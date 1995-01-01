В этом двухдневном туре вы легко представите себя Петром Первым или Екатериной Великой, совершающими вояж из одной столицы ⭐️ в другую. Даже царям и царицам временами хотелось отдохнуть от городской суеты, насладиться очарованием русской глубинки и своими глазами убедиться: богата русская земля красотами и талантами!

В путешествии по «государевой дороге» вы познакомитесь с одним из старейших городов России — Торжком. Ему больше 1000 лет, и здесь вы узнаете секреты уникального золотного шитья и своими глазами увидите удивительный каменный мост, на котором сражались силы Света и Тьмы в блокбастере «Ночной Дозор».

Лихославль встречает гостей сладко — тут находится «Мармеладная сказка», тут вы попробуете самый вкусный в России мармелад.

Красавицу Тверь любили Пушкин, Достоевский, Крылов, Салтыков-Щедрин, а более всех — императрица Екатерина II. Полюбите ее и вы!

А на Валдае, в единственном в России музее колоколов, вам откроется тайна знаменитого валдайского колокольчика.