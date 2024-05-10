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Гид настолько восхитительно подавал свой материал что можно было слушать бесконечно,всё по делу,без лишних слов и отхождений от темы поездки. По своему опыту могу сказать что один из луших гидов,которых я видел. Не подумайте,что я его рекламирую,просто действительно устал от скучных и неинтересных ведущих туристических программ. Места просто шикарные,воздух поразительный,отличный вариант для поездки вдвоём. Виды Ладоги,водопадов,каньонов Рускеалы заставляют изумляться,историей Карелии. Что касается гостиницы,обедов и т. д одним словом, всё скромно,но со вкусом. Каких то негативных впечатлений от поездки, Ни я. ни моя спутница не получили. Спасибо Александру,а так же ТурФирме за восхитительные впечатления.