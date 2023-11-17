Мы не только познакомим вас с красотами блистательной царской резиденции, но и погрузим в атмосферу менее знакомого, но не менее значимого Царского Села. В прошлые времена здесь размещались различные воинские подразделения. На экскурсии, в первую очередь, речь пойдёт о бравых гусарах и их ратных подвигах на поле брани, а также на ниве покорения дамских сердец.

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Описание

Что вас ожидает

Захватывающие истории о подвигах, кутежах, искусстве и, конечно, любви

В первой части экскурсии мы прогуляемся по Царскому Селу и осмотрим места, связанные с пребыванием в городке гусаров. Вы увидите расположения, где стояли гусарские полки. Гид расскажет:

почему гусары отличались отчаянной храбростью на поле боя и любовью к разгульным вечерам;

между какими военными подвигами и весёлыми кутежами эти бесшабашные храбрецы, а зачастую ещё и музыканты, художники, философы, создавали свои великие произведения;

почему такой известный гусар как Денис Давыдов, представитель «гусарской поэзии», с большим трудом попал в гвардейский полк;

был ли реальный прототип у такого яркого персонажа как поручик Ржевский;

почему А. С. Пушкин мечтал остановиться в Царском Селе в «уединении вдохновительном…» именно тогда, когда «гусаров нет — квартир пустых много»;

как балы лишались своего блеска, а девушки начинали грустить, когда самые блестящие молодые люди — военные покидали Царское Село, оправляясь на военные действия;

почему Екатерина II приказала сформировать для собственного Ея Императорского Величества Конвоя гусарский эскадрон и почему она хотела видеть в рядах своих защитников именно гусар;

почему лишь очень обеспеченные представители дворянства могли служить в гусарском полку и кто из императоров числился в лейб-гусарах, а кто из императорских детей — в шефах воинских подразделений.

Государева Ратная палата

Во второй части нашей экскурсии мы посетим Государеву Ратную палату — памятник архитектуры неорусского стиля, где размещён единственный в России впечатляющий музей Первой мировой войны.

Феодоровский городок и собор

А ещё вы увидите городок в псевдорусском стиле. Он был обнесён кирпичной кремлёвской стеной со сторожевыми башнями и каменными воротами и предназначался для служащих собора. В 1916 году в этом городке, выполнявшем роль госпиталя, служил Сергей Есенин. Гид покажет вам и Феодоровский собор. Расскажет, кто выбрал место под его строительство и в честь какой иконы был назван храм.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида (путевая экскурсия и экскурсия по парку)

Вместо Ратной палаты можно посетить Екатерининский дворец и Янтарную комнату или Александровский дворец

Можем организовать поездку для группы больше 4 человек. В таком случае нужно будет доплатить за минивэн или автобус. Подробности — в переписке.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Экскурсии во дворцах проводят местные сотрудники

Дополнительные расходы:

Билеты в Государеву Ратную палату — 400 руб. /взрослые, 200 руб. /дети с 14 лет, студенты, пенсионеры РФ и стран ЕАЭС, бесплатно/дети младше 14 лет

Билеты в Екатерининский дворец и парк — 1000 руб. /взрослые, 500 руб. /студенты, учащиеся, пенсионеры — 500 руб., бесплатно/дети младше 14 лет (обязательно оформление входного билета)

Билеты в Александровский дворец — 650 руб. /взрослые, 400 руб. /студенты, учащиеся, пенсионеры, бесплатно/дети младше 14 лет (обязательно оформление входного билета)

Обед (по желанию)

Выходные и санитарные дни:

Государева Ратная палата — среда, последний четверг месяца (с ноября по март)

Екатерининский дворец и парк — вторник, последний понедельник месяца (с ноября по апрель)

Александровский дворец — среда, последний четверг месяца (с ноября по март)

Продажа билетов начинается за 7 дней до планируемой даты посещения. В день посещения необходимо иметь при себе документы для подтверждения льготы.