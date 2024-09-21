Наталья

Ходили с гидом Натальей на экскурсию в тюрьму. До этого, с этим же организатором, ходили на обзорную по Петропавловской крепости, нам очень понравилось. Эта экскурсия тоже прошла на ура. Сын уже подрос, и вновь материал был адаптирован под возраст. Ему очень понравилось. Пересказывал потом родственникам и даже делился с друзьями. Всем рекомендую!