7 отзывов оставили туристы

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Утраченные достопримечательности Петербурга

5
7 отзывов
Дмитрий К.
Дмитрий К. – Гид из Санкт-Петербурга
Автомобильная экскурсия ⛳ по утраченным достопримечательностям Петербурга.

Вы побываете на местах, где в 1930-е годы были уничтожены прекрасные храмы и соборы.

Посмотрите на фотографии 📸 зданий, не сохранившихся во время Великой Отечественной войны.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-12 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Утраченные достопримечательности Петербурга
Утраченные достопримечательности Петербурга
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ красотами архитектуры Петербурга можно бесконечно. Количество достопримечательностей 🏛️ на квадратный километр делает город 🏙️ одним из самых посещаемых туристических центров. Но каким он был чуть больше чем сто лет назад? Что изменилось в его облике? Какие памятники архитектуры мы, возможно, никогда не увидим?
История нашей страны в XX-м веке наиболее богата на потрясения, которые не могли не отразится на Петербурге. Вы побываете на местах, где в 1930-е годы были уничтожены прекрасные храмы и соборы. Посмотрите на фотографии 📸 зданий, которые не сохранились во время Великой Отечественной войны. Узнаете, где находился настоящий замок 🏰, который сожгли после революции.
Вы узнаете, почему идея Петра Великого построить в устье Невы еще одну Венецию так и не была реализован. Вы посмотрите на проект французского архитектора, который хотел окружить Санкт-Петербург крепостной стеной. Но это проект так и остался проектом.
Многие знают, что на берегах Невы до Петербурга было не так уж и пустынно. Недалеко от исторического центра в 17-м веке была построена шведская крепость и город, которого сейчас нет. Каким он был, где располагался и что от него осталось? Вы найдете ответы на все эти вопросы.
Что входит
  • экскурсионное обслуживание
  • автомобиль с водителем.
Что не входит
  • личные расходы.
Начало
🚩 В центре по договоренности
Место завершения
🏁 В центре города или ст. м. Горьковская
Утраченные достопримечательности Петербурга
Утраченные достопримечательности Петербурга
Утраченные достопримечательности Петербурга
Утраченные достопримечательности Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий К.
Дмитрий К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

7 отзывов оставили туристы

Дмитрий К. проводит ещё 6 экскурсий

Онлайн-экскурсия «Страшные истории Петербурга»
290
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Страшные истории Петербурга»
107 отзывов
Обратная сторона Петербурга
4 500
2 часа
Обратная сторона Петербурга
85 отзывов
Онлайн-экскурсия на диване «Необычные памятники Петербурга»
310
1.5 часа
Онлайн-экскурсия на диване «Необычные памятники Петербурга»
74 отзыва
Необычные памятники Петербурга
4 500
2 часа
Необычные памятники Петербурга
29 отзывов
Страшные истории Петербурга
4 500
2 часа
Страшные истории Петербурга
14 отзывов
Жизнь простых людей в Петербурге
3 500
1.5 часа
Жизнь простых людей в Петербурге
10 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
790
2 часа
Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
2085 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
800
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1519 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
769 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва