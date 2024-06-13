Царскосельский лицей – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Царскосельский лицей» в Санкт-Петербурге, цены от 3 250 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальная экскурсия в Пушкин на микроавтобусе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
158 отзывов
Эксклюзивный тур в Пушкин: Царское Село и Екатерининский дворец
Окунитесь в роскошь императорской эпохи с комфортной экскурсией в Пушкин, где вас ждут дворцы и парки
Начало: Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
27 июня в 10:00
12 500 за всё до 7 чел.
Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца и Лицея
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
61 отзыв
Популярное предложение
Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца и Лицея
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Расписание: понедельник, среда, суббота в 12:30
8 июля в 12:15
10 июля в 12:15
от 3 950 за человека
Царское село и Янтарная комната в мини-группе до 15 чел
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
25 отзывов
Царское село и Янтарная комната в мини-группе до 15 чел
Начало: Пл. Островского, памятник Екатерине II
Расписание: пятница, суббота и воскресенье в 10:00
28 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 3 250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    13 июня 2024
    Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца и Лицея
    Все хорошо. Экскурсовод- Михаил - молодец! Спасибо.
  • Е
    Евгения
    2 июня 2024
    Индивидуальная экскурсия в Пушкин на микроавтобусе
    Все было здорово! Спасибо Светлане за интересную экскурсию.
  • С
    Светлана
    3 апреля 2024
    Царское село и Янтарная комната в мини-группе до 15 чел
    Замечательный гид Ирина Сычёва провела экскурсию по Екатерининскому парку. В самом дворце также был хороший гид и интересный рассказ. Спасибо!
  • В
    Валерий
    30 марта 2024
    Царское село и Янтарная комната в мини-группе до 15 чел
    Рекомендую! Чёткая организация; огромный плюс мини-группы; наушники, позволяющие и слушать и фотографировать. Выезд в 10.00 позволил прибыть в Царское Село
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    одними из первых и избежать столпотворения. Гид Евгения- мастер своего дела. Скучно точно не будет! Интересно, познавательно, увлекательно. По ходу экскурсии, задавая вопросы, Евгения вовлекала в беседу и участников группы. Планируем сотрудничать с Евгенией и в дальнейшем. Ещё раз спасибо и однозначно- да. Это того стоит!

  • М
    Мария
    18 марта 2024
    Царское село и Янтарная комната в мини-группе до 15 чел
    Интереснейшая экскурсия, организация на достойно уровне. Рекомендую посмотреть.
  • Е
    Елена
    16 сентября 2023
    Экскурсия в Пушкин и Павловск (Екатерининский и Павловский парки)
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Экскурсоводы во дворцах - замечательные. О парках, Московском проспекте (бывшей Царской дороге), даже о станциях метро узнали от сопровождающего нас экскурсовода Ольги Борисовны. Ей - отдельное спасибо. Также большое спасибо хочется сказать нашему водителю Рафаилу.
  • Е
    Елена
    23 февраля 2023
    Путешествие в Царское Село и Александровский дворец
    Игорь, спасибо большое! Всё было супер!
  • Д
    Дьякова
    19 февраля 2023
    Царское Село: Genio Loci
    Большое спасибо гиду Леониду за экскурсию в Царское Село! Экскурсия была очень познавательной и интересной! Спасибо!
  • N
    Nadezhda
    11 октября 2020
    Экскурсия в Пушкин и Павловск (Екатерининский и Павловский парки)
    Все понравилось, спасибо экскурсоводам!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Царскосельский лицей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальная экскурсия в Пушкин на микроавтобусе
  2. Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца и Лицея
  3. Царское село и Янтарная комната в мини-группе до 15 чел
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Зимний дворец
  9. Петропавловская крепость
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Царскосельский лицей" можно забронировать 3 экскурсии от 3 250 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 244 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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