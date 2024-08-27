Мы не только познакомим вас с красотами блистательной царской резиденции, но и погрузим в атмосферу менее знакомого, но не менее значимого Царского Села. В прошлые времена здесь размещались различные воинские подразделения. На экскурсии в первую очередь речь пойдёт о бравых гусарах и их ратных подвигах на поле брани, а также на ниве покорения дамских сердец.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Захватывающие истории о подвигах, кутежах, искусстве и, конечно, любви

В первой части экскурсии мы прогуляемся по Царскому Селу и осмотрим места, связанные с пребыванием в городке гусаров. Вы увидите расположения, где стояли гусарские полки. Гид расскажет:

Почему гусары отличались отчаянной храбростью на поле боя и любовью к разгульным вечерам

Между какими военными подвигами и весёлыми кутежами эти бесшабашные храбрецы, а зачастую ещё и музыканты, художники, философы, создавали свои великие произведения

Почему такой известный гусар как Денис Давыдов, представитель «гусарской поэзии», с большим трудом попал в гвардейский полк

Был ли реальный прототип у такого яркого персонажа, как поручик Ржевский

Почему А. С. Пушкин мечтал остановиться в Царском Селе в «уединении вдохновительном…» именно тогда, когда «гусаров нет — квартир пустых много»

Как балы лишались своего блеска, а девушки начинали грустить, когда военные покидали Царское Село

Почему Екатерина II приказала сформировать для собственного Ея Императорского Величества Конвоя гусарский эскадрон

Почему лишь очень обеспеченные представители дворянства могли служить в гусарском полку и кто из императоров числился в лейб-гусарах, а кто из императорских детей — в шефах воинских подразделений

Государева Ратная палата

Во второй части нашей экскурсии мы посетим Государеву Ратную палату — памятник архитектуры неорусского стиля, где размещён единственный в России впечатляющий музей Первой мировой войны.

Феодоровский городок и собор

А ещё вы увидите городок в псевдорусском стиле. Он был обнесён кирпичной кремлёвской стеной со сторожевыми башнями и каменными воротами и предназначался для служащих собора. В 1916 году в этом городке, выполнявшем роль госпиталя, служил Сергей Есенин. Гид покажет вам и Феодоровский собор. Расскажет, кто выбрал место под его строительство и в честь какой иконы был назван храм.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида (путевая экскурсия и экскурсия по парку)

Вместо Ратной палаты можно посетить Екатерининский дворец и Янтарную комнату или Александровский дворец

Можем организовать поездку для группы больше 4 человек. В таком случае нужно будет доплатить за минивэн или автобус. Подробности — в переписке.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Экскурсии во дворцах проводят местные сотрудники

Дополнительные расходы:

Билеты в Государеву Ратную палату — 400 ₽/взрослые, 200 ₽/дети с 14 лет, студенты, пенсионеры РФ и стран ЕАЭС, бесплатно/дети младше 14 лет

Билеты в Екатерининский дворец и парк — 1000 ₽/взрослые, 500 ₽/студенты, учащиеся, пенсионеры — 500 ₽, бесплатно/дети младше 14 лет (обязательно оформление входного билета)

Билеты в Александровский дворец — 650 ₽/взрослые, 400 ₽/студенты, учащиеся, пенсионеры, бесплатно/дети младше 14 лет (обязательно оформление входного билета)

Обед (по желанию)

Выходные и санитарные дни:

Государева Ратная палата — среда, последний четверг месяца (с ноября по март)

Екатерининский дворец и парк — вторник, последний понедельник месяца (с ноября по апрель)

Александровский дворец — среда, последний четверг месяца (с ноября по март)

Продажа билетов начинается за 7 дней до планируемой даты посещения. В день посещения необходимо иметь при себе документы для подтверждения льготы.