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Индивидуальная экскурсия «Тайны Северной столицы»

4.9
32 отзыва
Валерий О.
Валерий О. – Гид из Санкт-Петербурга
Я профессиональный актер и гид.

Однажды я решил, что моя актерская профессия поможет мне проводить экскурсии 🧭.

И превратил свои прогулки в моноспектакль! Со мной в небольшом микроавтобусе вы проедете по центру Петербурга и узнаете всего его тайны.

От истории 📖 появления города до сегодняшнего дня.

За 3 часа вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ — Петропавловская крепость, памятник Петру I, Исаакиевский собор, Невский проспект...
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 7 990 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия «Тайны Северной столицы»
Индивидуальная экскурсия «Тайны Северной столицы»

Что вы увидите

  • Петропавловская крепость
  • Петропавловский собор
  • Летний дворец Петра Первого
  • Здание Кунсткамеры
  • Меншиковский дворец
  • Дворцы:
  • Аничков
  • Строгановский
  • Шуваловский
  • Шереметевский
  • Воронцовский
  • Большой Зимний
  • Медный всадник
  • Старый Эрмитаж
  • Новый Эрмитаж
  • Эрмитажный театр
  • Мраморный дворец
  • Академия Наук
  • Академия Художеств
  • Большой гостиный двор
  • Михайловский замок
  • Казанский собор
  • Исаакиевский собор
  • Стрелки Васильевского острова
  • Дворцовая площадь
  • Невский проспект
  • Спас-на-Крови

Мы увидим:

  • Рождение и ранний период строительства Санкт-Петербурга
  • Петропавловская крепость и Петропавловский собор, Летний дворец Петра Первого, здания Кунсткамеры и Двенадцати коллегий, Меншиковский дворец.
  • Елизаветинское барокко
  • Дворцы: Аничков, Строгановский, Шуваловский, Шереметевский, Воронцовский, Большой Зимний.
  • Эпоха Екатерины Великой
  • Памятник Петру Первому. Старый и Новый Эрмитажи, Эрмитажный театр. Мраморный дворец. Здания Академии Наук и Академии Художеств. Большой гостиный двор, гранитные набережные, мосты и многое другое.
  • Трагический стык веков
  • Мистический Михайловский замок 🏰 несчастного Павла Первого.
  • Золотой девятнадцатый век
  • Казанский и Исаакиевский соборы, ансамбль Стрелки Васильевского острова, ансамбли Дворцовой площади и Невского проспекта, Спас-на-Крови и многое другое.

По дороге мы сделаем четыре остановки:

  • На Дворцовой площади
  • На Исаакиевской площади
  • У сфинксов на пристани Академии Художеств
  • На Стрелке Васильевского острова
Что входит
  • Транспортное обслуживание и трансфер от отеля на комфортабельном микроавтобусе
  • Услуги высококлассного экскурсовода, любящего свой город
  • Знакомство с максимальным количеством знаковых достопримечательностей без потери времени в необычном формате моноспектакля
  • Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
Что не входит
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 Садовая ул. 17
Индивидуальная экскурсия «Тайны Северной столицы»
Индивидуальная экскурсия «Тайны Северной столицы»
Индивидуальная экскурсия «Тайны Северной столицы»
Индивидуальная экскурсия «Тайны Северной столицы»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Валерий О.
Валерий О.
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32 отзыва оставили туристы

Валерий О. проводит ещё 3 экскурсии

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