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минус 1 звезда. Посадка на Ряпушку производится на Адмиралтейской 2, спуск со львами. Заходите с пирса, там есть кассы. Спросите в какой обслуживается Спутник и распечатайте посадочные талоны. Обслуживание на Ряпушке приятное. Персонал вежливый. Девушка фотограф бомбически позитивная. Делают фото по пути, при желании можете купить хорошие магнитики со своими фото за небольшой ценник, до 500 рублей. Прогулка великолепная, но лучше берите с собой во что одеться, если идете вечером, ибо ветрено. В целом, все понравилось, прогулка шикарная, нам с женой очень понравилось. Только момент с неверной информацией по посадке напряг, ибо толком не все на причале могли подсказать, что и куда. Но все нашли.)))