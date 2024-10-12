Порой хочется не просто доехать до отеля, но и получить краткий экскурс об истории города, узнать, где лучшая корюшка и шаверма, что дают в Мариинке, какая выставка сейчас в «Манеже». Я встречу вас и ваш багаж в Пулково или у вокзала и отвезу в нужную точку. Проведу трассовую экскурсию и отвечу на любые вопросы о Петербурге.

Описание трансфер

Я встречу вас у выхода из аэропорта Пулково. Колонны в зоне парковки пронумерованы: это будет ориентиром. На ваш выбор проведу трассовую экскурсию, посвящённую достопримечательностям по пути, или отвечу на все интересующие вопросы о Петербурге: в честь кого назван город, зачем нужна система двойных дверей в метро, откапывал ли Пётр северную Венецию, кто такая Кшесинская, где живут Боярский и Волочкова и многие-многие другие.

Предложение подойдёт и для тех, кто уже насладился Северной столицей и уезжает домой. Обсудим, что было классного, и разберёмся, ради чего стоит приехать снова.

Организационные детали