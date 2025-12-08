Мои заказы

Январский тур из Петербурга с походами в гости к Бабе-Яге, Снегурочке и кацкарям

Проехать по Золотому кольцу, обойти музеи Мышкина, попробовать молодильное зелье и наливки
Начало года — особенное время, когда даже взрослым хочется верить в чудеса.

И они обязательно случатся, ведь мы отправимся навстречу сказке! Сходим в гости к добродушной Бабусе-Ягусе, которая поделится рецептом молодильного
зелья и угостит наливками, и заглянем в резной терем Снегурочки, чтобы больше узнать о Деде Морозе и его красавице-внучке.

Наш маршрут пролегает по древним русским землям, укрытым снежным ковром: мы посетим точки Золотого кольца — Кострому, Иваново, Суздаль, Владимир — и города поблизости.

Погуляем по Твери, Угличу, Вышнему Волочку, раскроем тайны храмов Ярославля и побеседуем о мышах, валенках, гончарах, кузнецах в Мышкине.

А также съездим в деревушку Мартыново, населённую кацкарями, чтобы познакомиться с самобытными обычаями, верованиями, говором этого народа.

Описание тура

Организационные детали

С собой берите тёплые вещи (по погоде) и хорошее настроение.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Тверью

Встречаемся в Санкт-Петербурге и едем в Тверь, прибудем к обеду. Гуляя по знаковым местам, вы увидите Императорский дворец, Кружевной мост, Драматический театр. Пройдёте по набережной Волги, аристократической Миллионной улице и Трёхсвятской — современному сердцу города. Узнаете, какие тайны связывают Тверь с Пушкиным, Островским, Александровым.

Ночуем во Владимире.

2 день

В гости к Бабе-Яге, прогулки по Владимиру и Суздалю

Начнём день с посещения музея-сказки «Бабуся-Ягуся». Вы окажетесь в волшебном мире, познакомитесь с его старушкой-хозяйкой, создадите молодильное зелье и продегустируете наливки.

Далее — экскурсия по Владимиру. Вы услышите о его прошлом и основателе, осмотрите визитные карточки: Золотые ворота, Козлов вал, Георгиевскую улицу, Дмитриевский собор.

Следующий на нашем пути — сказочный Суздаль. Вы узнаете тайны монастырей, улиц, дворов, побеседуете о связях города с Киево-Печерской лаврой и Великим Новгородом, увидите многочисленные соборы и места съёмок фильмов.

Ночь в Иваново.

3 день

Визит в терем Снегурочки, променады по Костроме и Ярославлю

Переместимся в Кострому. Вы посетите Сусанинскую площадь и узнаете, почему её прозвали сковородкой. Рассмотрите купеческие дома, губернские присутственные места, пожарную каланчу и другие достопримечательности. Попадёте в беседку Островского с видом на Волгу и услышите о выдающихся людях, связанных с городом.

Заглянете в уголок новогоднего волшебства — терем Снегурочки. Услышите легенду о Деде Морозе и его внучке и увидите интерьеры по мотивам русских народных сказок.

Движемся дальше, в Ярославль. Вы погрузитесь в историю главных храмов: Спасо-Преображенского монастыря, Успенского собора, церкви Ильи Пророка, часовни Казанской Божьей Матери. Посетите Стрелку, пройдёте вдоль живописных берегов Волги и Которосли. Узнаете много интересного: почему и когда Ярославль стал центром Российского государства, что случилось с кремлём, почему ссыльный герцог Бирон запрещал горожанам топить камины и существуют ли подземные ходы под Губернаторским дворцом.

Ночуем тут же.

4 день

Архитектура Углича, музеи Мышкина

Едем в Углич. Вы полюбуетесь шедевром русского зодчества — ансамблем древнего кремля и церковью Димитрия на Крови, где погиб последний представитель Рюриковичей, заглянете в палаты удельных князей.

Потом отправимся к доброму соседу Углича — в Мышкин. Обзорная экскурсия включит музеи мыши, валенок, крестьянской архитектуры, а также кузнечную и гончарную мастерские — лучший способ понять душу городка.

Ночёвка в Угличе.

5 день

В гости к кацкарям, экскурсия по Вышнему Волочку

Утром едем в Мартыново, где нас ждут в этномузее кацкарей. Эти люди отличаются уникальными обычаями, верованиями, говором — отличная возможность прикоснуться к самобытной культуре.

Финальный пункт нашего маршрута — Вышний Волочёк. Вы познакомитесь с архитектурой, прогуляетесь по Ванчаковой линии, увидите Богоявленский собор, Цнинский канал и Казанский монастырь.

Поздним вечером вернёмся в Санкт-Петербург.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении (с завтраками)41 100 ₽
1-местное проживание (с завтраками)51 800 ₽
За одного при 2-местном размещении (с завтраками и обедами)45 700 ₽
1-местное проживание (с завтраками и обедами)56 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
  • Проезд до/от места старта/финиша
  • Обеды, ужины
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Московская», Демонстрационный проезд, за памятником В.И. Ленину, 6:30
Завершение: Станция метро «Московская», Демонстрационный проезд, за памятником В.И. Ленину, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 66 туристов
За 30 лет работы мы организовали отдых для 370 000+ счастливых туристов, и с каждым годом это число продолжает расти. Нас рекомендуют благодаря множеству положительных отзывов и постоянному стремлению к
совершенству. Наши организаторы объездили всю планету. Мы всегда выбираем лучших гидов на местах — настоящих экспертов в своём деле. Мы выбираем для вас самые интересные маршруты, чтобы показать нашу и другие страны с разных сторон. Наша команда — лауреаты премии «Лидеры туриндустрии», всероссийского конкурса «Сделано в России», регионального конкурса «Сделано в Петербурге». Есть награды Комитетов по туризму Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Федерального агентства по туризму.

