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Круиз Лахта-Центр – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Круиз Лахта-Центр» в Санкт-Петербурге, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Встречаем огненный закат
Музыкальные теплоходы
2 часа
2 отзыва
Водная прогулка
Встречаем огненный закат
Начало: «Спуск со львами», Адмиралтейская наб. 2
Расписание: Ежедневно в 00:50
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от 1800 ₽ за человека
Прогулка-круиз «Лахта-Центр»
2 часа
20 отзывов
Круиз
Прогулка-круиз «Лахта-Центр»
Сегодня в 18:10
Завтра в 13:30
1900 ₽ за человека
Трансфер «Лахта - Центр»
1 час
3 отзыва
Билеты
Трансфер «Лахта - Центр»
Начало: Университетская наб., д. 15
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1200 ₽ за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    7 июня 2025
    Встречаем огненный закат
    Здравствуйте. Все понравилось, кроме одного. Указан адрес Адмиралтейская 10, а по факту посадка Адмиралтейская 2. Пришлось побегать поузнавать, где и что, поэтому
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    минус 1 звезда. Посадка на Ряпушку производится на Адмиралтейской 2, спуск со львами. Заходите с пирса, там есть кассы. Спросите в какой обслуживается Спутник и распечатайте посадочные талоны. Обслуживание на Ряпушке приятное. Персонал вежливый. Девушка фотограф бомбически позитивная. Делают фото по пути, при желании можете купить хорошие магнитики со своими фото за небольшой ценник, до 500 рублей. Прогулка великолепная, но лучше берите с собой во что одеться, если идете вечером, ибо ветрено. В целом, все понравилось, прогулка шикарная, нам с женой очень понравилось. Только момент с неверной информацией по посадке напряг, ибо толком не все на причале могли подсказать, что и куда. Но все нашли.)))

  • Е
    Елена
    18 сентября 2024
    Трансфер «Лахта - Центр»
    Путешествие по воде понравилось, вид с воды впечатляет, можно увидеть всё с другой стороны)) Трансфер чётко по времени и расписанию, погода прекрасная, много красивых фото) Спасибо 🤗
  • Т
    Тереса
    15 июля 2024
    Прогулка-круиз «Лахта-Центр»
    В целом прогулка понравилась: новый теплоход, интересный маршрут, хороший, но недешевый, ресторан, еда вкусная, но порции очень маленькие. На открытой
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    палубе удобные диваны и шезлонги, НО их очень мало, если не успел занять место, придется всю прогулку стоять или сидеть в ресторане (хотя там тоже на всех мест не хватит), а ведь хочется обозревать окрестности на открытой палубе - вот это самый большой недостаток теплохода.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Круиз Лахта-Центр»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Круиз Лахта-Центр" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 1900. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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