Три храма Петербурга - с подъёмом на колокольню (в мини-группе)

Казанский и Николо-Богоявленский морской соборы, изящный ансамбль Владимирской церкви и вид с высоты
Храмы Петербурга — хранители истории города.

Многие из них были основаны первыми российскими императорами и являются уникальными памятниками архитектуры.

Вы посетите православные жемчужины, удивительные по красоте и сути — три особенно почитаемых храма в центре Санкт-Петербурга. А также подниметесь на колокольню, чтобы полюбоваться городом с высоты.
5
1 отзыв
Три храма Петербурга - с подъёмом на колокольню (в мини-группе)
Три храма Петербурга - с подъёмом на колокольню (в мини-группе)
Три храма Петербурга - с подъёмом на колокольню (в мини-группе)
Ближайшие даты:
29
янв30
янв31
янв1
фев2
фев3
фев4
фев
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Казанский собор. Это он раскинулся грандиозной колоннадой на Невском и, словно обнимая, приглашает вас зайти внутрь. А внутри — чудотворная Казанская икона Богородицы.

Николо-Богоявленский морской собор. Вы оцените великолепное елизаветинское барокко в храмовой архитектуре. Здесь сохранились резные иконостасы 18 века с иконами. Верхний храм собора поразит вас своим благолепием. Попасть туда можно только с лицензированным гидом — и у вас будет эта возможность.

Владимирская церковь — один из немногих сохранившихся памятников второй трети 18 века. Изящный ансамбль находится в самом сердце Петербурга, рядом с Невским проспектом. На колокольню этого храма мы и поднимемся (по желанию). Здесь одна из самых высоких смотровых площадок в центре, с которой открывается прекрасный вид на основные достопримечательности.

Вы узнаете:

  • какой собор был построен по велению императрицы Елизаветы и почему он никогда не закрывался — даже в годы блокады
  • где отпевали няню Пушкина — Арину Родионовну и друга поэта — Антона Антоновича Дельвига
  • прихожанами какого храма были Достоевский, Римский-Корсаков, Куприн
  • о чём говорят названия улиц и переулков в центре города — Поварской, Кузнечный и Свечной переулок, Стремянная улица
  • какой храм, построенный крепостным мастером, стал кафедральным собором
  • в каком соборе хранились знамёна и ключи от захваченных городов
  • где можно увидеть греческую икону Николая Чудотворца 17 века, хранящую частицу его мощей, а где — чудотворный список Казанской иконы Божьей Матери
  • в каком соборе похоронен Кутузов, а в каком находятся мемориальные доски с именами погибших экипажей подводных лодок и кораблей

Организационные детали

  • В стоимость включено: сопровождение гида, трансфер на комфортабельном автомобиле
  • Автотранспорт подбирается в зависимости от количества участников — от легкового автомобиля до микроавтобуса
  • Дополнительные расходы: пожертвование за посещение Верхнего храма в Николо-Богоявленском соборе — 250 ₽ за чел. или 1000 ₽ за группу, если она небольшая (детали раскроем в переписке)
  • Колокольня Владимирского собора со смотровой площадкой — 200 ₽ (по желанию)
  • Возможен индивидуальный формат экскурсии на личном автомобиле гида. Уточняйте детали в сообщениях
  • По желанию, возьмите с собой термос с чаем, кофе, бутылочку воды, небольшой перекус
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
12 дек 2024
Время пролетело быстро! Наталья понятно и грамотно объяснила всё! Очень душевный человек! Экскурсию советую! Подъём на колокольню Шедевральный!
Время пролетело быстро! Наталья понятно и грамотно объяснила всё! Очень душевный человек! Экскурсию советую! Подъём на колокольню Шедевральный!Время пролетело быстро! Наталья понятно и грамотно объяснила всё! Очень душевный человек! Экскурсию советую! Подъём на колокольню Шедевральный!Время пролетело быстро! Наталья понятно и грамотно объяснила всё! Очень душевный человек! Экскурсию советую! Подъём на колокольню Шедевральный!Время пролетело быстро! Наталья понятно и грамотно объяснила всё! Очень душевный человек! Экскурсию советую! Подъём на колокольню Шедевральный!

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