Услышать истории о бравых гусарах и узнать, существовал ли поручик Ржевский на самом деле
На экскурсии, в первую очередь, речь пойдёт о бравых гусарах и их ратных подвигах на поле брани, а также на ниве покорения дамских сердец.
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Описание
Что вас ожидает
Захватывающие истории о подвигах, кутежах, искусстве и, конечно, любви
В первой части экскурсии мы прогуляемся по Царскому Селу и осмотрим места, связанные с пребыванием в городке гусаров. Вы увидите расположения, где стояли гусарские полки. Гид расскажет:
- почему гусары отличались отчаянной храбростью на поле боя и любовью к разгульным вечерам;
- между какими военными подвигами и весёлыми кутежами эти бесшабашные храбрецы, а зачастую ещё и музыканты, художники, философы, создавали свои великие произведения;
- почему такой известный гусар как Денис Давыдов, представитель «гусарской поэзии», с большим трудом попал в гвардейский полк;
- был ли реальный прототип у такого яркого персонажа как поручик Ржевский;
- почему А. С. Пушкин мечтал остановиться в Царском Селе в «уединении вдохновительном…» именно тогда, когда «гусаров нет — квартир пустых много»;
- как балы лишались своего блеска, а девушки начинали грустить, когда самые блестящие молодые люди — военные покидали Царское Село, оправляясь на военные действия;
- почему Екатерина II приказала сформировать для собственного Ея Императорского Величества Конвоя гусарский эскадрон и почему она хотела видеть в рядах своих защитников именно гусар;
- почему лишь очень обеспеченные представители дворянства могли служить в гусарском полку и кто из императоров числился в лейб-гусарах, а кто из императорских детей — в шефах воинских подразделений.
Государева Ратная палата
Во второй части нашей экскурсии мы посетим Государеву Ратную палату — памятник архитектуры неорусского стиля, где размещён единственный в России впечатляющий музей Первой мировой войны.
Феодоровский городок и собор
А ещё вы увидите городок в псевдорусском стиле. Он был обнесён кирпичной кремлёвской стеной со сторожевыми башнями и каменными воротами и предназначался для служащих собора. В 1916 году в этом городке, выполнявшем роль госпиталя, служил Сергей Есенин. Гид покажет вам и Феодоровский собор. Расскажет, кто выбрал место под его строительство и в честь какой иконы был назван храм.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида (путевая экскурсия и экскурсия по парку)
- Вместо Ратной палаты можно посетить Екатерининский дворец и Янтарную комнату или Александровский дворец
- Можем организовать поездку для группы больше 4 человек. В таком случае нужно будет доплатить за минивэн или автобус. Подробности — в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсии во дворцах проводят местные сотрудники
Дополнительные расходы:
- Билеты в Государеву Ратную палату — 400 руб. /взрослые, 200 руб. /дети с 14 лет, студенты, пенсионеры РФ и стран ЕАЭС, бесплатно/дети младше 14 лет
- Билеты в Екатерининский дворец и парк — 1000 руб. /взрослые, 500 руб. /студенты, учащиеся, пенсионеры — 500 руб., бесплатно/дети младше 14 лет (обязательно оформление входного билета)
- Билеты в Александровский дворец — 650 руб. /взрослые, 400 руб. /студенты, учащиеся, пенсионеры, бесплатно/дети младше 14 лет (обязательно оформление входного билета)
- Обед (по желанию)
Выходные и санитарные дни:
- Государева Ратная палата — среда, последний четверг месяца (с ноября по март)
- Екатерининский дворец и парк — вторник, последний понедельник месяца (с ноября по апрель)
- Александровский дворец — среда, последний четверг месяца (с ноября по март)
Продажа билетов начинается за 7 дней до планируемой даты посещения. В день посещения необходимо иметь при себе документы для подтверждения льготы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.