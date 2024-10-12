Порой хочется не просто доехать до отеля, но и получить краткий экскурс об истории города, узнать, где лучшая корюшка и шаверма, что дают в Мариинке, какая выставка сейчас в «Манеже». Я встречу вас и ваш багаж в Пулково или у вокзала и отвезу в нужную точку. Проведу трассовую экскурсию и отвечу на любые вопросы о Петербурге.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание трансфер
Я встречу вас у выхода из аэропорта Пулково. Колонны в зоне парковки пронумерованы: это будет ориентиром. На ваш выбор проведу трассовую экскурсию, посвящённую достопримечательностям по пути, или отвечу на все интересующие вопросы о Петербурге: в честь кого назван город, зачем нужна система двойных дверей в метро, откапывал ли Пётр северную Венецию, кто такая Кшесинская, где живут Боярский и Волочкова и многие-многие другие.
Предложение подойдёт и для тех, кто уже насладился Северной столицей и уезжает домой. Обсудим, что было классного, и разберёмся, ради чего стоит приехать снова.
Организационные детали
- Автомобиль — Киа Picanto (2019), стаж вождения — 12 лет. Детское кресло и бустер предоставляю по запросу
- В салоне с комфортом разместятся 3 взрослых пассажира с ручной кладью или 2 взрослых пассажира с большим багажом
- По запросу могу организовать трансфер на минивэне или автобусе туристического класса — подробности в переписке
- После бронирования укажите, пожалуйста, номер рейса и время прибытия
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 244 туристов
Здравствуйте! Мы — команда профессиональных гидов, имеющих многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Водим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!Задать вопрос
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