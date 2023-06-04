Эта поездка создана для тех, кто бережет свое время и хочет погрузиться в атмосферу Петербурга, не теряя ни минуты. Мы встретим вас в аэропорту и довезем до отеля в любой точке Северной столицы. А в дороге вас ждут петербургские истории, советы от местного жителя и встречи с архитектурными шедеврами.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

✈ Сопровождение от аэропорта до отеля

Я смогу встретить при необходимости вас в аэропорту Пулково с табличкой, помогу с багажом и на комфортабельном автомобиле довезу в нужную точку Петербурга. По пути я с удовольствием отвечу на ваши вопросы о городе, помогу сориентироваться в Северной столице и расскажу самое интересное из истории имперского, советского и современного Петербурга. А дорогу к пункту назначения мы выстроим так, чтобы за час охватить знаменитые архитектурные и исторические памятники города.

🚕 Первый взгляд на Петербург

По пути из Пулково мы поговорим об истории величественного Московского проспекта и расположившихся неподалеку достопримечательностей. У монумента Защитникам Ленинграда мы затронем тему блокады, на Московской площади поговорим об особенностях сталинского ампира, а после разберемся, чему посвящена Триумфальная арка «Московские ворота». Проезжая от Обводного канала к Сенной площади, вы понаблюдаете, как сменяются архитектурные стили Петербурга от окраины к центру, узнаете о главных вехах истории города и услышите об архитекторах, которым обязан своим великолепием центр Северной столицы.

Организационные детали