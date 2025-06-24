Погрузитесь в роскошь русского барокко, прогуляйтесь по «Золотой анфиладе» Екатерининского дворца и откройте тайны Янтарной комнаты — шедевра, утраченного и воссозданного заново.
Завершите путешествие среди изысканных аллей Екатерининского парка, вдохновляясь его элегантностью и историей.
Описание экскурсииВеличие Екатерининского дворца: барокко, Янтарная комната и императорские сады! Екатерининский (Большой) Дворец — один из архитектурных шедевров русского барокко середины XVIII века, загородная парадная резиденция русских монархов. Екатерининский парк — великолепное произведение русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков. В его планировке можно обнаружить черты различных парковых стилей. Янтарная комната — шедевр искусства XVIII века, бесследно исчезнувший во время Великой Отечественной войны. Она создана немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I, затем подарена Петру I. В 2003 году, к 300-летию Санкт-Петербурга, Янтарная комната была восстановлена в полном объёме (из калининградского янтаря). В настоящее время доступна для посещения в Екатерининском дворце. Важная информация: Обязательно наличие паспорта и документов, подтверждающих льготы, для школьников до 14 лет — наличие документа.
Ежедневно в 11:15, кроме вторника и последнего понедельника месяца
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Екатерининский дворец
- Екатерининский парк
- Снаружи осмотр Лицея
- Камеронова галерея
Что включено
- Входные билеты
- Транспортное обслуживание
- Услуги аккредитованного гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Место начала и завершения?
Ул. Думская, д. 2, киоск «DAVRANOV»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:15, кроме вторника и последнего понедельника месяца
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Обязательно наличие паспорта и документов
- Подтверждающих льготы
- Для школьников до 14 лет - наличие документа
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
24 июн 2025
