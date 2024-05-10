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1 день 14 часов
Тверь - Торжок: путешествие по государевой дороге. 2 дня/1 ночь
Начало: Санкт-Петербург, м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:00
20 июля в 07:00
27 июля в 07:00
8 450₽ за человека
2 дня
Карельские выходные: Рускеала и викинги
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский пр. 10
14 июля в 07:30
15 июля в 07:30
от 11 750₽ за человека
2 дня
Карельское вдохновение: Валаам, Рускеала и Ладожские шхеры
Начало: Казанская площадь/м. Проспект Просвещения
Расписание: Ежедневно до 4 Ноября
Завтра в 06:45
14 июля в 06:45
от 13 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей10 мая 2024Программа экскурсии очень интересная, советую, НО! В отеле было очень холодно, полотенца которые были когда-то мохровыми и белыми сейчас выглядят, как
- ААнгелина9 января 2024Великий Новгород, Псков, Изборск, Печоры и 3 крепости (2 дня)Сбылась студенческая мечта- посетить города и крепости древней Руси) понравилась и сама программа, достаточно времени на самостоятельный осмотр. Рекомендую.
- ЛЛена8 мая 2021Карельские выходные: Рускеала и викингиСегодня ездили в однодневный тур по Карелии. Экскурсия великолепная. Гид Александр Шаров очень интересно преподносил информацию. Сначала был невероятно интересный
- ММакс30 декабря 2019Карельские выходные: Рускеала и викингиДобрый день,28-29 числа тура были просто великолепны,блестяще владеющий своей профессией гид Александр Шаров,рассказывал удивительные вещи из истории Карелии,воистину леденящие кровь.
- ННадежда2 октября 2018Карельские выходные: Рускеала и викингиДобрый день!) Милана, благодарим Вас за чудесную экскурсию в Карелию 29 -30 сентября! Часто от них устаешь, а у Вас
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Для подростков»
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