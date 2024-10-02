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Начните знакомство с городом правильно — ведь впечатление о нём складывается уже в первые минуты после прибытия.



В этой поездке вы не просто отдохнёте после дороги, но увидите самые красивые виды и знаковые места — и узнаете их историю. На комфортабельном автомобиле доберётесь до вашего отеля. И будете готовы к покорению Петербурга!