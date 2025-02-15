Храмы Санкт-Петербурга по праву можно назвать свидетелями истории города. Многие из них были основаны первыми российскими императорами и являются уникальными памятниками архитектуры, «лицом Петербурга». Мы посетим три особенно почитаемых храма Санкт-Петербурга, расположенных в центре города, а также поднимаемся на колокольню чтобы полюбоваться на город с высоты.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Увлекательная экскурсия по историческим соборам

После экскурсии вы сможете узнать множество интересных фактов о значимых соборах и храмах. Это отличная возможность погрузиться в историю и культуру нашего города!

Что вы узнаете:

Какой собор был возведен по указу императрицы Елизаветы и почему он никогда не закрывался, даже в самые трудные времена блокады.

Где проходила отпевание няньки Александра Сергеевича Пушкина, Арины Родионовны, и друга поэта, Антона Антоновича Дельвига.

Прихожанами какого храма были такие известные личности, как Федор Михайлович Достоевский, Николай Андреевич Римский-Корсаков и Александр Иванович Куприн.

Что означают названия улиц и переулков в центре города, таких как Поварская, Кузнечный и Свечной переулок, а также Стремянная улица.

Где можно увидеть великолепное елизаветинское барокко в храмовой архитектуре и насладиться резными иконостасами XVIII века с иконами.

В каком храме, построенном крепостным мастером, находится кафедра, а также где можно увидеть греческую икону Николая Чудотворца XVII века, хранящую частицу его мощей.

Где находится чудотворный список Казанской иконы Божьей Матери.

В каком соборе покоится Михаил Илларионович Кутузов, а также где установлены мемориальные доски с именами погибших экипажей подводных лодок и кораблей.

Где хранились знамена и ключи от захваченных городов, и как этот собор стал мемориальным после победы над Наполеоном.

Это лишь небольшая часть того, что вы сможете узнать во время экскурсии. Не упустите возможность прикоснуться к истории и увидеть уникальные памятники архитектуры!