Свистать всех наверх! Следующая остановка — Лахта Центр.
Теперь до петербургского небоскреба можно добраться из центра города (и наоборот) по воде — на Открытой набережной, 1, у МФК «Лахта Центр», открылся новый причал.
Теперь до петербургского небоскреба можно добраться из центра города (и наоборот) по воде — на Открытой набережной, 1, у МФК «Лахта Центр», открылся новый причал.
Описание билета
Что вас ожидает: Водный трансфер осуществляется на стильном двухпалубном теплоходе «Чайка» — это единственное судно в России, работающее на сжиженном природном газе. Это маршрут в одну сторону. Время в пути — около 1 часа (в зависимости от причала отправления). На борту работает ресторан от Pinskiy & Co. Ждем вас на причалах:
- «Лахта Центр» (Открытая набережная, 1). Если отправляетесь с этого причала, то высадка осуществляется сначала на причале «Румянцевский спуск», затем на причале «Зимняя канавка».
- «Зимняя канавка» (Дворцовая набережная, 32). Самый короткий путь до Лахты — без остановок.
«Румянцевский спуск» (Университетская набережная, 15). Если отправляетесь с этого причала, то теплоход сначала сделает промежуточную остановку на причале «Зимняя канавка», затем отправится к Лахте. Важная информация:.
«Румянцевский спуск» (Университетская набережная, 15). Если отправляетесь с этого причала, то теплоход сначала сделает промежуточную остановку на причале «Зимняя канавка», затем отправится к Лахте. Важная информация:.
• «Румянцевский спуск» (Университетская набережная, 15). Если отправляетесь с этого причала, то теплоход сначала сделает промежуточную остановку на причале «Зимняя канавка», затем отправится к Лахте. Важная информация:
- Для детей до 5 лет — бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.
- С 20:20-21:30 трансфер оформляется как входной билет на открытую палубу.
- Маршрут движения теплохода может быть изменен в связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий.
- Расписанием предусмотрены непродолжительные стоянки на причалах для посадки и высадки пассажиров.
- На борту работает фотограф, у которого можно приобрести сувенир с фотографией из путешествия.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1200 ₽
|Детский (до 5 лет, без места)
|0 ₽
|Детский (до 12 лет)
|800 ₽
|Льготный (студенты, пенсионеры, школьники, инвалиды)
|1100 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лахта Центр
- Стадион «Газпром Арена»
- Парк 300-летия
- Вантовый мост ЗСД
- Эрмитаж
- Дворцовый мост
- Стрелка Васильевского острова
- Петропавловская крепость
Что включено
- Трансфер в одну сторону
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Университетская наб., д. 15
Завершение: «Лахта Центр», Открытая набережная, 1
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Для детей до 5 лет - бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала
- С 20:20-21:30 трансфер оформляется как входной билет на открытую палубу
- Маршрут движения теплохода может быть изменен в связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий
- Расписанием предусмотрены непродолжительные стоянки на причалах для посадки и высадки пассажиров
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
18 сен 2024
Путешествие по воде понравилось, вид с воды впечатляет, можно увидеть всё с другой стороны)) Трансфер чётко по времени и расписанию, погода прекрасная, много красивых фото) Спасибо 🤗
А
Артур
31 авг 2024
М
Максим
28 авг 2024
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