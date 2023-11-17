Царское Село - город гусарский, военный, имперский

Услышать истории о бравых гусарах и узнать, существовал ли поручик Ржевский на самом деле

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Мы не только познакомим вас с красотами блистательной царской резиденции, но и погрузим в атмосферу менее знакомого, но не менее значимого Царского Села. В прошлые времена здесь размещались различные воинские подразделения.

На экскурсии, в первую очередь, речь пойдёт о бравых гусарах и их ратных подвигах на поле брани, а также на ниве покорения дамских сердец.
Царское Село - город гусарский, военный, имперский
Царское Село - город гусарский, военный, имперский
Царское Село - город гусарский, военный, имперский
Царское Село - город гусарский, военный, имперский
Царское Село - город гусарский, военный, имперский
Царское Село - город гусарский, военный, имперский
Царское Село - город гусарский, военный, имперский
Царское Село - город гусарский, военный, имперский
Царское Село - город гусарский, военный, имперский
Царское Село - город гусарский, военный, имперский
Царское Село - город гусарский, военный, имперский
Царское Село - город гусарский, военный, имперский
Царское Село - город гусарский, военный, имперский
Царское Село - город гусарский, военный, имперский
Царское Село - город гусарский, военный, имперский
Царское Село - город гусарский, военный, имперский
Царское Село - город гусарский, военный, имперский
Царское Село - город гусарский, военный, имперский
Царское Село - город гусарский, военный, имперский
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Описание

Что вас ожидает

Захватывающие истории о подвигах, кутежах, искусстве и, конечно, любви

В первой части экскурсии мы прогуляемся по Царскому Селу и осмотрим места, связанные с пребыванием в городке гусаров. Вы увидите расположения, где стояли гусарские полки. Гид расскажет:

  • почему гусары отличались отчаянной храбростью на поле боя и любовью к разгульным вечерам;
  • между какими военными подвигами и весёлыми кутежами эти бесшабашные храбрецы, а зачастую ещё и музыканты, художники, философы, создавали свои великие произведения;
  • почему такой известный гусар как Денис Давыдов, представитель «гусарской поэзии», с большим трудом попал в гвардейский полк;
  • был ли реальный прототип у такого яркого персонажа как поручик Ржевский;
  • почему А. С. Пушкин мечтал остановиться в Царском Селе в «уединении вдохновительном…» именно тогда, когда «гусаров нет — квартир пустых много»;
  • как балы лишались своего блеска, а девушки начинали грустить, когда самые блестящие молодые люди — военные покидали Царское Село, оправляясь на военные действия;
  • почему Екатерина II приказала сформировать для собственного Ея Императорского Величества Конвоя гусарский эскадрон и почему она хотела видеть в рядах своих защитников именно гусар;
  • почему лишь очень обеспеченные представители дворянства могли служить в гусарском полку и кто из императоров числился в лейб-гусарах, а кто из императорских детей — в шефах воинских подразделений.

Государева Ратная палата

Во второй части нашей экскурсии мы посетим Государеву Ратную палату — памятник архитектуры неорусского стиля, где размещён единственный в России впечатляющий музей Первой мировой войны.

Феодоровский городок и собор

А ещё вы увидите городок в псевдорусском стиле. Он был обнесён кирпичной кремлёвской стеной со сторожевыми башнями и каменными воротами и предназначался для служащих собора. В 1916 году в этом городке, выполнявшем роль госпиталя, служил Сергей Есенин. Гид покажет вам и Феодоровский собор. Расскажет, кто выбрал место под его строительство и в честь какой иконы был назван храм.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида (путевая экскурсия и экскурсия по парку)
  • Вместо Ратной палаты можно посетить Екатерининский дворец и Янтарную комнату или Александровский дворец
  • Можем организовать поездку для группы больше 4 человек. В таком случае нужно будет доплатить за минивэн или автобус. Подробности — в переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсии во дворцах проводят местные сотрудники

Дополнительные расходы:

  • Билеты в Государеву Ратную палату — 400 руб. /взрослые, 200 руб. /дети с 14 лет, студенты, пенсионеры РФ и стран ЕАЭС, бесплатно/дети младше 14 лет
  • Билеты в Екатерининский дворец и парк — 1000 руб. /взрослые, 500 руб. /студенты, учащиеся, пенсионеры — 500 руб., бесплатно/дети младше 14 лет (обязательно оформление входного билета)
  • Билеты в Александровский дворец — 650 руб. /взрослые, 400 руб. /студенты, учащиеся, пенсионеры, бесплатно/дети младше 14 лет (обязательно оформление входного билета)
  • Обед (по желанию)

Выходные и санитарные дни:

  • Государева Ратная палата — среда, последний четверг месяца (с ноября по март)
  • Екатерининский дворец и парк — вторник, последний понедельник месяца (с ноября по апрель)
  • Александровский дворец — среда, последний четверг месяца (с ноября по март)

Продажа билетов начинается за 7 дней до планируемой даты посещения. В день посещения необходимо иметь при себе документы для подтверждения льготы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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