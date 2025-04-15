3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
Полюбоваться водными каналами Вышнего Волочка, прогуляться по древним городам и заглянуть в музеи
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 7:00
18 июл в 07:00
19 июл в 07:00
16 900 ₽ за человека
По славным городам Тверской области из Санкт-Петербурга
Познакомиться с историей Торжка, Ржева и Старицы, прогуляться по Твери и ещё больше узнать о Пушкине
Начало: Санкт-Петербург, 07:00 (Московский пр., 189, ст. м...
22 авг в 07:00
2 ноя в 07:00
21 990 ₽ за человека
Чары древней провинции: Торжок, Тверь, Валдай из Петербурга
Увидеть 1000-летнюю обитель, погулять по городкам и нацпарку у озера, посетить Иверский монастырь
Начало: Санкт-Петербург, ТЦ «Галерея», 6:30
16 авг в 06:30
13 сен в 06:30
9780 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина15 апреля 20253 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и ТверьДобрый день! Давно мечтала посетить эти небольшие города. Все очень понравилось. Гид очень много и интересно рассказывала. Организация всего тура отличная. Гостиница хорошая. Хочется приехать в Тверь летом.
- ЕЕлена12 марта 20253 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и ТверьЗамечательный тур. Было тепло прикоснуться к истории наших удивительных русских городов, узнать о достойнейших людях, наших предках. Тур построен грамотно, заявленная программа выполнена полностью. Гид подробно и с душой поделилась своими знаниями с нами.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Торжок»
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