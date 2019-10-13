4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга

Знакомство с городом и его красотами на пути из аэропорта в отель или в перерыве между рейсами

Светлана
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Светлана – ваш гид
Если вы только приехали в северную столицу и хотите попасть с корабля на бал, то есть из аэропорта — в исторический центр Петербурга, или у вас всего несколько часов перед рейсом в другой город, то я помогу вам провести время с толком.

Вы увидите главные достопримечательности города, узнаете ключевые факты его незаурядной истории, и весь маршрут покажется вам калейдоскопом потрясающих видов.

А если захотите, то вместо центра северной столицы мы отправимся в один из его великолепных пригородов, а после — обратно в аэропорт или к вашему отелю.
4600 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга
Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга

Что вас ожидает

Сопровождение из аэропорта и обратно
Вместо того, чтобы коротать время между рейсами в Пулково или ждать такси, сразу по прилету вы на комфортабельном транспорте отправитесь в путешествие по Петербургу. Благодаря такому формату экскурсии вы научитесь ориентироваться в городе, успеете посмотреть больше достопримечательностей и будете чувствовать себя уже не потерянным туристом, а уверенно познающим город путешественником. Я расскажу о Петербурге самое интересное и после экскурсии отвезу вас обратно в аэропорт или в отель, который вы выбрали.

Самые знаковые места Петербурга
Вы исследуете тот самый «золотой треугольник»: от Спаса-на-Крови и Михайловского замка до Дворцовой площади и стрелки Васильевского острова. Увидите крейсер «Аврору», «Медного всадника» и легендарных сфинксов, побываете на Исаакиевской площади и посетите Петропавловскую крепость и Смольный собор. Мы затронем историю Петербурга и её ключевые вехи — основание города, восстание декабристов, штурм Зимнего дворца, ленинградская блокада — и поговорим о том, чем Петербург живёт сегодня. Я покажу вам много исторических фотографий и вы сможете сравнить облик города в прошлом с тем, каков он сейчас.

Альтернативный маршрут: пригороды Петербурга
Если вы уже бывали в Петербурге или если уютные пригороды вам милее исторического центра, мы можем отправиться в Царское село, Гатчину или Павловск. В Царском селе вы увидите Федоровский городок и собор, Екатерининский и Александровский парки, а при желании посетите и роскошные дворцы. В Павловске, самой домашней императорской резиденции, вы прогуляетесь по одному из красивейших пейзажных парков Европы и узнаете всё про жизнь Павла I и его удивительной супруги. А в Гатчине вас ждут романтические Гатчинский и Приоратский дворцы, местные легенды, парковые озёра и тайны дома Романовых.

Организационные детали

  • Трансфер оплачивается дополнительно в зависимости от выбранного маршрута:

Стоимость трансфера до центра Петербурга, по Петербургу и обратно — 3500 рублей с группы.
Стоимость трансфера до Царского села и обратно — 3000 рублей с группы.
Стоимость трансфера до Павловска и обратно — 3500 рублей с группы.
Стоимость трансфера до Гатчины и обратно — 6000 рублей с группы.

  • Посещение дворцов осуществляется по желанию и также оплачивается дополнительно
  • Экскурсию возможно провести и ночью, чтобы вы успели на развод мостов
Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга
Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга
Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга
Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга
Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Гид по Санкт-Петербургу и пригородам высшей категории, аккредитованный Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Профессиональный экскурсовод, краевед, страстно любящий Санкт-Петербург и родной Пушкин. Собираю материалы, касающиеся времени оккупации г. Пушкина.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 октября 2019
Потрясающее первое знакомство с городом! Мы приехали в город всего на несколько дней, поэтому решили не терять время и сразу поехать на экскурсию: это очень удобно! Светлана и Анатолий встретили нас в аэропорту, мы проехали по знаковым местам Петербурга, выходили посмотреть, погулять, сфотографироваться. Светлана нашла прекрасный баланс в своём балансе так, чтобы и мне было интересно, и детям, которые в Петербурге в первый раз. Было ощущение, что мы встретились со старыми друзьями, насколько было свободно, интересно и душевно. Всем рекомендую!
23 марта 2019
Светлана замечательный рассказчик, много историй, «пересыпает» рассказы стихами и песнями, идёт навстречу в любых пожеланиях! Спасибо пребольшое за чудесную прогулку по красивейшему городу!
6 июля 2018
Нам очень понравилось,интересная и содержательная экскурсия. Светлана замечательный гид!
Большое спасибо!
Алексей
Марина
5 января 2018
Отличная идея совместить дорогу до отеля с экскурсией ! Светлана , увлеченная историей , любящая свой город , профессиональный гид ! Свою экскурсию подкрепляла архивными фотографиями на планшете ! Даже дети не смотря на перелет были увлечены рассказом экскурсовода и не теряли интерес до конца поездки! Приехав в отель мы уже имели представление об основных достопримечательностях города , об известных людях , получили массу рекомендаций о посещении интересных мест ! Благодарим , желаем удачи и процветания !

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