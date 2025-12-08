Начнём день с посещения музея-сказки «Бабуся-Ягуся». Вы окажетесь в волшебном мире, познакомитесь с его старушкой-хозяйкой, создадите молодильное зелье и продегустируете наливки.

Далее — экскурсия по Владимиру. Вы услышите о его прошлом и основателе, осмотрите визитные карточки: Золотые ворота, Козлов вал, Георгиевскую улицу, Дмитриевский собор.

Следующий на нашем пути — сказочный Суздаль. Вы узнаете тайны монастырей, улиц, дворов, побеседуете о связях города с Киево-Печерской лаврой и Великим Новгородом, увидите многочисленные соборы и места съёмок фильмов.

Ночь в Иваново.