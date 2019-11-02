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«Тайны Северной столицы» с актером и сценаристом

Экскурсия по центру Петербурга на автобусе: узнайте все о городе за 3 часа
Я профессиональный актер и гид. Однажды я решил, что моя актерская профессия поможет мне проводить экскурсии.

И превратил свои прогулки в моноспектакль! Со мной в небольшом микроавтобусе вы проедете по центру Петербурга и узнаете всего его тайны. От истории появления города до сегодняшнего дня.

За 3 часа вы увидите все главные достопримечательности — Петропавловская крепость, памятник Петру I, Исаакиевский собор, Невский проспект…
4.9
65 отзывов
«Тайны Северной столицы» с актером и сценаристом
«Тайны Северной столицы» с актером и сценаристом
«Тайны Северной столицы» с актером и сценаристом

Описание экскурсии

Мы увидим:

  • Рождение и ранний период строительства Санкт-Петербурга Петропавловская крепость и Петропавловский собор, Летний дворец Петра Первого, здания Кунсткамеры и Двенадцати коллегий, Меншиковский дворец.
  • Елизаветинское барокко Дворцы: Аничков, Строгановский, Шуваловский, Шереметевский, Воронцовский, Большой Зимний.
  • Эпоха Екатерины Великой Памятник Петру Первому. Старый и Новый Эрмитажи, Эрмитажный театр. Мраморный дворец. Здания Академии Наук и Академии Художеств. Большой гостиный двор, гранитные набережные, мосты и многое другое.
  • Трагический стык веков Мистический Михайловский замок несчастного Павла Первого.
Золотой девятнадцатый век Казанский и Исаакиевский соборы, ансамбль Стрелки Васильевского острова, ансамбли Дворцовой площади и Невского проспекта, Спас-на-Крови и многое другое. По дороге мы сделаем четыре остановки:.
Золотой девятнадцатый век Казанский и Исаакиевский соборы, ансамбль Стрелки Васильевского острова, ансамбли Дворцовой площади и Невского проспекта, Спас-на-Крови и многое другое. По дороге мы сделаем четыре остановки:.
На Дворцовой площади – На Исаакиевской площади – У сфинксов на пристани Академии Художеств – На Стрелке Васильевского острова.

Ежедневно. Время – по согласованию.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Петропавловская крепость
  • Петропавловский собор
  • Летний дворец Петра Первого
  • Здание Кунсткамеры
  • Меншиковский дворец
  • Дворцы:
  • Аничков
  • Строгановский
  • Шуваловский
  • Шереметевский
  • Воронцовский
  • Большой Зимний
  • Медный всадник
  • Старый Эрмитаж
  • Новый Эрмитаж
  • Эрмитажный театр
  • Мраморный дворец
  • Академия Наук
  • Академия Художеств
  • Большой гостиный двор
  • Михайловский замок
  • Казанский собор
  • Исаакиевский собор
  • Стрелки Васильевского острова
  • Дворцовая площадь
  • Невский проспект
  • Спас-на-Крови
Что включено
  • Транспортное обслуживание и трансфер от отеля на комфортабельном микроавтобусе
  • Услуги высококлассного экскурсовода, любящего свой город
  • Знакомство с максимальным количеством знаковых достопримечательностей без потери времени в необычном формате моноспектакля
  • Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
Что не входит в цену
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Садовая ул. 17
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Время – по согласованию.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
61
4
4
3
2
1
Е
Хочу выразить огромную благодарность Валерию за отличную экскурсию!!! Экскурсия в корне отличается от всех ранее мною посещаемых. В отличие от обыкновенных обзорных экскурсий (посмотрите налево, посмотрите направо), автор продумал и
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показал очень много интересных зданий, улиц, проспектов и площадей, сопроводив показ живым и увлекательным рассказом о событиях разных эпох великого Санкт-Петербурга с начала его постройки, о жизни творцов города (скульпторах, художниках, архитекторах), о замыслах основателя города - Петра 1, о жизни и деяниях глав Государства Российского. Очень много нового я почерпнула из рассказа Валерия, который с шутками и доступным (не сухим языком) провел этот замечательнейший моноспектакль, при этом не загружая головы экскурсантов большим количеством дат и перечислением исторических событий. Как много тайн у этого великого города! Большое спасибо за доставленное удовольствие!

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Е
"Экскурсию проводит российский актёр и киносценарист Валерий Ошомков, в творчестве которого особое место занимает история России. В доступной и легко запоминающей форме узнаёшь исторические факты зарождения и становления самого большого
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города в мире сменившего три названия (Санкт - Петербург, Петроград, Ленинград). Ослепительная внешняя роскошь архитектуры дворцов и храмов на долго останутся в памяти о городе.

Лёгкий, непринуждённый рассказ экскурсовода, Валерия Ошомкова - увлечённого историей города Санкт-Петербурга, знакомит с основанием и расцветом столицы Российской Империи. А также узнаём о дворцовых переворотах, интригах придворной знати. В истории города есть мистика и загадка и этому есть подтверждения - памятники архитектуры у которых можно сфотографироваться. От просмотренной экскурсии осталось яркое впечатление."

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С
14 апреля была на авторской экскурсии "Тайны северной столицы "Валерия Ошомкова до сих пор нахожусь под впечатлением. Всё очень понравилось. Экскурсия длилась около 3 часов, но они пролетели незаметно. Думаю
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так провести время будет полезно и увлекательно не только гостям города, но и петербуржцам, причем любого возраста (ну кроме совсем младенцев). Я хоть и хорошо знаю российскую историю и историю Санкт-Петербурга, всё равно узнала много нового: интересные факты из жизни царей и царедворцев, скульпторов и архитекторов, исторические мифы и легенды. Очень удобно, что экскурсия проходит на микроавтобусе и автор сам за рулем, может остановиться где понадобится. Валерий очень образованный и эрудированный человек, отвечает на любые вопросы, ведёт экскурсию живым, доступным языком, а не заученными фразами. Огромное спасибо Валерию за увлекательную экскурсию! Всем советую!!!

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С
14 апреля была на авторской экскурсии "Тайны северной столицы "Валерия Ошомкова до сих пор нахожусь под впечатлением. Всё очень понравилось. Экскурсия длилась около 3 часов, но они пролетели незаметно. Думаю
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так провести время будет полезно и увлекательно не только гостям города, но и петербуржцам, причем любого возраста (ну кроме совсем младенцев). Я хоть и хорошо знаю российскую историю и историю Санкт-Петербурга, всё равно узнала много нового: интересные факты из жизни царей и царедворцев, скульпторов и архитекторов, исторические мифы и легенды. Очень удобно, что экскурсия проходит на микроавтобусе и автор сам за рулем, может остановиться где понадобится. Валерий очень образованный и эрудированный человек, отвечает на любые вопросы, ведёт экскурсию живым, доступным языком, а не заученными фразами. Огромное спасибо Валерию за увлекательную экскурсию! Всем советую!!!

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Л
" 04.08.2019 / 13:48 Была на экскурсии с подругой и нашими 15-летними дочками в июле 2019. Как коренной житель Петербурга могу сказать, что эта экскурсия абсолютно не похожа на обычные
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обзорные экскурсии по городу. Валерий подаёт материал в необычном формате, простым и доступным языком, в голове всё укладывается как кирпичики- много остаётся в памяти!!! Даже наши девочки за 3 часа почти не устали и им реально было интересно, а это дорогого стоит!!! Спасибо,Валерий, за Ваш труд и любовь к Вашему делу!!! Очень приятно было общаться с профессионалом и просто человеком, любящим свой город!!! Понравилось на все 100 баллов, рекомендую Вас всем!!!"

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К
"Удобный комфортный микроавтобус.

Уникальная авторская экскурсия от актёра и киносценариста Валерия Ошомкова, который лично расскажет о строительстве Петербурга.

1) Авторская экскурсия т. е. нигде не услышите то, что расскажут на этой экскурсии;
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2) Миниавтобусы на которых можно проехать и остановиться там, где нельзя на больших экскурсионных; 3) Доступные цены.

На этой экскурсии мы узнали очень много неизвестных или малоизвестных фактов. Ведущий очень понятно доносит информацию."

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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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