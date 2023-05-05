Заинтересовать ребёнка в музее, увлечь его искусством, помочь запомнить — задачи сложные. Решить их вам помогут мои авторские квесты! Эрмитаж превратится для вас в лабиринт — вам с детьми предстоит пройти испытания, собрать ключи и выбраться. В своём темпе вы погуляете по самым красивым залам дворца, узнаете его историю и, играя, изучите культовые шедевры.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что это за формат?

Эта программа — квест по Эрмитажу (по той части музея, с которой стоит начать его изучение). Вы проходите квест самостоятельно, но с помощью виртуального ведущего. Такой формат позволит вашей семье познакомиться с шедеврами в комфортном для вас темпе, в удобное время и без толпы. Но главное — поможет заинтересовать юных исследователей и увлечь их на все 1,5 часа.

Квест авторский, разработан мной — дипломированным гидом, влюблённым в своё дело.

Как это будет?

Перед вам главная лестница музея, вы отправляете кодовое слово виртуальному ведущему (всё устроено через платформу «ВКонтакте») — и игра начинается! Мы будем присылать вам задания, загадки, головоломки и тайные шифры, а также направлять по маршруту. Ребятам предстоит искать детали в залах и на картинах, сравнивать работы художников, угадывать персонажей, «оживлять» полотна.

Какие залы и шедевры вы увидите?

Приключение начнётся традиционно — на великолепной Иорданской лестнице. Затем вас ждут парадные залы — Георгиевский, Гербовый, Тронный; залы «Просветы» и Николаевская лестница. Вы рассмотрите диковинные часы «Павлин», скульптуры Антонио Кановы, картины Рембрандта, эрмитажных котов на полотнах и многое другое.

Организационные детали