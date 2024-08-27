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Царское Село - город гусарский, военный, имперский

Услышать истории о бравых гусарах и узнать, существовал ли поручик Ржевский на самом деле
Мы не только познакомим вас с красотами блистательной царской резиденции, но и погрузим в атмосферу менее знакомого, но не менее значимого Царского Села. В прошлые времена здесь размещались различные воинские подразделения.

На экскурсии в первую очередь речь пойдёт о бравых гусарах и их ратных подвигах на поле брани, а также на ниве покорения дамских сердец.
5
1 отзыв
Царское Село - город гусарский, военный, имперский
Царское Село - город гусарский, военный, имперский
Царское Село - город гусарский, военный, имперский

Описание экскурсии

Захватывающие истории о подвигах, кутежах, искусстве и, конечно, любви

В первой части экскурсии мы прогуляемся по Царскому Селу и осмотрим места, связанные с пребыванием в городке гусаров. Вы увидите расположения, где стояли гусарские полки. Гид расскажет:

  • Почему гусары отличались отчаянной храбростью на поле боя и любовью к разгульным вечерам
  • Между какими военными подвигами и весёлыми кутежами эти бесшабашные храбрецы, а зачастую ещё и музыканты, художники, философы, создавали свои великие произведения
  • Почему такой известный гусар как Денис Давыдов, представитель «гусарской поэзии», с большим трудом попал в гвардейский полк
  • Был ли реальный прототип у такого яркого персонажа, как поручик Ржевский
  • Почему А. С. Пушкин мечтал остановиться в Царском Селе в «уединении вдохновительном…» именно тогда, когда «гусаров нет — квартир пустых много»
  • Как балы лишались своего блеска, а девушки начинали грустить, когда военные покидали Царское Село
  • Почему Екатерина II приказала сформировать для собственного Ея Императорского Величества Конвоя гусарский эскадрон
  • Почему лишь очень обеспеченные представители дворянства могли служить в гусарском полку и кто из императоров числился в лейб-гусарах, а кто из императорских детей — в шефах воинских подразделений

Государева Ратная палата

Во второй части нашей экскурсии мы посетим Государеву Ратную палату — памятник архитектуры неорусского стиля, где размещён единственный в России впечатляющий музей Первой мировой войны.

Феодоровский городок и собор

А ещё вы увидите городок в псевдорусском стиле. Он был обнесён кирпичной кремлёвской стеной со сторожевыми башнями и каменными воротами и предназначался для служащих собора. В 1916 году в этом городке, выполнявшем роль госпиталя, служил Сергей Есенин. Гид покажет вам и Феодоровский собор. Расскажет, кто выбрал место под его строительство и в честь какой иконы был назван храм.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида (путевая экскурсия и экскурсия по парку)
  • Вместо Ратной палаты можно посетить Екатерининский дворец и Янтарную комнату или Александровский дворец
  • Можем организовать поездку для группы больше 4 человек. В таком случае нужно будет доплатить за минивэн или автобус. Подробности — в переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсии во дворцах проводят местные сотрудники

Дополнительные расходы:

  • Билеты в Государеву Ратную палату — 400 ₽/взрослые, 200 ₽/дети с 14 лет, студенты, пенсионеры РФ и стран ЕАЭС, бесплатно/дети младше 14 лет
  • Билеты в Екатерининский дворец и парк — 1000 ₽/взрослые, 500 ₽/студенты, учащиеся, пенсионеры — 500 ₽, бесплатно/дети младше 14 лет (обязательно оформление входного билета)
  • Билеты в Александровский дворец — 650 ₽/взрослые, 400 ₽/студенты, учащиеся, пенсионеры, бесплатно/дети младше 14 лет (обязательно оформление входного билета)
  • Обед (по желанию)

Выходные и санитарные дни:

  • Государева Ратная палата — среда, последний четверг месяца (с ноября по март)
  • Екатерининский дворец и парк — вторник, последний понедельник месяца (с ноября по апрель)
  • Александровский дворец — среда, последний четверг месяца (с ноября по март)

Продажа билетов начинается за 7 дней до планируемой даты посещения. В день посещения необходимо иметь при себе документы для подтверждения льготы.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 11343 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы —
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10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
Добрый день. Эксурсовод- шикарен. Историческое образование вкупе с личным обаянием создают полную иллюзию погружения в эпоху в соответствии с местом. Заинтересованы были все от мала до велика. никакой занудности по
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теме при этом точное следование историческим фактам. Организационные вопросы: привезти, отвезти, билеты, перекус, обед, наши бестолковые вопросы, - всё находило профессиональное и личное участие. Автомобиль удобный, подход индивидуальный к каждому члену группы. Тихий восторг, - ибо: экскурсия.

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