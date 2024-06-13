А Александр Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца и Лицея Все хорошо. Экскурсовод- Михаил - молодец! Спасибо.

Е Евгения Индивидуальная экскурсия в Пушкин на микроавтобусе Все было здорово! Спасибо Светлане за интересную экскурсию.

С Светлана Царское село и Янтарная комната в мини-группе до 15 чел Замечательный гид Ирина Сычёва провела экскурсию по Екатерининскому парку. В самом дворце также был хороший гид и интересный рассказ. Спасибо!

В Валерий Царское село и Янтарная комната в мини-группе до 15 чел читать дальше одними из первых и избежать столпотворения. Гид Евгения- мастер своего дела. Скучно точно не будет! Интересно, познавательно, увлекательно. По ходу экскурсии, задавая вопросы, Евгения вовлекала в беседу и участников группы. Планируем сотрудничать с Евгенией и в дальнейшем. Ещё раз спасибо и однозначно- да. Это того стоит! Рекомендую! Чёткая организация; огромный плюс мини-группы; наушники, позволяющие и слушать и фотографировать. Выезд в 10.00 позволил прибыть в Царское Село

М Мария Царское село и Янтарная комната в мини-группе до 15 чел Интереснейшая экскурсия, организация на достойно уровне. Рекомендую посмотреть.

Е Елена Экскурсия в Пушкин и Павловск (Екатерининский и Павловский парки) Очень интересная и познавательная экскурсия. Экскурсоводы во дворцах - замечательные. О парках, Московском проспекте (бывшей Царской дороге), даже о станциях метро узнали от сопровождающего нас экскурсовода Ольги Борисовны. Ей - отдельное спасибо. Также большое спасибо хочется сказать нашему водителю Рафаилу.

Е Елена Путешествие в Царское Село и Александровский дворец Игорь, спасибо большое! Всё было супер!

Д Дьякова Царское Село: Genio Loci Большое спасибо гиду Леониду за экскурсию в Царское Село! Экскурсия была очень познавательной и интересной! Спасибо!