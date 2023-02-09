Представьте, как вы выходите из аэропорта Пулково, где вас встречает комфортабельная Tesla.Ваш личный гид не только поможет с багажом, но и превратит дорогу в отель в захватывающую экскурсию по Санкт-Петербургу.Вас

ждут рассказы о Московском проспекте, монументе Защитникам Ленинграда, Триумфальной арке и многих других символах города. Этот трансфер создан для тех, кто ценит комфорт, любит историю и желает с первых минут погрузиться в атмосферу Петербурга

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для трансфера с экскурсией по Петербургу - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а город оживает благодаря белым ночам и множеству культурных событий. В апреле и октябре тоже можно насладиться поездкой, хотя температура может быть ниже, а осадки - чаще. Зимой, с ноября по март, погода менее благоприятна, но даже в это время Петербург сохраняет своё очарование, особенно в период новогодних праздников.

Сейчас август — это идеальное время.