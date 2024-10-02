Начните знакомство с городом правильно — ведь впечатление о нём складывается уже в первые минуты после прибытия.
В этой поездке вы не просто отдохнёте после дороги, но увидите самые красивые виды и знаковые места — и узнаете их историю. На комфортабельном автомобиле доберётесь до вашего отеля. И будете готовы к покорению Петербурга!
В этой поездке вы не просто отдохнёте после дороги, но увидите самые красивые виды и знаковые места — и узнаете их историю. На комфортабельном автомобиле доберётесь до вашего отеля. И будете готовы к покорению Петербурга!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание трансфер
- Полюбуемся панорамой Петропавловской крепости, попробуем догадаться, почему остров называется Заячьим. Поговорим о Петре Первом и Северной войне за освобождение этих земель
- Сделаем остановку на стрелке Васильевского острова и окажемся на потрясающей видовой площадке. Гид расскажет, почему Ростральные колонны украшены носами кораблей и какой музей был самым первым в городе
- Проедем по Университетской Набережной. Вы узнаете, что за коллекция хранилась в Кунсткамере, какой дворец выстроил для себя Александр Меньшиков. Зачем было построено здание Двенадцати коллегий и почему сфинксов называют мистическими фигурами
- Вы увидите самую большую водную площадь Петербурга и все четыре здания Эрмитажа. Вспомним, кто построил зимний дворец, а кто основал Эрмитаж и приобрёл первую коллекцию картин
И многое другое — предварительно мы обсудим маршрут поездки и выберем самые интересные для вас места.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер для 1–4 пассажиров на легковом автомобиле Audi, Mitsubishi, Haval, EXEED, BMW, Mazda и других
- За доплату возможен трансфер для большего количества человек или трансфер на автомобиле бизнес-класса
- Мы встретим вас в аэропорту или на любом вокзале и довезём до любого отеля в пределах Санкт-Петербурга
- По желанию мы можем посетить музеи или остановиться на обед — входные билеты, питание и продление времени поездки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Аэропорт или ж/д вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4191 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
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