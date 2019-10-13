4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Сопровождение из аэропорта и обратно

Вместо того, чтобы коротать время между рейсами в Пулково или ждать такси, сразу по прилету вы на комфортабельном транспорте отправитесь в путешествие по Петербургу. Благодаря такому формату экскурсии вы научитесь ориентироваться в городе, успеете посмотреть больше достопримечательностей и будете чувствовать себя уже не потерянным туристом, а уверенно познающим город путешественником. Я расскажу о Петербурге самое интересное и после экскурсии отвезу вас обратно в аэропорт или в отель, который вы выбрали.

Самые знаковые места Петербурга

Вы исследуете тот самый «золотой треугольник»: от Спаса-на-Крови и Михайловского замка до Дворцовой площади и стрелки Васильевского острова. Увидите крейсер «Аврору», «Медного всадника» и легендарных сфинксов, побываете на Исаакиевской площади и посетите Петропавловскую крепость и Смольный собор. Мы затронем историю Петербурга и её ключевые вехи — основание города, восстание декабристов, штурм Зимнего дворца, ленинградская блокада — и поговорим о том, чем Петербург живёт сегодня. Я покажу вам много исторических фотографий и вы сможете сравнить облик города в прошлом с тем, каков он сейчас.

Альтернативный маршрут: пригороды Петербурга

Если вы уже бывали в Петербурге или если уютные пригороды вам милее исторического центра, мы можем отправиться в Царское село, Гатчину или Павловск. В Царском селе вы увидите Федоровский городок и собор, Екатерининский и Александровский парки, а при желании посетите и роскошные дворцы. В Павловске, самой домашней императорской резиденции, вы прогуляетесь по одному из красивейших пейзажных парков Европы и узнаете всё про жизнь Павла I и его удивительной супруги. А в Гатчине вас ждут романтические Гатчинский и Приоратский дворцы, местные легенды, парковые озёра и тайны дома Романовых.