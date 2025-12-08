И они обязательно случатся, ведь мы отправимся навстречу сказке! Сходим в гости к добродушной Бабусе-Ягусе, которая поделится рецептом молодильного
Описание тура
Организационные детали
С собой берите тёплые вещи (по погоде) и хорошее настроение.
Программа тура по дням
Знакомство с Тверью
Встречаемся в Санкт-Петербурге и едем в Тверь, прибудем к обеду. Гуляя по знаковым местам, вы увидите Императорский дворец, Кружевной мост, Драматический театр. Пройдёте по набережной Волги, аристократической Миллионной улице и Трёхсвятской — современному сердцу города. Узнаете, какие тайны связывают Тверь с Пушкиным, Островским, Александровым.
Ночуем во Владимире.
В гости к Бабе-Яге, прогулки по Владимиру и Суздалю
Начнём день с посещения музея-сказки «Бабуся-Ягуся». Вы окажетесь в волшебном мире, познакомитесь с его старушкой-хозяйкой, создадите молодильное зелье и продегустируете наливки.
Далее — экскурсия по Владимиру. Вы услышите о его прошлом и основателе, осмотрите визитные карточки: Золотые ворота, Козлов вал, Георгиевскую улицу, Дмитриевский собор.
Следующий на нашем пути — сказочный Суздаль. Вы узнаете тайны монастырей, улиц, дворов, побеседуете о связях города с Киево-Печерской лаврой и Великим Новгородом, увидите многочисленные соборы и места съёмок фильмов.
Ночь в Иваново.
Визит в терем Снегурочки, променады по Костроме и Ярославлю
Переместимся в Кострому. Вы посетите Сусанинскую площадь и узнаете, почему её прозвали сковородкой. Рассмотрите купеческие дома, губернские присутственные места, пожарную каланчу и другие достопримечательности. Попадёте в беседку Островского с видом на Волгу и услышите о выдающихся людях, связанных с городом.
Заглянете в уголок новогоднего волшебства — терем Снегурочки. Услышите легенду о Деде Морозе и его внучке и увидите интерьеры по мотивам русских народных сказок.
Движемся дальше, в Ярославль. Вы погрузитесь в историю главных храмов: Спасо-Преображенского монастыря, Успенского собора, церкви Ильи Пророка, часовни Казанской Божьей Матери. Посетите Стрелку, пройдёте вдоль живописных берегов Волги и Которосли. Узнаете много интересного: почему и когда Ярославль стал центром Российского государства, что случилось с кремлём, почему ссыльный герцог Бирон запрещал горожанам топить камины и существуют ли подземные ходы под Губернаторским дворцом.
Ночуем тут же.
Архитектура Углича, музеи Мышкина
Едем в Углич. Вы полюбуетесь шедевром русского зодчества — ансамблем древнего кремля и церковью Димитрия на Крови, где погиб последний представитель Рюриковичей, заглянете в палаты удельных князей.
Потом отправимся к доброму соседу Углича — в Мышкин. Обзорная экскурсия включит музеи мыши, валенок, крестьянской архитектуры, а также кузнечную и гончарную мастерские — лучший способ понять душу городка.
Ночёвка в Угличе.
В гости к кацкарям, экскурсия по Вышнему Волочку
Утром едем в Мартыново, где нас ждут в этномузее кацкарей. Эти люди отличаются уникальными обычаями, верованиями, говором — отличная возможность прикоснуться к самобытной культуре.
Финальный пункт нашего маршрута — Вышний Волочёк. Вы познакомитесь с архитектурой, прогуляетесь по Ванчаковой линии, увидите Богоявленский собор, Цнинский канал и Казанский монастырь.
Поздним вечером вернёмся в Санкт-Петербург.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении (с завтраками)
|41 100 ₽
|1-местное проживание (с завтраками)
|51 800 ₽
|За одного при 2-местном размещении (с завтраками и обедами)
|45 700 ₽
|1-местное проживание (с завтраками и обедами)
|56 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
- Проезд до/от места старта/финиша
- Обеды, ужины
- Доплата за 1-местное размещение