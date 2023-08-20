Проехать по самым важным местам города и прикоснуться к их истории на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю познакомиться с блистательной Северной столицей в комфортном формате — на современном автомобиле, в удобном для вас темпе и с остановками у главных достопримечательностей. Я могу провезти вас по классическому маршруту или включить в него то, что интересно именно вам. Все детали мы обсудим заранее. Я сделаю всё, чтобы у вас остались самые лучшие впечатления о городе.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Петербург с комфортом
Классический маршрут включает осмотр следующих достопримечательностей: Невский проспект, Дворцовая площадь и Эрмитаж, Медный всадник, Исаакиевская площадь, Стрелка Васильевского острова, Сфинксы, Петропавловская крепость, площадь Искусств и Русский музей, Спас на Крови, Михайловский замок, Марсово поле, Летний сад, домик Петра I, крейсер «Аврора», Смольный собор (если позволяет время). В пути вы узнаете много интересного:
- Почему Ростральные колонны украшены носами кораблей
- Какой музей был самым первым в городе
- Где находится наиболее хорошо сохранившийся мамонт
- Как происходили дворцовые перевороты — российская «Игра престолов»
- Какой храм стал усыпальницей дома Романовых
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Комфортабельный транспорт включён в стоимость. Я заеду за вами в отель (аэропорт, на вокзал) и после экскурсии отвезу в заранее согласованное место.
- Я готова скорректировать маршрут
- По желанию мы можем посетить Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и Спас на Крови. Входные билеты оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 570 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы — 10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами; экскурсии наши — лёгкие для восприятия: будут и легенды, и шутки.
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Для школьников
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Петропавловская крепость
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Исаакиевский собор
Музеи
Святые места
Невский проспект
Михайловский замок
Дворцы, замки и особняки
Спас на Крови
Смольный собор
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