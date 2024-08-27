На экскурсии в первую очередь речь пойдёт о бравых гусарах и их ратных подвигах на поле брани, а также на ниве покорения дамских сердец.
Описание экскурсии
Захватывающие истории о подвигах, кутежах, искусстве и, конечно, любви
В первой части экскурсии мы прогуляемся по Царскому Селу и осмотрим места, связанные с пребыванием в городке гусаров. Вы увидите расположения, где стояли гусарские полки. Гид расскажет:
- Почему гусары отличались отчаянной храбростью на поле боя и любовью к разгульным вечерам
- Между какими военными подвигами и весёлыми кутежами эти бесшабашные храбрецы, а зачастую ещё и музыканты, художники, философы, создавали свои великие произведения
- Почему такой известный гусар как Денис Давыдов, представитель «гусарской поэзии», с большим трудом попал в гвардейский полк
- Был ли реальный прототип у такого яркого персонажа, как поручик Ржевский
- Почему А. С. Пушкин мечтал остановиться в Царском Селе в «уединении вдохновительном…» именно тогда, когда «гусаров нет — квартир пустых много»
- Как балы лишались своего блеска, а девушки начинали грустить, когда военные покидали Царское Село
- Почему Екатерина II приказала сформировать для собственного Ея Императорского Величества Конвоя гусарский эскадрон
- Почему лишь очень обеспеченные представители дворянства могли служить в гусарском полку и кто из императоров числился в лейб-гусарах, а кто из императорских детей — в шефах воинских подразделений
Государева Ратная палата
Во второй части нашей экскурсии мы посетим Государеву Ратную палату — памятник архитектуры неорусского стиля, где размещён единственный в России впечатляющий музей Первой мировой войны.
Феодоровский городок и собор
А ещё вы увидите городок в псевдорусском стиле. Он был обнесён кирпичной кремлёвской стеной со сторожевыми башнями и каменными воротами и предназначался для служащих собора. В 1916 году в этом городке, выполнявшем роль госпиталя, служил Сергей Есенин. Гид покажет вам и Феодоровский собор. Расскажет, кто выбрал место под его строительство и в честь какой иконы был назван храм.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида (путевая экскурсия и экскурсия по парку)
- Вместо Ратной палаты можно посетить Екатерининский дворец и Янтарную комнату или Александровский дворец
- Можем организовать поездку для группы больше 4 человек. В таком случае нужно будет доплатить за минивэн или автобус. Подробности — в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсии во дворцах проводят местные сотрудники
Дополнительные расходы:
- Билеты в Государеву Ратную палату — 400 ₽/взрослые, 200 ₽/дети с 14 лет, студенты, пенсионеры РФ и стран ЕАЭС, бесплатно/дети младше 14 лет
- Билеты в Екатерининский дворец и парк — 1000 ₽/взрослые, 500 ₽/студенты, учащиеся, пенсионеры — 500 ₽, бесплатно/дети младше 14 лет (обязательно оформление входного билета)
- Билеты в Александровский дворец — 650 ₽/взрослые, 400 ₽/студенты, учащиеся, пенсионеры, бесплатно/дети младше 14 лет (обязательно оформление входного билета)
- Обед (по желанию)
Выходные и санитарные дни:
- Государева Ратная палата — среда, последний четверг месяца (с ноября по март)
- Екатерининский дворец и парк — вторник, последний понедельник месяца (с ноября по апрель)
- Александровский дворец — среда, последний четверг месяца (с ноября по март)
Продажа билетов начинается за 7 дней до планируемой даты посещения. В день посещения необходимо иметь при себе документы для подтверждения льготы.