30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Истории известных заключённых

Проходя по крепости, вы услышите загадочные истории, связанные с её тюремным прошлым: узнаете о судьбе самозванки княжны Таракановой, об испытаниях несчастного каторжника — сына Петра I царевича Алексея, о женщине, которая 20 лет провела в одиночной камере, и при этом дожила до 90. Вы увидите, где сидели знаменитые подследственные — Максим Горький и брат Ленина Александр Ульянов. Вспомните секунданта Пушкина и пройдёте к Неве под «воротами смерти». А также поймёте, почему Лев Троцкий стал единственным узником, которому понравилось сидеть в тюрьме Петропавловки.

Условия тюремной жизни

В музее «Тюрьма Трубецкого бастиона» вы побываете в настоящих тюремных камерах, заглянете в тёмный и душный карцер. Протестируете немой язык узников — азбуку перестукивания (действительно ли так просто овладеть ею и научиться воспринимать шифрованную речь?). Пройдёте по тюремному двору, где устраивали прогулки заключенных, увидите сцены наблюдения за подследственным и заковывания каторжника в кандалы. Кроме того, можно заглянуть в Петропавловский собор — здесь похоронены императоры и великие князья, один из которых стал первым политическим заключенным крепости.

По желанию возможно расширить тематику экскурсии: я расскажу о строительстве и укреплении крепости, мы зайдём в Ботный дом и навестим «дедушку российского флота».