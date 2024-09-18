Что вас ожидает: Водный трансфер осуществляется на стильном двухпалубном теплоходе «Чайка» — это единственное судно в России, работающее на сжиженном природном газе. Это маршрут в одну сторону. Время в пути — около 1 часа (в зависимости от причала отправления). На борту работает ресторан от Pinskiy & Co. Ждем вас на причалах:

«Лахта Центр» (Открытая набережная, 1). Если отправляетесь с этого причала, то высадка осуществляется сначала на причале «Румянцевский спуск», затем на причале «Зимняя канавка».

«Зимняя канавка» (Дворцовая набережная, 32). Самый короткий путь до Лахты — без остановок.

«Румянцевский спуск» (Университетская набережная, 15). Если отправляетесь с этого причала, то теплоход сначала сделает промежуточную остановку на причале «Зимняя канавка», затем отправится к Лахте. Важная информация:.

«Румянцевский спуск» (Университетская набережная, 15). Если отправляетесь с этого причала, то теплоход сначала сделает промежуточную остановку на причале «Зимняя канавка», затем отправится к Лахте. Важная информация:.

• «Румянцевский спуск» (Университетская набережная, 15). Если отправляетесь с этого причала, то теплоход сначала сделает промежуточную остановку на причале «Зимняя канавка», затем отправится к Лахте. Важная информация: