Мы увидим:

Рождение и ранний период строительства Санкт-Петербурга Петропавловская крепость и Петропавловский собор, Летний дворец Петра Первого, здания Кунсткамеры и Двенадцати коллегий, Меншиковский дворец.

Елизаветинское барокко Дворцы: Аничков, Строгановский, Шуваловский, Шереметевский, Воронцовский, Большой Зимний.

Эпоха Екатерины Великой Памятник Петру Первому. Старый и Новый Эрмитажи, Эрмитажный театр. Мраморный дворец. Здания Академии Наук и Академии Художеств. Большой гостиный двор, гранитные набережные, мосты и многое другое.

Трагический стык веков Мистический Михайловский замок несчастного Павла Первого.

Золотой девятнадцатый век Казанский и Исаакиевский соборы, ансамбль Стрелки Васильевского острова, ансамбли Дворцовой площади и Невского проспекта, Спас-на-Крови и многое другое. По дороге мы сделаем четыре остановки:.

Золотой девятнадцатый век Казанский и Исаакиевский соборы, ансамбль Стрелки Васильевского острова, ансамбли Дворцовой площади и Невского проспекта, Спас-на-Крови и многое другое. По дороге мы сделаем четыре остановки:.

На Дворцовой площади – На Исаакиевской площади – У сфинксов на пристани Академии Художеств – На Стрелке Васильевского острова.