7 отзывов оставили туристы

Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ красотами архитектуры Петербурга можно бесконечно. Количество достопримечательностей 🏛️ на квадратный километр делает город 🏙️ одним из самых посещаемых туристических центров. Но каким он был чуть больше чем сто лет назад? Что изменилось в его облике? Какие памятники архитектуры мы, возможно, никогда не увидим?

История нашей страны в XX-м веке наиболее богата на потрясения, которые не могли не отразится на Петербурге. Вы побываете на местах, где в 1930-е годы были уничтожены прекрасные храмы и соборы. Посмотрите на фотографии 📸 зданий, которые не сохранились во время Великой Отечественной войны. Узнаете, где находился настоящий замок 🏰, который сожгли после революции.

Вы узнаете, почему идея Петра Великого построить в устье Невы еще одну Венецию так и не была реализован. Вы посмотрите на проект французского архитектора, который хотел окружить Санкт-Петербург крепостной стеной. Но это проект так и остался проектом.

Многие знают, что на берегах Невы до Петербурга было не так уж и пустынно. Недалеко от исторического центра в 17-м веке была построена шведская крепость и город, которого сейчас нет. Каким он был, где располагался и что от него осталось? Вы найдете ответы на все эти вопросы.