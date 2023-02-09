Лучшее время для трансфера с экскурсией по Петербургу - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а город оживает благодаря белым ночам и множеству культурных событий. В апреле и октябре тоже можно насладиться поездкой, хотя температура может быть ниже, а осадки - чаще. Зимой, с ноября по март, погода менее благоприятна, но даже в это время Петербург сохраняет своё очарование, особенно в период новогодних праздников.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Московский проспект
Монумент Защитникам Ленинграда
Московская площадь
Триумфальная арка Московские ворота
Обводный канал
Сенная площадь
Описание трансфер
✈ Сопровождение от аэропорта до отеля Я смогу встретить при необходимости вас в аэропорту Пулково с табличкой, помогу с багажом и на комфортабельном автомобиле довезу в нужную точку Петербурга. По пути я с удовольствием отвечу на ваши вопросы о городе, помогу сориентироваться в Северной столице и расскажу самое интересное из истории имперского, советского и современного Петербурга. А дорогу к пункту назначения мы выстроим так, чтобы за час охватить знаменитые архитектурные и исторические памятники города.
🚕 Первый взгляд на Петербург По пути из Пулково мы поговорим об истории величественного Московского проспекта и расположившихся неподалеку достопримечательностей. У монумента Защитникам Ленинграда мы затронем тему блокады, на Московской площади поговорим об особенностях сталинского ампира, а после разберемся, чему посвящена Триумфальная арка «Московские ворота». Проезжая от Обводного канала к Сенной площади, вы понаблюдаете, как сменяются архитектурные стили Петербурга от окраины к центру, узнаете о главных вехах истории города и услышите об архитекторах, которым обязан своим великолепием центр Северной столицы.
Организационные детали
Стоимость указана за трансфер с 07:00 до 23:00 для 1-3 участников и легкового автомобиля, для 4-7 участников экскурсия пройдет на минивэне, стоимость уточняйте в переписке
Трансфер с 23:00 до 08:00 для 1-3 участников — 5900 руб.
Ожидание в аэропорту до 30 минут включено в стоимость
Встреча в аэропорту с табличкой возможна как опция с дополнительной оплатой, т. к. предполагает использование платной парковки в аэропорту
Зная номер вашего рейса и время прибытия, мы сможем скоординироваться и встретиться позже, если ваш рейс вдруг задержат
Экскурсию для вас проведу я на электромобиле Tesla или другой гид из нашей профессиональной команды
По вашему желанию обзорную экскурсию по Петербургу можно продлить: доплата за каждый дополнительный час — 5400 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 304 туристов
Добро пожаловать в Санкт-Петербург!
Меня зовут Максим и я хочу показать вам свой город, который люблю всем сердцем. Я познакомлю вас с достопримечательностями города, расскажу об особенностях жизни горожан, помогу выбрать места для отдыха и расскажу все хитрости, которые помогут вам чувствовать себя как дома. Вы можете рассчитывать на мою помощь в любых вопросах.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 68 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Михаил
Еще раз Спасибо за высококачественный сервис Максиму! Очень рада, что обратно тоже поехали с ним!
Если говорить о маршруте, то всего за час мы имели возможность увидеть знаковые места Санкт-Петербурга такие читать дальшеуменьшить
как: Михайловский замок, Казанский собор, Исаакиевский собор, Дворцовая площадь и т. д. узнать множество интересных фактов, историю города и прибыть в аэропорт вовремя. ❤️
О трансфере: второй раз мне довелось ездить на таком удивительном автомобиле как Tesla. 🤩 Для нашего комфорта в салоне всегда была бутилированная вода, любимая музыка, чистые кресла, подлокотники, пр. и приятный запах. 🦾
О водителе: Максим уверенный водитель, внимательный на дороге и к нам. Его опрятный внешний вид, красивая речь, отличное чувство юмора и самое важное отсутствие телефонных разговоров за рулем оставили неизгладимое впечатление. 😍
При любом запланированном визите в Санкт-Петербург определенно буду обращаться к нему. 👍
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Мария
Максим, благодарю Вас за помощь, интересную встречу и экскурсию! Все было на 5+.
Встреча минута в минуту. Заранее терпеливо ответил на все мои вопросы. Машина с панорамной крышей позволяет осмотреть все в дороге читать дальшеуменьшить
более обзорно. Рассказ интересный, доехали комфортно. Для тех, кто впервые и не только очень рекомендую воспользоваться данной услугой. Оно того стоит. Дополнительно помог посмотреть отели, перед заселением, подождал. Порекомендовал отличное кафе и ресторан. И я потом ни раз туда ходила, это очень вкусно! Кто поедет, спрашивайте его, что именно Вас интересует, он кладесть информации о городе. Очень приятный и интересный мужчина. Легкий в общении. Мне понравились исторические очерки с деталями времен. Максим, удачи Вам! Буду в городе, обязательно напишу;)
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К
Клавдия
Добрый день, всем путешественникам. Рекомендуем Максима как отличного гида и знатока Питера. Несколько раз была с разными гидами в этом городе, но Максиму удалось удивить нас, восполнить пробелы и показать город с новой стороны. Комфортный, модный, с панорамным обзором автомобиль добавил положительных эмоций в этот вечер. Максиму выражаем свою благодарность.
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Константин
Был удивлен достаточно высокому уровню сервиса за такую приятную цену! Максим встретил нас в аэропорту во время по договоренности! По дороге показывал и рассказал про город, подсказал, где вкусно поесть, читать дальшеуменьшить
какие музеи посетить, даже про выставки проходящие дал справку! В принципе, что мы с супругой просили - все показал, особенно понравился ночной город! Было очень здорово! Всем рекомендую! А еще было здорово, что у Максима Тесла- мы первый раз катались на электромобиле, местами ехали прямо «с ветерком»
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Н
Наталья
Это было настоящее приключение – комфортно и быстро добраться до аэропорта, при этом увидеть увлекательную экскурсию по городу.
Максим разнообразил дорогу рассказами о Петербурге. Мы познакомились с архитектурными шедеврами и историческими читать дальшеуменьшить
достопримечательностями, узнали много интересных фактов о жизни северной столицы. Максим – настоящий эрудит и талантливый рассказчик, он заразил нас своей любовью к городу.
Комфортный и просторный автомобиль Tesla с панорамной крышей позволил нам с удовольствием наблюдать за архитектурными шедеврами и пейзажами за окном. Время пролетело незаметно, и вот мы уже на месте в аэропорте, отдохнувшие и вдохновленные Санкт-Петербургом.
Считаю, что это идеальный вариант для тех, кто хочет с комфортом и пользой добраться до аэропорта или из аэропорта до отеля. Рекомендую всем, кто ценит свое время и желает получить первые впечатления от Северной столицы еще в пути.
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Надежда
Брали трансфер с аэропорта+ экскурсия. Это отличный вариант, кто не хочет терять ни минуты! Нас встретил Максим в аэропорту повез в отель, показывая все основные достопримечательности Санкт Петербурга. Я в Питере была читать дальшеуменьшить
впервые, и такая экскурсия была необходима, что бы было понимание, где, что находится, и далее сделать выбор, что хочется посмотреть потом более подробно) Очень интересно рассказывал! Мы с мамой остались довольны! Советую!!!
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