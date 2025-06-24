Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в роскошь русского барокко, прогуляйтесь по «Золотой анфиладе» Екатерининского дворца и откройте тайны Янтарной комнаты — шедевра, утраченного и воссозданного заново.



Екатерининский (Большой) Дворец — один из архитектурных шедевров русского барокко середины XVIII века, загородная парадная резиденция русских монархов. Екатерининский парк — великолепное произведение русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков. В его планировке можно обнаружить черты различных парковых стилей. Янтарная комната — шедевр искусства XVIII века, бесследно исчезнувший во время Великой Отечественной войны. Она создана немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I, затем подарена Петру I. В 2003 году, к 300-летию Санкт-Петербурга, Янтарная комната была восстановлена в полном объёме (из калининградского янтаря). В настоящее время доступна для посещения в Екатерининском дворце.

Екатерининский дворец

Екатерининский парк

Снаружи осмотр Лицея

Камеронова галерея

Транспортное обслуживание

Услуги аккредитованного гида

