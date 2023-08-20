Приглашаю познакомиться с блистательной Северной столицей в комфортном формате — на современном автомобиле, в удобном для вас темпе и с остановками у главных достопримечательностей. Я могу провезти вас по классическому маршруту или включить в него то, что интересно именно вам. Все детали мы обсудим заранее. Я сделаю всё, чтобы у вас остались самые лучшие впечатления о городе.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Петербург с комфортом

Классический маршрут включает осмотр следующих достопримечательностей: Невский проспект, Дворцовая площадь и Эрмитаж, Медный всадник, Исаакиевская площадь, Стрелка Васильевского острова, Сфинксы, Петропавловская крепость, площадь Искусств и Русский музей, Спас на Крови, Михайловский замок, Марсово поле, Летний сад, домик Петра I, крейсер «Аврора», Смольный собор (если позволяет время). В пути вы узнаете много интересного:

Почему Ростральные колонны украшены носами кораблей

Какой музей был самым первым в городе

Где находится наиболее хорошо сохранившийся мамонт

Как происходили дворцовые перевороты — российская «Игра престолов»

Какой храм стал усыпальницей дома Романовых

И это далеко не всё!

Организационные детали