Мы с вами отправимся в бывшую резиденцию русских императоров: Елизаветы, Екатерины II и Николая II. Раньше город назывался Царское Село. В Пушкин его переименовали, потому что в Царскосельском лицее учился будущий поэт.
Что раньше находилось на этом месте, кто строил Екатерининский дворец и как здесь возникла таинственная Янтарная комната? Узнаете на экскурсии!
Что раньше находилось на этом месте, кто строил Екатерининский дворец и как здесь возникла таинственная Янтарная комната? Узнаете на экскурсии!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Екатерининский парк, наполненный удивительными сооружениями и мраморными изваяниями. Здесь, в тени деревьев, когда-то отдыхали члены царской семьи и их приближённые. Мы посмотрим Нижний сад и полюбуемся Зеркальным прудом. Также у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по парку.
- Екатерининский дворец-музей. Его экспозиция охватывает более чем 300-летнюю историю резиденции. Вы познакомитесь с творчеством архитекторов, которые участвовали в строительстве дворца в 18-19 веках, а также с достижениями реставраторов, возродивших его после Великой Отечественной войны. Из 58 залов воссоздано 32.
- Янтарная комната — жемчужина Екатерининского дворца, которую также называют одним из чудес света. Она овеяна множеством тайн и легенд. Каких? Расскажем на экскурсии!
Также вы узнаете:
- Что раньше находилось на месте Царского Села
- Когда поселение превратилось в настоящую императорскую резиденцию
- Какой итальянский архитектор внёс весомый вклад в облик Екатерининского дворца
- От кого Пётр I получил в дар набор янтарных панелей для оформления дворцового интерьера
И многое другое!
Организационные детали
- Остаток оплаты вносится дистанционно переводом на карту Сбербанка (направляем ссылку) или гиду при встрече
- Поедем на комфортабельном туристическом автобусе
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 11:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 970 ₽
|Дети до 6 лет
|1 800 ₽
|Пенсионеры
|2 700 ₽
|Студенты
|2 700 ₽
|Школьники (до 13 лет включительно)
|2 250 ₽
|Школьники (от 14 лет)
|2 430 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе «Площади Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 11:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 186 туристов
Дорогие путешественники! Наше туристическое агентство проводит автобусные и пешеходные экскурсии в Санкт-Петербурге. Ждём вас с нетерпением в нашей компании!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Галина
5 июня 2024
Здравствуйте. Замечательная поездка. Комфортабельный автобус с кондиционером. Экскурсовод-гид очень интересно рассказывает, отвечает на любые возникшие вопросы. Очень понравилось!
Марина
1 июня 2024
Большое спасибо за замечательно организованную поездку! Экскурсия прошла отлично. Красоты Янтарной комнаты поражают!
Ирина
17 мая 2024
Было написано, что все включено, по факту, в эту стоимость включен лишь проезд и краткмй рассказ про Пушкина. Входные билеты во дворец докупались отдельно. И там экскурсию вел совершенно другой
Дмитрий
Ответ организатора:
Добрый день. Входные билеты во дворец Вы докупать не могли, т. к. наша экскурсия включает в себя все расходы, кроме
Светлана
4 мая 2024
Экскурсия отличная. Всё интересно. Организация немного подвела… Гид слишком затянул начало… Долго определялись с билетами. Только это в минусе. А так - всё интересно и красиво! Было время погулять, приобрести сувениры.
Елена
3 мая 2024
Хорошая экскурсия. Бесподобно красивое место!
Е
Елена
23 апр 2024
Прекрасный экскурсовод Руслан! Спасибо
К
Колодезникова
3 апр 2024
Нам очень понравилась экскурсия, гид с юмором!!!) Я и муж остались довольными. В следующий раз, когда приедем в Питер - приобретём билеты куда-нибудь ещё!
Alexey
2 апр 2024
Отличная организация нету к чему придраться даже если бы очень захотел. Гид супер, автобус новый поездка отличная
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