Валерий О. – Гид из Санкт-Петербурга

Я профессиональный актер и гид.



Однажды я решил, что моя актерская профессия поможет мне проводить экскурсии 🧭.



И превратил свои прогулки в моноспектакль! Со мной в небольшом микроавтобусе вы проедете по центру Петербурга и узнаете всего его тайны.



От истории 📖 появления города до сегодняшнего дня.



За 3 часа вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ — Петропавловская крепость, памятник Петру I, Исаакиевский собор, Невский проспект...