Я профессиональный актер и гид. Однажды я решил, что моя актерская профессия поможет мне проводить экскурсии.
И превратил свои прогулки в моноспектакль! Со мной в небольшом микроавтобусе вы проедете по центру Петербурга и узнаете всего его тайны. От истории появления города до сегодняшнего дня.
За 3 часа вы увидите все главные достопримечательности — Петропавловская крепость, памятник Петру I, Исаакиевский собор, Невский проспект…
И превратил свои прогулки в моноспектакль! Со мной в небольшом микроавтобусе вы проедете по центру Петербурга и узнаете всего его тайны. От истории появления города до сегодняшнего дня.
За 3 часа вы увидите все главные достопримечательности — Петропавловская крепость, памятник Петру I, Исаакиевский собор, Невский проспект…
Описание экскурсии
Мы увидим:
- Рождение и ранний период строительства Санкт-Петербурга Петропавловская крепость и Петропавловский собор, Летний дворец Петра Первого, здания Кунсткамеры и Двенадцати коллегий, Меншиковский дворец.
- Елизаветинское барокко Дворцы: Аничков, Строгановский, Шуваловский, Шереметевский, Воронцовский, Большой Зимний.
- Эпоха Екатерины Великой Памятник Петру Первому. Старый и Новый Эрмитажи, Эрмитажный театр. Мраморный дворец. Здания Академии Наук и Академии Художеств. Большой гостиный двор, гранитные набережные, мосты и многое другое.
- Трагический стык веков Мистический Михайловский замок несчастного Павла Первого.
Золотой девятнадцатый век Казанский и Исаакиевский соборы, ансамбль Стрелки Васильевского острова, ансамбли Дворцовой площади и Невского проспекта, Спас-на-Крови и многое другое. По дороге мы сделаем четыре остановки:.
Золотой девятнадцатый век Казанский и Исаакиевский соборы, ансамбль Стрелки Васильевского острова, ансамбли Дворцовой площади и Невского проспекта, Спас-на-Крови и многое другое. По дороге мы сделаем четыре остановки:.
На Дворцовой площади – На Исаакиевской площади – У сфинксов на пристани Академии Художеств – На Стрелке Васильевского острова.
Ежедневно. Время – по согласованию.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петропавловская крепость
- Петропавловский собор
- Летний дворец Петра Первого
- Здание Кунсткамеры
- Меншиковский дворец
- Дворцы:
- Аничков
- Строгановский
- Шуваловский
- Шереметевский
- Воронцовский
- Большой Зимний
- Медный всадник
- Старый Эрмитаж
- Новый Эрмитаж
- Эрмитажный театр
- Мраморный дворец
- Академия Наук
- Академия Художеств
- Большой гостиный двор
- Михайловский замок
- Казанский собор
- Исаакиевский собор
- Стрелки Васильевского острова
- Дворцовая площадь
- Невский проспект
- Спас-на-Крови
Что включено
- Транспортное обслуживание и трансфер от отеля на комфортабельном микроавтобусе
- Услуги высококлассного экскурсовода, любящего свой город
- Знакомство с максимальным количеством знаковых достопримечательностей без потери времени в необычном формате моноспектакля
- Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
Что не входит в цену
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
- Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Садовая ул. 17
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Время – по согласованию.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 65 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Хочу выразить огромную благодарность Валерию за отличную экскурсию!!! Экскурсия в корне отличается от всех ранее мною посещаемых. В отличие от обыкновенных обзорных экскурсий (посмотрите налево, посмотрите направо), автор продумал и
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Е
"Экскурсию проводит российский актёр и киносценарист Валерий Ошомков, в творчестве которого особое место занимает история России. В доступной и легко запоминающей форме узнаёшь исторические факты зарождения и становления самого большого
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С
14 апреля была на авторской экскурсии "Тайны северной столицы "Валерия Ошомкова до сих пор нахожусь под впечатлением. Всё очень понравилось. Экскурсия длилась около 3 часов, но они пролетели незаметно. Думаю
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С
14 апреля была на авторской экскурсии "Тайны северной столицы "Валерия Ошомкова до сих пор нахожусь под впечатлением. Всё очень понравилось. Экскурсия длилась около 3 часов, но они пролетели незаметно. Думаю
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Л
" 04.08.2019 / 13:48 Была на экскурсии с подругой и нашими 15-летними дочками в июле 2019. Как коренной житель Петербурга могу сказать, что эта экскурсия абсолютно не похожа на обычные
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К
"Удобный комфортный микроавтобус.
Уникальная авторская экскурсия от актёра и киносценариста Валерия Ошомкова, который лично расскажет о строительстве Петербурга.
1) Авторская экскурсия т. е. нигде не услышите то, что расскажут на этой экскурсии;
Уникальная авторская экскурсия от актёра и киносценариста Валерия Ошомкова, который лично расскажет о строительстве Петербурга.
1) Авторская экскурсия т. е. нигде не услышите то, что расскажут на этой экскурсии;
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