Приглашаем вас на прогулку по мистическому Петербургу! Вы погрузитесь в мир местных легенд, пророчеств и предсказаний. Узнаете о призраках, гуляющим по улицам города. О тайных обществах, повлиявших на его историю. О сокровищах, скрытых под памятником Екатерине II. И о многом-многом другом.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
На мистической прогулке вы узнаете:
- мифы о Казанском соборе и Гостином Дворе
- тайны символики храма Спас на Крови
- легенды и пророчества, связанные с Михайловском замком
- историю создания песни, посвящённой «Чижику-Пыжику»
- что известно о посетителях кабака в переулке Крылова
- какие интриги окутывают Ротонду на Гороховой
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Ограничение по возрасту 12+
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Садовая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 36833 туристов
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по Северной столице. Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!Задать вопрос
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