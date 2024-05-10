Интересные туры для подростков в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Для подростков» в Санкт-Петербурге, цены от 8 450 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тверь - Торжок: путешествие по государевой дороге. 2 дня/1 ночь
На автобусе
40 отзывов
1 день 14 часов
Тверь - Торжок: путешествие по государевой дороге. 2 дня/1 ночь
Начало: Санкт-Петербург, м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:00
20 июля в 07:00
27 июля в 07:00
8 450 за человека
Карельские выходные: Рускеала и викинги
На автобусе
5 отзывов
2 дня
Карельские выходные: Рускеала и викинги
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский пр. 10
14 июля в 07:30
15 июля в 07:30
от 11 750 за человека
Карельское вдохновение: Валаам, Рускеала и Ладожские шхеры
Пешая
На машине
На автобусе
На катере
2 дня
Карельское вдохновение: Валаам, Рускеала и Ладожские шхеры
Начало: Казанская площадь/м. Проспект Просвещения
Расписание: Ежедневно до 4 Ноября
Завтра в 06:45
14 июля в 06:45
от 13 990 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    10 мая 2024
    Тверь - Торжок: путешествие по государевой дороге. 2 дня/1 ночь
    Программа экскурсии очень интересная, советую, НО! В отеле было очень холодно, полотенца которые были когда-то мохровыми и белыми сейчас выглядят, как
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    рваные жёлтые тряпки. Гид Александр в большом объёме обладает знаниями в разных областях истории, но использование в подаче информации огромного количества жаргонных и уменьшительно-ласкательных слов на мой взглят несколько режит слух и оставляет не совсем приятное впечатление.

  • А
    Ангелина
    9 января 2024
    Великий Новгород, Псков, Изборск, Печоры и 3 крепости (2 дня)
    Сбылась студенческая мечта- посетить города и крепости древней Руси) понравилась и сама программа, достаточно времени на самостоятельный осмотр. Рекомендую.
  • Л
    Лена
    8 мая 2021
    Карельские выходные: Рускеала и викинги
    Сегодня ездили в однодневный тур по Карелии. Экскурсия великолепная. Гид Александр Шаров очень интересно преподносил информацию. Сначала был невероятно интересный
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    экскурс по истории России со времён Рюрика и до второй мировой. Затем более углубленная история Карелии. Мы посетили 2 старинных города. Затем водопад. И побывали в парке Рускеала. Так же посетили магазин с настойками, где была организована дегустация. Обед был очень вкусный и относительно недорогой (400р). Очень понравилась Уха. Пожалели, что не взяли 2-х дневный тур. Но мы обязательно вернемся и это исправим.

  • М
    Макс
    30 декабря 2019
    Карельские выходные: Рускеала и викинги
    Добрый день,28-29 числа тура были просто великолепны,блестяще владеющий своей профессией гид Александр Шаров,рассказывал удивительные вещи из истории Карелии,воистину леденящие кровь.
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    Гид настолько восхитительно подавал свой материал что можно было слушать бесконечно,всё по делу,без лишних слов и отхождений от темы поездки. По своему опыту могу сказать что один из луших гидов,которых я видел. Не подумайте,что я его рекламирую,просто действительно устал от скучных и неинтересных ведущих туристических программ. Места просто шикарные,воздух поразительный,отличный вариант для поездки вдвоём. Виды Ладоги,водопадов,каньонов Рускеалы заставляют изумляться,историей Карелии. Что касается гостиницы,обедов и т. д одним словом, всё скромно,но со вкусом. Каких то негативных впечатлений от поездки, Ни я. ни моя спутница не получили. Спасибо Александру,а так же ТурФирме за восхитительные впечатления.

  • Н
    Надежда
    2 октября 2018
    Карельские выходные: Рускеала и викинги
    Добрый день!) Милана, благодарим Вас за чудесную экскурсию в Карелию 29 -30 сентября! Часто от них устаешь, а у Вас
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    все было просто и непринужденно!) Мы в восторге! Браво! Вы мастер своего дела!) Отдельное спасибо водителю Сергею за профессионализм. Чувствовалось, что вы - действительно команда! Команда по созданию определенно положительного настроения у нас, туристов. А это очень важно) Еще раз ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Для подростков»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тверь - Торжок: путешествие по государевой дороге. 2 дня/1 ночь
  2. Карельские выходные: Рускеала и викинги
  3. Карельское вдохновение: Валаам, Рускеала и Ладожские шхеры
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Музей Фаберже
  4. Набережная
  5. Ладожское озеро
  6. Финский Залив
  7. Остров Валаам
  8. Царское село
  9. Исаакиевский собор
  10. Эрмитаж
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Для подростков" можно забронировать 3 тура от 8 450 до 13 990. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2024 год для подростков, 45 ⭐ отзывов, цены от 8450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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