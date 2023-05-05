Прогулка по музею для детей 6-13 лет - без скуки, с заданиями и виртуальным ведущим
Решить их вам помогут мои авторские квесты! Эрмитаж превратится для вас в лабиринт — вам с детьми предстоит пройти испытания, собрать ключи и выбраться.
В своём темпе вы погуляете по самым красивым залам дворца, узнаете его историю и, играя, изучите культовые шедевры.
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Описание
Что это за формат?
Эта программа — квест по Эрмитажу (по той части музея, с которой стоит начать его изучение). Вы проходите квест самостоятельно, но с помощью виртуального ведущего. Такой формат позволит вашей семье познакомиться с шедеврами в комфортном для вас темпе, в удобное время и без толпы. Но главное — поможет заинтересовать юных исследователей и увлечь их на все 1,5 часа.
Квест авторский, разработан мной — дипломированным гидом, влюблённым в своё дело.
Как это будет?
Перед вам главная лестница музея, вы отправляете кодовое слово виртуальному ведущему (всё устроено через платформу «ВКонтакте») — и игра начинается! Мы будем присылать вам задания, загадки, головоломки и тайные шифры, а также направлять по маршруту. Ребятам предстоит искать детали в залах и на картинах, сравнивать работы художников, угадывать персонажей, «оживлять» полотна.
Какие залы и шедевры вы увидите?
Приключение начнётся традиционно — на великолепной Иорданской лестнице. Затем вас ждут парадные залы — Георгиевский, Гербовый, Тронный; залы «Просветы» и Николаевская лестница. Вы рассмотрите диковинные часы «Павлин», скульптуры Антонио Кановы, картины Рембрандта, эрмитажных котов на полотнах и многое другое.
Организационные детали
- Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость, вам нужно купить их самостоятельно на официальном сайте или на Трипстере: купить билет
- Оставшуюся часть стоимости нужно перевести гиду до начала квеста
- Билеты невозвратные. Если у вас не получается начать квест в выбранное время, вы можете сделать это в любой другой день в часы работы музея.
- Для прохождения квеста достаточно смартфона или другого устройства с выходом в Интернет. При покупке билета «Взрослый + ребёнок» вы можете использовать 1 или 2 смартфона (как вам удобнее); каждый следующий участник также должен купить дополнительный билет, чтобы проходить квест с отдельного устройства.
- Вы можете пройти квест в любое удобное вам время в часы работы музея
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Эрмитаже
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.