4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю с корабля — на бал, то есть из аэропорта — в исторический центр. Или в один из великолепных пригородов. Если у вас всего несколько часов в Северной столице, мы поможем вам провести это время с толком. Вы увидите главные достопримечательности, узнаете ключевые факты незаурядной истории города, а весь маршрут будет калейдоскопом потрясающих видов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Вместо того, чтобы коротать время между рейсами в Пулково или ждать такси, сразу по прилету вы на комфортабельном транспорте отправитесь в путешествие по Петербургу. А после мы отвезём вас обратно в аэропорт или в отель.

«Золотой треугольник»: от Спаса на Крови и Михайловского замка до Дворцовой площади и стрелки Васильевского острова:

Вы увидите крейсер «Аврора», Медного всадника и легендарных сфинксов

Побываете на Исаакиевской площади

Посетите Петропавловскую крепость и Смольный собор

Мы затронем историю Петербурга и её ключевые вехи

Рассмотрим исторические фотографии и поговорим, чем город живёт сегодня

Альтернативный маршрут: пригороды Петербурга

В Царском Селе вы увидите Фёдоровский городок и собор, Екатерининский и Александровский парки, а при желании посетите роскошные дворцы

В Павловске, самой домашней императорской резиденции, вы прогуляетесь по одному из красивейших пейзажных парков Европы и узнаете всё про жизнь Павла I и его удивительной супруги

В Гатчине вас ждут романтические Гатчинский и Приоратский дворцы, местные легенды, парковые озёра и тайны дома Романовых

Организационные детали