Что вы увидите
- Петропавловская крепость
- Петропавловский собор
- Летний дворец Петра Первого
- Здание Кунсткамеры
- Меншиковский дворец
- Дворцы:
- Аничков
- Строгановский
- Шуваловский
- Шереметевский
- Воронцовский
- Большой Зимний
- Медный всадник
- Старый Эрмитаж
- Новый Эрмитаж
- Эрмитажный театр
- Мраморный дворец
- Академия Наук
- Академия Художеств
- Большой гостиный двор
- Михайловский замок
- Казанский собор
- Исаакиевский собор
- Стрелки Васильевского острова
- Дворцовая площадь
- Невский проспект
- Спас-на-Крови
Мы увидим:
- Рождение и ранний период строительства Санкт-Петербурга
- Петропавловская крепость и Петропавловский собор, Летний дворец Петра Первого, здания Кунсткамеры и Двенадцати коллегий, Меншиковский дворец.
- Елизаветинское барокко
- Дворцы: Аничков, Строгановский, Шуваловский, Шереметевский, Воронцовский, Большой Зимний.
- Эпоха Екатерины Великой
- Памятник Петру Первому. Старый и Новый Эрмитажи, Эрмитажный театр. Мраморный дворец. Здания Академии Наук и Академии Художеств. Большой гостиный двор, гранитные набережные, мосты и многое другое.
- Трагический стык веков
- Мистический Михайловский замок 🏰 несчастного Павла Первого.
- Золотой девятнадцатый век
- Казанский и Исаакиевский соборы, ансамбль Стрелки Васильевского острова, ансамбли Дворцовой площади и Невского проспекта, Спас-на-Крови и многое другое.
По дороге мы сделаем четыре остановки:
- На Дворцовой площади
- На Исаакиевской площади
- У сфинксов на пристани Академии Художеств
- На Стрелке Васильевского острова
Что входит
- Транспортное обслуживание и трансфер от отеля на комфортабельном микроавтобусе
- Услуги высококлассного экскурсовода, любящего свой город
- Знакомство с максимальным количеством знаковых достопримечательностей без потери времени в необычном формате моноспектакля
- Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
Что не входит
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
- Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 Садовая ул. 17
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Валерий О.
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