Приглашаю познакомиться с блистательной Северной столицей в комфортном формате — на современном автомобиле, в удобном для вас темпе и с остановками у главных достопримечательностей. Я могу провезти вас по классическому маршруту или включить в него то, что интересно именно вам. Все детали мы обсудим заранее. Я сделаю всё, чтобы у вас остались самые лучшие впечатления о городе.
Описание экскурсии
Петербург с комфортом
Классический маршрут включает осмотр следующих достопримечательностей: Невский проспект, Дворцовая площадь и Эрмитаж, Медный всадник, Исаакиевская площадь, стрелка Васильевского острова, сфинксы, Петропавловская крепость, площадь Искусств и Русский музей, Спас на Крови, Михайловский замок, Марсово поле, Летний сад, домик Петра I, крейсер «Аврора», Смольный собор (если позволяет время). В пути вы узнаете много интересного:
- Почему Ростральные колонны украшены носами кораблей
- Какой музей был самым первым в городе
- Где находится наиболее хорошо сохранившийся мамонт
- Как происходили дворцовые перевороты — российская «Игра престолов»
- Какой храм стал усыпальницей дома Романовых
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Комфортабельный транспорт включён в стоимость. Я заеду за вами в отель, находящий в исторической части города (а также в аэропорт, на вокзал) и после экскурсии отвезу в заранее согласованное место
- Дополнительно оплачивается парковка — 360 ₽ час
- Я готова скорректировать маршрут
- По желанию мы можем посетить Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор или Спас на Крови. Входные билеты оплачиваются дополнительно
- Экскурсию можно провести на иностранном языке с доплатой — 2500 ₽
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 11370 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы —
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 122 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная экскурсия, очень информативная, гид Ирина замечательный рассказчик, получили массу только положительных впечатлений, столько всего увидели и услышали! Очень рекомендую.
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Очень волновались перед экскурсией. Состав группы у нас сложный: двое детей шести лет и двое взрослых, для которых Санкт-Петербург - любимый многолетний город- друг. Но экскурсовод Ирина смогла найти подход и заинтересовать нас всех! Четыре часа прошли не заметно.
Она настоящий профессионал своего дела, а гулять по зимнему Питеру с коренной петербуржской особенно трогательно и интересно.
Она настоящий профессионал своего дела, а гулять по зимнему Питеру с коренной петербуржской особенно трогательно и интересно.
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Спасибо гиду Елене за замечательную экскурсию. Наше знакомство с прекрасным городом Санкт-Петербургом прошло отлично! Елена встретила нас на вокзале на комфортабельном автомобиле, показала самые значимые, красивые места в историчемкой части города. Посетили Заячий остров и Петроппвловскую крепость. По завершении авто-пешеходной прогулки привезла нас в гостиницу. Было интересно и познавательно. Елена настоящий профессионал!
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О
За 4 часа мы на автомобиле проехали по историческому центру СПб, останавливаясь в основых знаковых местах города. Гид очень интересно рассказывала про историю памятников, скульптур и дворцов, уделяя внимание деталям.
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Экскурсию для нас провела Наталья, легко и вдохновленно, дети остались довольны, я еще больше влюбилась в Питер 😍 комфортно и увлекательно 👍
+2
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Экскурсоводом была Мария, экскурсия была интересная и насыщенная, подвела только погода было -16 и на улице было некомфортно, но Мария нас провезла по очень интересным местам Питера на машине и мы получили огромное удовольствие) спасибо 😊
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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