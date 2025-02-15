Храмы Санкт-Петербурга по праву можно назвать свидетелями истории города.
Многие из них были основаны первыми российскими императорами и являются уникальными памятниками архитектуры, «лицом Петербурга».
Мы посетим три особенно почитаемых храма Санкт-Петербурга, расположенных в центре города, а также поднимаемся на колокольню чтобы полюбоваться на город с высоты.
Многие из них были основаны первыми российскими императорами и являются уникальными памятниками архитектуры, «лицом Петербурга».
Мы посетим три особенно почитаемых храма Санкт-Петербурга, расположенных в центре города, а также поднимаемся на колокольню чтобы полюбоваться на город с высоты.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Увлекательная экскурсия по историческим соборам
После экскурсии вы сможете узнать множество интересных фактов о значимых соборах и храмах. Это отличная возможность погрузиться в историю и культуру нашего города!
Что вы узнаете:
- Какой собор был возведен по указу императрицы Елизаветы и почему он никогда не закрывался, даже в самые трудные времена блокады.
- Где проходила отпевание няньки Александра Сергеевича Пушкина, Арины Родионовны, и друга поэта, Антона Антоновича Дельвига.
- Прихожанами какого храма были такие известные личности, как Федор Михайлович Достоевский, Николай Андреевич Римский-Корсаков и Александр Иванович Куприн.
- Что означают названия улиц и переулков в центре города, таких как Поварская, Кузнечный и Свечной переулок, а также Стремянная улица.
- Где можно увидеть великолепное елизаветинское барокко в храмовой архитектуре и насладиться резными иконостасами XVIII века с иконами.
- В каком храме, построенном крепостным мастером, находится кафедра, а также где можно увидеть греческую икону Николая Чудотворца XVII века, хранящую частицу его мощей.
- Где находится чудотворный список Казанской иконы Божьей Матери.
- В каком соборе покоится Михаил Илларионович Кутузов, а также где установлены мемориальные доски с именами погибших экипажей подводных лодок и кораблей.
- Где хранились знамена и ключи от захваченных городов, и как этот собор стал мемориальным после победы над Наполеоном.
Это лишь небольшая часть того, что вы сможете узнать во время экскурсии. Не упустите возможность прикоснуться к истории и увидеть уникальные памятники архитектуры!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Казанский собор - раскинутой грандиозной колоннадой, распахнутой к Невскому проспекту как будто приглашающий зайти внутрь. А внутри - чудотворная Казанская икона Богородицы
- Николо-Богоявленский морской собор - у вас будет уникальная возможность полюбоваться великолепным елизаветинским барокко в храмовой архитектуре. Там сохранились резные иконостасы XVIII века с иконами. Верхний храм собора - поразит вас своим благолепием. Попасть туда можно только с лицензированным гидом, у вас будет эта возможность. Вы увидите великие христианские святыни и мемориальные доски экипажам погибших подводных лодок
- Удивительный по красоте и изяществу архитектурный Ансамбль Владимирской церкви - один из немногих сохранившихся замечательных памятников второй трети XVIII. Он расположен в самом центре Санкт-Петербурга, рядом с Невским проспектом, является доминантой Владимирской площади. На колокольню этого храма мы и поднимемся (по желанию)
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода
- Трансфер на комфортабельном автомобиле
Что не входит в цену
- Пожертвование за посещение Верхнего храма в Николо-Богоявленском соборе - 250 ₽ за человека или 1000 ₽ за группе, если она небольшая (детали уточняйте)
- Колокольня Владимирского собора со смотровой площадкой - 200 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Около входа в Казанский Собор со стороны Невского
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В стоимость включено: сопровождение гида, трансфер на комфортабельном автомобиле
- Дополнительные расходы: пожертвование за посещение Верхнего храма в Николо-Богоявленском соборе - 250 ₽ за чел. или 1000 ₽ за группе, если она небольшая (детали уточняйте)
- Колокольня Владимирского собора со смотровой площадкой - 200 рублей
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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