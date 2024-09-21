Предлагаем отправиться на увлекательную и понятную прогулку, посвящённую тюремной тематике Петровской твердыни! Маленькие почемучки познакомятся с её любопытной историей в интересной и доступной форме, но без чрезмерных ужасов и страхов.
А взрослые освежат в памяти множество фактов и имён, чтобы все вопросы встали на свои места и не остались без ответов.
А взрослые освежат в памяти множество фактов и имён, чтобы все вопросы встали на свои места и не остались без ответов.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Вы увидите
- Камеры, в которых содержались самые известные подследственные Петропавловской крепости.
- Тёмный и холодный карцер.
- Комнаты охраны, библиотеку и тюремную баню.
Вы узнаете
- Что на самом деле означает слово «тюрьма».
- Как и из-за кого менялись в веках застенки Петропавловской крепости.
- Почему тюрьму Трубецкого бастиона называли «русской Бастилией» и об ужасах этой Бастилии (как реальных, так и надуманных).
- Кому приходилось в тюрьме тяжелее: мужчинам или женщинам, и на самом ли деле княжна Тараканова утонула в своей камере.
- Почему любовь к чтению — это хорошо, а карточный туз — это плохо.
Организационные детали
- Экскурсия не является полноценной обзорной экскурсией по крепости.
- Дополнительно к стоимости экскурсии необходимо приобрести входные билеты на всех участников, включая гида. Рекомендуем покупать комплексный билет (на момент публикации экскурсии 1000 ₽/взрослый, 550 ₽/учащиеся, 450 ₽/пенсионеры РФ) — он ненамного дороже, но даёт право на посещение сразу 8 экспозиций крепости.
- В осенне-зимний период Петропавловский собор и тюрьма Трубецкого бастиона закрыты для посещения по средам.
- Если в вашей группе более 6 человек, цена за каждого будет 650 ₽, максимальное количество человек — до 60 (с несколькими гидами параллельно).
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Внутри Петропавловской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 18653 туристов
С командой гидов разрабатываем и проводим необычные экскурсии по Петербургу. Мы знаем, как бывает порой трудно найти интересную экскурсию, рассчитанную на путешественника с детьми, а также на того, кто от перечисления бесконечного множества дат и фамилий архитекторов начинает неудержимо зевать:) Стараемся делать так, чтобы на наших прогулках было нескучно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
21 сен 2024
Ходили с гидом Натальей на экскурсию в тюрьму. До этого, с этим же организатором, ходили на обзорную по Петропавловской крепости, нам очень понравилось. Эта экскурсия тоже прошла на ура. Сын уже подрос, и вновь материал был адаптирован под возраст. Ему очень понравилось. Пересказывал потом родственникам и даже делился с друзьями. Всем рекомендую!
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