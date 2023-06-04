Трансфер на Tesla из аэропорта с экскурсией по Петербургу
С комфортом добраться из Пулково до отеля и познакомиться с достопримечательностями города
4.8
45 отзывов
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Эта поездка создана для тех, кто бережет свое время и хочет погрузиться в атмосферу Петербурга, не теряя ни минуты. Мы встретим вас в аэропорту и довезем до отеля в любой точке Северной столицы.
А в дороге вас ждут петербургские истории, советы от местного жителя и встречи с архитектурными шедеврами.
Ближайшие даты:
30 окт
31 окт
1 ноя
2 ноя
3 ноя
4 ноя
5 ноя
Ещё даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
✈ Сопровождение от аэропорта до отеля Я смогу встретить при необходимости вас в аэропорту Пулково с табличкой, помогу с багажом и на комфортабельном автомобиле довезу в нужную точку Петербурга. По пути я с удовольствием отвечу на ваши вопросы о городе, помогу сориентироваться в Северной столице и расскажу самое интересное из истории имперского, советского и современного Петербурга. А дорогу к пункту назначения мы выстроим так, чтобы за час охватить знаменитые архитектурные и исторические памятники города.
🚕 Первый взгляд на Петербург По пути из Пулково мы поговорим об истории величественного Московского проспекта и расположившихся неподалеку достопримечательностей. У монумента Защитникам Ленинграда мы затронем тему блокады, на Московской площади поговорим об особенностях сталинского ампира, а после разберемся, чему посвящена Триумфальная арка «Московские ворота». Проезжая от Обводного канала к Сенной площади, вы понаблюдаете, как сменяются архитектурные стили Петербурга от окраины к центру, узнаете о главных вехах истории города и услышите об архитекторах, которым обязан своим великолепием центр Северной столицы.
Организационные детали
Стоимость указана за трансфер с 07:00 до 23:00 для 1-3 участников и легкового автомобиля, для 4-7 участников экскурсия пройдет на минивэне и будет стоить 4000 руб.
Трансфер с 23:00 до 07:00 для 1-3 участников — 3900 руб.
Ожидание в аэропорту до 30 минут включено в стоимость
Встреча в аэропорту с табличкой возможна как опция с дополнительной оплатой, т. к. предполагает использование платной парковки в аэропорту
Зная номер вашего рейса и время прибытия, мы сможем скоординироваться и встретиться позже, если ваш рейс вдруг задержат
Экскурсию для вас проведу я на электромобиле Tesla или другой гид из нашей профессиональной команды
По вашему желанию обзорную экскурсию по Петербургу можно продлить: доплата за каждый дополнительный час — 2800 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Maxim — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 163 туристов
Добро пожаловать в Санкт-Петербург!
Меня зовут Максим и я хочу показать вам свой город, который люблю всем сердцем. Я познакомлю вас с достопримечательностями города, расскажу об особенностях жизни горожан, помогу выбрать места для отдыха и расскажу все хитрости, которые помогут вам чувствовать себя как дома. Вы можете рассчитывать на мою помощь в любых вопросах.
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 45 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
1
3
–
2
–
1
2
Фотографии от путешественников
В
Винера
4 июня 2023
Заказывала экскурсию на тесле у Максима. Это что-то невероятное! Эмоции начались буквально с аэропорта. Очень отзывчивый, интересный рассказчик Максим, смог даже заинтересовать ребенка 12 лет. Оставил самые приятные впечатления не только о своем городе, но и о том, как можно красиво и красочно донести информацию до гостей города с остановками у наиболее важных культурных достопримечательностей Санкт- Петербурга. Рекомендую Всем, не пожалеете.
С
Светлана
21 мая 2023
Все отлично! Дорога из аэропорта превратилась в замечательную экскурсию.
С
Светлана
11 мая 2023
Огромное спасибо Максиму за экскурсию! Рекомендую начать экскурсионную программу по Питеру именно с этой экскурсии. Интересно, живо. И машина классная. Благодаря панорамный крыше обзор максимальный.
Александра
10 мая 2023
Очень приятный экскурсовод и водитель Максим, очень познавательная поездка, очень рекомендую. Теслочка - супер.
Е
Елена
25 апр 2023
Нас встретил в Пулково Максим. Замечательное воплощение идеи" С места в карьер". И до адреса проживания с комфортом отвез и, что особенного актуально, для путешественников впервые приехавших в Санкт-Петербург, познакомил с основными достопримечательностям города. Грамотная, речь, позитивный настрой гида. Что еще нужно для прекрасного начала поездки? Очень рекомендую.
М
Мария
24 апр 2023
Получилось отличное начало моего уикенда в Петербурге. Максим встретил в аэропорту без опозданий, комфортно довёз до гостиницы. Показал несколько достопримечательностей в центре, всё без лишней спешки. Остались только положительные впечатления.
Г
Галия
22 апр 2023
Огромное спасибо Максиму. Очень приятный молодой человек. Для нас, как впервые посетивших Питер, обзорная экскурсия и рассказ про город… всë самое главное, ëмко и иниересно…. и на таком уникальном авто просто 🔥. Рекомендую.
Н
Наталья
18 апр 2023
Изначально зацепила возможность прокатиться на Tesla. Но пообщавшись с Максимом назвать его услуги трансфером язык не поворачивается))) интересный рассказ о городе - как исторических мометах, так и текущем дне, приятное общение, и как бонус комфортный быстрый автомобиль. На все вопросы ответил, рекомендации, которые он дал относительно посещения различных мест полностью оправдали себя. С ним было настолько комфортно общаться, что мы не отказались себе в возможности проехать с ним следующим вечером на мероприятие также с посещением по дороге исторических мест, а потом попросили его провести полноценную экскурсию в Кронштадт. Ни разу не пожалели о своём выборе. Это был не механический рассказ о достопримечательностях, а живое приятное общение, при этом не забывая акцентировать внимание на интересные объекты вокруг. Если получится снова выбрать его нашим проводником по Петербургу и окрестностям обязательно ей воспользуемся)))
К
Клавдия
8 апр 2023
Добрый день, всем путешественникам. Рекомендуем Максима как отличного гида и знатока Питера. Несколько раз была с разными гидами в этом городе, но Максиму удалось удивить нас, восполнить пробелы и показать город с новой стороны. Комфортный, модный, с панорамным обзором автомобиль добавил положительных эмоций в этот вечер. Максиму выражаем свою благодарность.
В
Вадим
24 мар 2023
Очень понравилось) Поездка из Пулково до центра Питера на Тесле с панорамной крышей. Комфортно и познавательно. Отличные виды с комментариями специалиста. Спасибо, Максим.
Мария
6 мар 2023
Максим, благодарю Вас за помощь, интересную встречу и экскурсию! Все было на 5+.
Встреча минута в минуту. Заранее терпеливо ответил на все мои вопросы. Машина с панорамной крышей позволяет осмотреть все в дороге более обзорно. Рассказ интересный, доехали комфортно. Для тех, кто впервые и не только очень рекомендую воспользоваться данной услугой. Оно того стоит. Дополнительно помог посмотреть отели, перед заселением, подождал. Порекомендовал отличное кафе и ресторан. И я потом ни раз туда ходила, это очень вкусно! Кто поедет, спрашивайте его, что именно Вас интересует, он кладесть информации о городе. Очень приятный и интересный мужчина. Легкий в общении. Мне понравились исторические очерки с деталями времен. Максим, удачи Вам! Буду в городе, обязательно напишу;)
Татьяна
27 фев 2023
Заказывала трансфер в аэропорт осталась довольна советую всем
Ольга
26 фев 2023
Время пролетело незаметно. Комфортно, быстро.
А
Анатолий
26 фев 2023
Всё понравилось! Максим интересно рассказал краткую историю Санкт-Петербурга, рассказал и показал места, мимо которых мы проезжали (маршрут был выбран не самый кратчайший - специально чтобы посмотреть больше), а также не менее интересно рассказал о тесле, ответил на все интересующие вопросы. Была возможность изменить изначальное место встречи, так как планы изменились (уезжали из центра города в аэропорт) - тоже очень удобно и легко. Рекомендую этот трансфер, всё было на высшем уровне!
А
Анастасия
24 фев 2023
Максим очень внимательный и отзывчивый молодой человек. Отлично знает историю развития города, период его становления и события в стране и в мире в разные исторические периоды. Экскурсия была познавательна и интересна. Спасибо за встречу и экскурсию по самому красивому городу нашей Родины!
Ещё 30 отзывов
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга