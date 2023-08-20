Добро пожаловать в Петербург

Проехать по самым важным местам города и прикоснуться к их истории на авто-пешеходной экскурсии

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Ответы на вопросы
Приглашаю познакомиться с блистательной Северной столицей в комфортном формате — на современном автомобиле, в удобном для вас темпе и с остановками у главных достопримечательностей. Я могу провезти вас по классическому маршруту или включить в него то, что интересно именно вам. Все детали мы обсудим заранее. Я сделаю всё, чтобы у вас остались самые лучшие впечатления о городе.
Добро пожаловать в Петербург
Добро пожаловать в Петербург
Добро пожаловать в Петербург
Добро пожаловать в Петербург
Добро пожаловать в Петербург
Добро пожаловать в Петербург
Добро пожаловать в Петербург
Добро пожаловать в Петербург
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Петербург с комфортом

Классический маршрут включает осмотр следующих достопримечательностей: Невский проспект, Дворцовая площадь и Эрмитаж, Медный всадник, Исаакиевская площадь, Стрелка Васильевского острова, Сфинксы, Петропавловская крепость, площадь Искусств и Русский музей, Спас на Крови, Михайловский замок, Марсово поле, Летний сад, домик Петра I, крейсер «Аврора», Смольный собор (если позволяет время). В пути вы узнаете много интересного:

  • Почему Ростральные колонны украшены носами кораблей
  • Какой музей был самым первым в городе
  • Где находится наиболее хорошо сохранившийся мамонт
  • Как происходили дворцовые перевороты — российская «Игра престолов»
  • Какой храм стал усыпальницей дома Романовых

И это далеко не всё!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Комфортабельный транспорт включён в стоимость. Я заеду за вами в отель (аэропорт, на вокзал) и после экскурсии отвезу в заранее согласованное место.
  • Я готова скорректировать маршрут
  • По желанию мы можем посетить Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и Спас на Крови. Входные билеты оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Святые места
Невский проспект
Михайловский замок
Дворцы, замки и особняки
Спас на Крови
Смольный собор
Медный всадник
Дворцовая площадь
Домик Петра I
Самое главное
Стрелка Васильевского острова

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