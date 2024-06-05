читать дальше человек. Если бы знали, сами на такси сели и поехали, вышло бы дешевле. По парку гуляли сами отдельно. Экскурсовод видимо работал по договорённости с местными лавками дегусиации и янтаря, так как настоятельно нам рекомендовал их посетить.

Было написано, что все включено, по факту, в эту стоимость включен лишь проезд и краткмй рассказ про Пушкина. Входные билеты во дворец докупались отдельно. И там экскурсию вел совершенно другой