Н Надежда Интересная и информативная экскурсия. Все по расписанию. Интересный экскурсовод по дороге из Санкт-Петербурга до Царского Села. Рекомендуем.

Е Евгения читать дальше рада, что выбрала именно такой формат посещений, т. к. в туристический летний сезон посетителей в Екатерининском дворце достаточно много и путешествие в группе позволяет избежать очередей, а так же обеспечивает максимально насыщенную программу, изобилующую историческими фактами и впечатлениями. Спасибо большое организаторам! Единственное, что омрачило немного впечатления - это то, что купленная за 2000 р. при отправлении из Питера в автобусе агентства флэшка с несколькими часами видео-экскурсий по приезду домой и проверке - оказалась пуста. Было очень жаль, но будет уроком. Очень интересная и комфортная экскурсия. Семья осталась довольна. Узнали много исторических фактов, времени хватило и на перекус и на самостоятельную прогулку по парку. Все очень организовано и комфортно. Была очень

О Ольга Великолепная экскурсия с очень грамотным и внимательным гидом! Мне было очень тяжело (болело колено), но я очень довольна экскурсией. Комфортабельный автобус нас забрал, экскурсовод очень интересно рассказывала об истории города. По парку погуляли, восхитились красотой. Много времени на ногах. Учтите это.

И Иван Все было супер, быстро, интересно и организованно гид Елена проста шикарна, очень подробно энергично и интересно рассказывает про город.

А Анна Организация экскурсии во дворце.

М Марина Евгения отличный гид,провела подробнейшую и увлекательную экскурсию! 👍👏

М Максим Все очень понравилось!

П Павел Очень всё понравилось. Спасибо!

Y Ya Гид прекрасный, экскурсия замечательная, трансфер не особо понравился. Я подошла в 9.10 к своему автобусу но меня не пустил водитель, сказал ждать. Хотя экскурсия была в 9.30. Зато когда пришло стадо детей их сразу пустили. Однозначно минус.

С Сергей Очень классная экскурсия. Только жаль, что мало личного времени. Если туда ехать, то на целый день. Оставаться после экскурсии и самим потом оттуда добираться.

И Ирина Прекрасный гид, все четко организовано. Янтарную комнату видела впервые-полный восторг. Восхищаюсь нашими мастерами, которые смогли восстановить Дворец после войны. Огромное всем СПАСИБО

Н Нд очень компетентные гиды,интересно рассказывали

Л Лукин Из хорошего, довезли туда и обратно. Экскурсовод рассказывала неплохо. Экскурсовод в возрасте поэтому, по парку прошли совсем немного, а хотелось погулять и это большой минус,,, ответы типа видите там через километр что то там и бла бла бла, а дойти до этого места, не судьба и т. д и т. п.

А Анастасия Очень понравилась экскурсия. Красота от которой захватывает дух. Очень повезло с экскурсоводом Натальей, так интересно и весело все рассказывала.