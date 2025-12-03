Отправляйтесь в г. Пушкин, который является памятником паркового искусства и мировой архитектуры.
Это самый популярный маршрут у туристов, а посетить основные достопримечательности: Екатерининский дворец, Янтарную комнату – без очереди можно только
Это самый популярный маршрут у туристов, а посетить основные достопримечательности: Екатерининский дворец, Янтарную комнату – без очереди можно только
Описание экскурсии
Великолепное и роскошное Царское СелоИстория Царского Села началась в XVIII веке, в конце Северной войны, когда участок отвоеванных у шведов новгородских территорий был подарен государем Петром I Марфе Скавронской, будущей супруге Петра. Называлось это место по имени расположенной на нём усадьбы Саари-мойс (Остров-мыза), или, на русский манер Саарская мыза. Указ о даровании был подписан 13 июня 1710 года (24 июня по новому стилю). Эта дата и считается датой официального основания Царского села. На холме, где сейчас располагается Екатериниский дворец, была построена деревянная усадьба, у основания холма, перегородив протекавшую там речку Вангази, соорудили пруд. В 1716 году в усадьбе была возведена деревянная Успенская церковь. С этого времени в документах появляется название Сарское или Царское Село, и усадьба постепенно начинает приобретать облик загородной резиденции царской семьи. К 1723 году строится дворец «о шестнадцати палатах». Он неоднократно перестраивался и облик Екатерининского дворца, близкий к современному, появился после последней большой перестройки по проекту Ф. Б. Растрелли, законченной в 1756 году. В 1755 из Зимнего дворца в Екатерининский была перенесена знаменитая Янтарная комната. Сейчас для осмотра открыты 32 из 58 залов дворца. В 1796 годах в Царском Селе, в подарок внуку Екатерины II — Александру Павловичу, был построен ещё один дворец — Александровский. Проект дворца принадлежит Джакомо Кваренги. Дворец долгое время был недоступен для посещения и лишь с 1997 начали постепенно открываться экспозиции в его отреставрированных интерьерах левого крыла, а, затем и центральной его части. Янтарная комната - «восьмое чудо света», жемчужина Екатерининского дворца. Это - особенная историческая ценность, судьба которой окутана тысячами тайн. Её строительством в течение 70 лет занималось несколько поколений монарших особ. Во время Второй мировой войны все убранство украли и вывезли за пределы страны. Воссоздание по оригинальным чертежам и эскизам заняло 24 года рукотворной и кропотливой работы реставраторов. С 20-х годов XVII века на территории Царского села начал создаваться садово-парковый ансамбль. Сейчас, в его состав входят Регулярный (Голландский), Пейзажный (Английский) части Екатерининского парка, и Новый сад и Пейзажная часть Александровского парка. Площадь ансамбля превышает 300 гектар, он насыщен архитектурными и скульптурными памятниками — их более 100, в том числе такие значительные, как архитектурный ансамбль в стиле классицизма «Термы» Джеймса Камерона, с его изумительной Камероновой Галереей, Висячим садом и Агатовыми комнатами, или изящный павильон в стиле барокко «Эрмитаж» архитекторов М. Г. Земцова и Ф. Б. Растрелли, ансамбль из трех павильонов «Адмиралтейство» («Голландия») архитектора В. И. Неелова, спроектированный и построенный в подражание образцам голландской готики и даже целая «Китайская деревня» в некогда модном стиле «шинуаз». В парках создана водная система, включающая в себя пруды, каналы и даже искусственные водопады. По части её в свое время даже плавали небольшие прогулочные суда. Музей имеет богатейшую историческую биографию, связанную с важнейшими событиями и людьми: здесь проводили время венценосные особы, во флигеле, примыкавшем к Екатерининскому дворцу, размещался Царскосельский лицей, сейчас его экспозиции воссоздают обстановку, в которой учились лицеисты пушкинского выпуска, здесь Н. М. Карамзин писал «Историю государства Российского», проходили военную службу М. Ю. Лермонтов и С. А. Есенин. Так как экскурсия является индивидуальной, вы можете скорректировать маршрут исходя из своих пожеланий. Автобус и гид могут встретить вас непосредственно у вашего отеля. На сайте указана стоимость стандартной программы с встречей гостей в черте города и может меняться в зависимости от ваших пожеланий и деталей экскурсии. Экскурсию в Пушкин для школьных групп Вы найдете тут Важная информация:
- Одевайтесь по погоде, можете взять с собой дождевик на случай дождя, чтобы прогулка по парку прошла с комфортом.
- Не забудьте документы, подтверждающие право на льготы (пенсионные, детские и пр.), они могут понадобиться при проверке билетов.
- На территории парка есть кафе и рестораны, также можно взять перекус и воду с собой, на случай, если не захочется терять время в очередях.
Выберите удобную дату из расписания
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Царское село (Пушкин)
- Екатерининский парк
- Екатерининский дворец
- Янтарная комната
- Знаменская церковь
- Лицейский сад
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Входные билеты в дворец и парк
- Посещением Янтарной комнаты
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Думская ул., 2, Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде, можете взять с собой дождевик на случай дождя, чтобы прогулка по парку прошла с комфортом
- Не забудьте документы, подтверждающие право на льготы (пенсионные, детские и пр.), они могут понадобиться при проверке билетов
- На территории парка есть кафе и рестораны, также можно взять перекус и воду с собой, на случай, если не захочется терять время в очередях
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 426 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
3 дек 2025
Интересная и информативная экскурсия. Все по расписанию. Интересный экскурсовод по дороге из Санкт-Петербурга до Царского Села. Рекомендуем.
Е
Евгения
26 окт 2025
Очень интересная и комфортная экскурсия. Семья осталась довольна. Узнали много исторических фактов, времени хватило и на перекус и на самостоятельную прогулку по парку. Все очень организовано и комфортно. Была очень
О
Ольга
5 окт 2025
Великолепная экскурсия с очень грамотным и внимательным гидом! Мне было очень тяжело (болело колено), но я очень довольна экскурсией. Комфортабельный автобус нас забрал, экскурсовод очень интересно рассказывала об истории города. По парку погуляли, восхитились красотой. Много времени на ногах. Учтите это.
И
Иван
28 сен 2025
Все было супер, быстро, интересно и организованно гид Елена проста шикарна, очень подробно энергично и интересно рассказывает про город.
А
Анна
21 сен 2025
Организация экскурсии во дворце.
М
Марина
6 сен 2025
Евгения отличный гид,провела подробнейшую и увлекательную экскурсию! 👍👏
М
Максим
6 сен 2025
Все очень понравилось!
П
Павел
27 авг 2025
Очень всё понравилось. Спасибо!
Y
Ya
25 авг 2025
Гид прекрасный, экскурсия замечательная, трансфер не особо понравился. Я подошла в 9.10 к своему автобусу но меня не пустил водитель, сказал ждать. Хотя экскурсия была в 9.30. Зато когда пришло стадо детей их сразу пустили. Однозначно минус.
С
Сергей
25 авг 2025
Очень классная экскурсия. Только жаль, что мало личного времени. Если туда ехать, то на целый день. Оставаться после экскурсии и самим потом оттуда добираться.
И
Ирина
24 авг 2025
Прекрасный гид, все четко организовано. Янтарную комнату видела впервые-полный восторг. Восхищаюсь нашими мастерами, которые смогли восстановить Дворец после войны. Огромное всем СПАСИБО
Н
Нд
18 авг 2025
очень компетентные гиды,интересно рассказывали
Л
Лукин
18 авг 2025
Из хорошего, довезли туда и обратно. Экскурсовод рассказывала неплохо. Экскурсовод в возрасте поэтому, по парку прошли совсем немного, а хотелось погулять и это большой минус,,, ответы типа видите там через километр что то там и бла бла бла, а дойти до этого места, не судьба и т. д и т. п.
А
Анастасия
15 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Красота от которой захватывает дух. Очень повезло с экскурсоводом Натальей, так интересно и весело все рассказывала.
М
Марина
12 авг 2025
Очень понравилось. Едьте не раздумывайте.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
до 15 чел.
Царское село: Екатерининский дворец и янтарная комната (всё включено)
Приглашаем отправиться в Царское Село! Осмотрите Екатерининский дворец и знаменитую Янтарную комнату, прогуляйтесь по историческому парку
Начало: На пл. Островского
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
22 дек в 10:00
4500 ₽ за человека
-
10%
Групповая
2925 ₽
3250 ₽ за человека
-
15%
Групповая
Царское Село: Екатерининский дворец, парк и Феодоровский собор
Начало: Лиговский проспект, 10/118
Расписание: Каждый день (кроме вторника) в 11:00
2380 ₽
2800 ₽ за человека