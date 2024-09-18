Трансфер «Лахта - Центр»

Свистать всех наверх! Следующая остановка — Лахта Центр.

Теперь до петербургского небоскреба можно добраться из центра города (и наоборот) по воде — на Открытой набережной, 1, у МФК «Лахта Центр», открылся новый причал.
5
3 отзыва
Трансфер «Лахта - Центр»
Трансфер «Лахта - Центр»
Трансфер «Лахта - Центр»
Ближайшие даты:
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Время начала: 13:30, 14:30, 16:50, 18:10, 19:10

Описание билета

Что вас ожидает: Водный трансфер осуществляется на стильном двухпалубном теплоходе «Чайка» — это единственное судно в России, работающее на сжиженном природном газе. Это маршрут в одну сторону. Время в пути — около 1 часа (в зависимости от причала отправления). На борту работает ресторан от Pinskiy & Co. Ждем вас на причалах:
  • «Лахта Центр» (Открытая набережная, 1). Если отправляетесь с этого причала, то высадка осуществляется сначала на причале «Румянцевский спуск», затем на причале «Зимняя канавка».
  • «Зимняя канавка» (Дворцовая набережная, 32). Самый короткий путь до Лахты — без остановок.
«Румянцевский спуск» (Университетская набережная, 15). Если отправляетесь с этого причала, то теплоход сначала сделает промежуточную остановку на причале «Зимняя канавка», затем отправится к Лахте. Важная информация:.
«Румянцевский спуск» (Университетская набережная, 15). Если отправляетесь с этого причала, то теплоход сначала сделает промежуточную остановку на причале «Зимняя канавка», затем отправится к Лахте. Важная информация:.
• «Румянцевский спуск» (Университетская набережная, 15). Если отправляетесь с этого причала, то теплоход сначала сделает промежуточную остановку на причале «Зимняя канавка», затем отправится к Лахте. Важная информация:
  • Для детей до 5 лет — бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.
  • С 20:20-21:30 трансфер оформляется как входной билет на открытую палубу.
  • Маршрут движения теплохода может быть изменен в связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий.
  • Расписанием предусмотрены непродолжительные стоянки на причалах для посадки и высадки пассажиров.
  • На борту работает фотограф, у которого можно приобрести сувенир с фотографией из путешествия.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый1200 ₽
Детский (до 5 лет, без места)0 ₽
Детский (до 12 лет)800 ₽
Льготный (студенты, пенсионеры, школьники, инвалиды)1100 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Лахта Центр
  • Стадион «Газпром Арена»
  • Парк 300-летия
  • Вантовый мост ЗСД
  • Эрмитаж
  • Дворцовый мост
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
Что включено
  • Трансфер в одну сторону
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Университетская наб., д. 15
Завершение: «Лахта Центр», Открытая набережная, 1
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Для детей до 5 лет - бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала
  • С 20:20-21:30 трансфер оформляется как входной билет на открытую палубу
  • Маршрут движения теплохода может быть изменен в связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий
  • Расписанием предусмотрены непродолжительные стоянки на причалах для посадки и высадки пассажиров
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
18 сен 2024
Путешествие по воде понравилось, вид с воды впечатляет, можно увидеть всё с другой стороны)) Трансфер чётко по времени и расписанию, погода прекрасная, много красивых фото) Спасибо 🤗
А
31 авг 2024
М
28 авг 2024

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