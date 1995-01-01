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Тверь - Торжок - Валдай: путешествие по государевой дороге (2 дня)

5
1 отзыв
CharmTravel
CharmTravel – Гид из Санкт-Петербурга
В этом двухдневном туре вам предстоит почувствовать себя Петром Первым или Екатериной Великой, совершающими вояж из одной столицы ⭐️ в другую через ее небольшие, но очень важные города.

В путешествии по государевой дороге вы познакомитесь с одним из старейших городов России — Торжком, увидите самые яркие окрестности города и узнаете секреты золотого шитья на фабрике «Торжокские золотошвеи».

Погуляете по любимому городу всех российских поэтов – Твери, посетите Усадьбу Васильево, где снимался известный блокбастер, познакомитесь с культурой Валдая и научитесь изготовлению самого вкусного мармелада в России.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧘На выходные
  • 🚌На автобусе
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☀️Летняя
  • 🧒Подходит для детей
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 38 часов
  • 👫 Группа не более 60 человек

  • 6 800 ₽ за человека

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Тверь - Торжок - Валдай: путешествие по государевой дороге (2 дня)
Тверь - Торжок - Валдай: путешествие по государевой дороге (2 дня)

Что вы увидите

  • Погост Прутня
  • Усадьба Василёво
  • Шедевры деревянного зодчества
  • Валунный (Чертов) мост
  • Город Торжок
  • Борисоглебский монастырь
  • Торговая площадь
  • Памятник Н. А. Львову
  • Город Тверь
  • Тверской императорский путевой дворец
  • Староволжский мост
  • Музей «Мармеладная сказка»
  • Город Валдай
  • Музей колоколов
В этом двухдневном туре вы легко представите себя Петром Первым или Екатериной Великой, совершающими вояж из одной столицы ⭐️ в другую. Даже царям и царицам временами хотелось отдохнуть от городской суеты, насладиться очарованием русской глубинки и своими глазами убедиться: богата русская земля красотами и талантами!
В путешествии по «государевой дороге» вы познакомитесь с одним из старейших городов России — Торжком. Ему больше 1000 лет, и здесь вы узнаете секреты уникального золотного шитья и своими глазами увидите удивительный каменный мост, на котором сражались силы Света и Тьмы в блокбастере «Ночной Дозор».
Лихославль встречает гостей сладко — тут находится «Мармеладная сказка», тут вы попробуете самый вкусный в России мармелад.
Красавицу Тверь любили Пушкин, Достоевский, Крылов, Салтыков-Щедрин, а более всех — императрица Екатерина II. Полюбите ее и вы!
А на Валдае, в единственном в России музее колоколов, вам откроется тайна знаменитого валдайского колокольчика.
Что входит
  • трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером
  • услуги профессионального гида-историка на протяжении всей экскурсии
  • осмотр Вознесенской церкви и погоста Прутня - места упокоения А. П. Керн
  • экскурсия в уникальном архитектурно-этнографическом музее по открытым небом "Усадьба Василёво", осмотр старинных зданий - памятников деревянного зодчества, осмотр знаменитого Валунного моста - именно здесь снималась одна из сцен блокбастера "ночной Дозор"
  • экскурсия в Музее золотного шитья
  • обзорная экскурсия по Торжку
  • возможность пообедать со знаменитыми пожарскими котлетами, которые так любил А. С. Пушкин
  • размещение в комфортабельной гостинице
  • свободное время в Твери
  • обзорная экскурсия по Твери
  • музей "Мармеладная Сказка", мастер-класс по росписи мармелада, экскурсия, где вы узнаете многое о производстве лакомства и попробуете самый вкусный в России лихославльский мармелад
  • обзорная экскурсия по Валдаю
  • посещение музея колоколов
  • возможность сделать сотни колоритных фото и видео в красивейших уголках России.
Что не входит
  • питание (по желанию): обед - 400 руб. /чел.
  • ужин - 350 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 Санкт-Петербург, м. Московская
Тверь - Торжок - Валдай: путешествие по государевой дороге (2 дня)
Тверь - Торжок - Валдай: путешествие по государевой дороге (2 дня)
Тверь - Торжок - Валдай: путешествие по государевой дороге (2 дня)
Тверь - Торжок - Валдай: путешествие по государевой дороге (2 дня)
Тверь - Торжок - Валдай: путешествие по государевой дороге (2 дня)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 60 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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CharmTravel
CharmTravel
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