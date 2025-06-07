Водная прогулка
Встречаем огненный закат
Начало: «Спуск со львами», Адмиралтейская наб. 2
Расписание: Ежедневно в 00:50
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от 1800 ₽ за человека
Круиз
Сегодня в 18:10
Завтра в 13:30
1900 ₽ за человека
Билеты
Трансфер «Лахта - Центр»
Начало: Университетская наб., д. 15
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1200 ₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман7 июня 2025Здравствуйте. Все понравилось, кроме одного. Указан адрес Адмиралтейская 10, а по факту посадка Адмиралтейская 2. Пришлось побегать поузнавать, где и что, поэтому
- ЕЕлена18 сентября 2024Путешествие по воде понравилось, вид с воды впечатляет, можно увидеть всё с другой стороны)) Трансфер чётко по времени и расписанию, погода прекрасная, много красивых фото) Спасибо 🤗
- ТТереса15 июля 2024В целом прогулка понравилась: новый теплоход, интересный маршрут, хороший, но недешевый, ресторан, еда вкусная, но порции очень маленькие. На открытой
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Круиз Лахта-Центр»
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