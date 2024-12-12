Многие из них были основаны первыми российскими императорами и являются уникальными памятниками архитектуры.
Вы посетите православные жемчужины, удивительные по красоте и сути — три особенно почитаемых храма в центре Санкт-Петербурга. А также подниметесь на колокольню, чтобы полюбоваться городом с высоты.
Описание экскурсии
Казанский собор. Это он раскинулся грандиозной колоннадой на Невском и, словно обнимая, приглашает вас зайти внутрь. А внутри — чудотворная Казанская икона Богородицы.
Николо-Богоявленский морской собор. Вы оцените великолепное елизаветинское барокко в храмовой архитектуре. Здесь сохранились резные иконостасы 18 века с иконами. Верхний храм собора поразит вас своим благолепием. Попасть туда можно только с лицензированным гидом — и у вас будет эта возможность.
Владимирская церковь — один из немногих сохранившихся памятников второй трети 18 века. Изящный ансамбль находится в самом сердце Петербурга, рядом с Невским проспектом. На колокольню этого храма мы и поднимемся (по желанию). Здесь одна из самых высоких смотровых площадок в центре, с которой открывается прекрасный вид на основные достопримечательности.
Вы узнаете:
- какой собор был построен по велению императрицы Елизаветы и почему он никогда не закрывался — даже в годы блокады
- где отпевали няню Пушкина — Арину Родионовну и друга поэта — Антона Антоновича Дельвига
- прихожанами какого храма были Достоевский, Римский-Корсаков, Куприн
- о чём говорят названия улиц и переулков в центре города — Поварской, Кузнечный и Свечной переулок, Стремянная улица
- какой храм, построенный крепостным мастером, стал кафедральным собором
- в каком соборе хранились знамёна и ключи от захваченных городов
- где можно увидеть греческую икону Николая Чудотворца 17 века, хранящую частицу его мощей, а где — чудотворный список Казанской иконы Божьей Матери
- в каком соборе похоронен Кутузов, а в каком находятся мемориальные доски с именами погибших экипажей подводных лодок и кораблей
Организационные детали
- В стоимость включено: сопровождение гида, трансфер на комфортабельном автомобиле
- Автотранспорт подбирается в зависимости от количества участников — от легкового автомобиля до микроавтобуса
- Дополнительные расходы: пожертвование за посещение Верхнего храма в Николо-Богоявленском соборе — 250 ₽ за чел. или 1000 ₽ за группу, если она небольшая (детали раскроем в переписке)
- Колокольня Владимирского собора со смотровой площадкой — 200 ₽ (по желанию)
- Возможен индивидуальный формат экскурсии на личном автомобиле гида. Уточняйте детали в сообщениях
- По желанию, возьмите с собой термос с чаем, кофе, бутылочку воды, небольшой перекус
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4950 ₽