏼☺️

Благодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. Внутрь
И
6 авг 2024
Мне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательная.

Интересно погрузиться в прошлое
Узнать про людей, семьи, их взаимодействие, характеры великих людей.

Нюансы истории, интриги, очень захватывающе))
Загадки истории, любовные нити🥰
Мне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательная.Мне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательная.Мне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательная.Мне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательная.Мне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательная.Мне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательная.Мне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательная.
Даша
4 авг 2024
Сегодня мы побывали на экскурсии по усадьбам и дачам Романовых. Это было просто потрясающе!

Веда - настоящий профессионал, которая не просто рассказывает факты, а вовлекает в историю, делится интригами и тайнами
читать дальше

семьи
Мы посетили несколько мест

Несмотря на угрозу дождя, не стали менять планы и не пожалели! Погода была на нашей стороне, а экскурсия получилась невероятно интересной. Огромное спасибо Веде за ее увлеченность и любовь к истории 🫂

Сегодня мы побывали на экскурсии по усадьбам и дачам Романовых. Это было просто потрясающе!Сегодня мы побывали на экскурсии по усадьбам и дачам Романовых. Это было просто потрясающе!Сегодня мы побывали на экскурсии по усадьбам и дачам Романовых. Это было просто потрясающе!Сегодня мы побывали на экскурсии по усадьбам и дачам Романовых. Это было просто потрясающе!Сегодня мы побывали на экскурсии по усадьбам и дачам Романовых. Это было просто потрясающе!

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