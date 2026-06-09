4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю с корабля — на бал, то есть из аэропорта — в исторический центр. Или в один из великолепных пригородов. Если у вас всего несколько часов в Северной столице, мы поможем вам провести это время с толком.
Вы увидите главные достопримечательности, узнаете ключевые факты незаурядной истории города, а весь маршрут будет калейдоскопом потрясающих видов.
Вы увидите главные достопримечательности, узнаете ключевые факты незаурядной истории города, а весь маршрут будет калейдоскопом потрясающих видов.
Описание трансфер
Вместо того, чтобы коротать время между рейсами в Пулково или ждать такси, сразу по прилету вы на комфортабельном транспорте отправитесь в путешествие по Петербургу. А после мы отвезём вас обратно в аэропорт или в отель.
«Золотой треугольник»: от Спаса на Крови и Михайловского замка до Дворцовой площади и стрелки Васильевского острова:
- Вы увидите крейсер «Аврора», Медного всадника и легендарных сфинксов
- Побываете на Исаакиевской площади
- Посетите Петропавловскую крепость и Смольный собор
- Мы затронем историю Петербурга и её ключевые вехи
- Рассмотрим исторические фотографии и поговорим, чем город живёт сегодня
Альтернативный маршрут: пригороды Петербурга
- В Царском Селе вы увидите Фёдоровский городок и собор, Екатерининский и Александровский парки, а при желании посетите роскошные дворцы
- В Павловске, самой домашней императорской резиденции, вы прогуляетесь по одному из красивейших пейзажных парков Европы и узнаете всё про жизнь Павла I и его удивительной супруги
- В Гатчине вас ждут романтические Гатчинский и Приоратский дворцы, местные легенды, парковые озёра и тайны дома Романовых
Организационные детали
- Трансфер оплачивается дополнительно в зависимости от выбранного маршрута:
— из аэропорта до центра Петербурга, по Петербургу и обратно — 3500 ₽
— до Царского Села и обратно — 3000 ₽
— до Павловска и обратно — 3500 ₽
— до Гатчины и обратно — 6000 ₽
- Посещение дворцов — по желанию, билеты не входят в стоимость
- Экскурсию можно провести и ночью, чтобы вы успели на развод мостов (с апреля по ноябрь)
- С вами буду или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6414 туристов
Гид по Санкт-Петербургу и пригородам высшей категории, аккредитованный Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Профессиональный экскурсовод и краевед, страстно люблю Санкт-Петербург и родной Пушкин. Собираю материалы о времени оккупации Пушкина, интересуюсь историей
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
замечательно составленная экскурсия! великолепный маршрут, очень эрудированный и доброжелательный гид Светлана, ответственный внимательный водитель! забрали из аэропорта, провели экскурсию и довезли до дверей гостиницы. Рекомендуем! ну а мы взяли сразу ещё экскурсию у этого же гида в Петергоф и Кронштадт 🙏🫶. С любовью из Алтайского края!
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потрясающий экскурсовод с широким кругозором и тонким чувством юмора 💖
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Спасибо большое Светлане, экскурсия прошла на одном дыхании.
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Огромное спасибо вашей команде! Особую благодарность выражаем Светлане и Анатолию, которые нас встретили, провели познавательную экскурсию и доставили в гостиницу. Все прошло на одном дыхании. Светлана и Анатолий очень позитивные
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Светлана замечательная! Встреча произошла без заминок, не ждали ни минуты, невероятно удобный формат экскурсии 2в1, очень понравилось! Очень интересно рассказывает Светлана! Много всего успели посмотреть, очень чистая, комфортная машина, советуем
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мне кажется, больше Светланы никто не знает про СПб. она как гид просто фантастическая и обворожительная - она рассказывала не просто информативно и эмоционально, но еще с актерской игрой, песнями
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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