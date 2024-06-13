1 чел.
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Индивидуальная
5 часов
Эксклюзивный тур в Пушкин: Царское Село и Екатерининский дворец
Окунитесь в роскошь императорской эпохи с комфортной экскурсией в Пушкин, где вас ждут дворцы и парки
Начало: Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
27 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца и Лицея
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Расписание: понедельник, среда, суббота в 12:30
8 июля в 12:15
10 июля в 12:15
от 3 950₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Царское село и Янтарная комната в мини-группе до 15 чел
Начало: Пл. Островского, памятник Екатерине II
Расписание: пятница, суббота и воскресенье в 10:00
28 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 3 250₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр13 июня 2024Все хорошо. Экскурсовод- Михаил - молодец! Спасибо.
- ЕЕвгения2 июня 2024Все было здорово! Спасибо Светлане за интересную экскурсию.
- ССветлана3 апреля 2024Царское село и Янтарная комната в мини-группе до 15 челЗамечательный гид Ирина Сычёва провела экскурсию по Екатерининскому парку. В самом дворце также был хороший гид и интересный рассказ. Спасибо!
- ВВалерий30 марта 2024Царское село и Янтарная комната в мини-группе до 15 челРекомендую! Чёткая организация; огромный плюс мини-группы; наушники, позволяющие и слушать и фотографировать. Выезд в 10.00 позволил прибыть в Царское Село
- ММария18 марта 2024Царское село и Янтарная комната в мини-группе до 15 челИнтереснейшая экскурсия, организация на достойно уровне. Рекомендую посмотреть.
- ЕЕлена16 сентября 2023Экскурсия в Пушкин и Павловск (Екатерининский и Павловский парки)Очень интересная и познавательная экскурсия. Экскурсоводы во дворцах - замечательные. О парках, Московском проспекте (бывшей Царской дороге), даже о станциях метро узнали от сопровождающего нас экскурсовода Ольги Борисовны. Ей - отдельное спасибо. Также большое спасибо хочется сказать нашему водителю Рафаилу.
- ЕЕлена23 февраля 2023Путешествие в Царское Село и Александровский дворецИгорь, спасибо большое! Всё было супер!
- ДДьякова19 февраля 2023Царское Село: Genio LociБольшое спасибо гиду Леониду за экскурсию в Царское Село! Экскурсия была очень познавательной и интересной! Спасибо!
- NNadezhda11 октября 2020Экскурсия в Пушкин и Павловск (Екатерининский и Павловский парки)Все понравилось, спасибо экскурсоводам!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Царскосельский лицей»
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