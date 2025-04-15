И Ирина

3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь

Добрый день! Давно мечтала посетить эти небольшие города. Все очень понравилось. Гид очень много и интересно рассказывала. Организация всего тура отличная. Гостиница хорошая. Хочется приехать в Тверь летом.