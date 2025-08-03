Рано утром мы отправимся на прогулку по заказнику у живописного озера Щучье.
В программе — таёжный лес, тихие тропы, редкие растения, чай и рассказы о прошлом — от шведского коронного парка до дачного посёлка, где отдыхала творческая интеллигенция.
Описание экскурсии
Наш маршрут
6:00–6:30 — выезжаем из Санкт-Петербурга
7:30 — начинаем лёгкий утренний треккинг. Протяжённость примерно 5–7 км. В зависимости от вашей физической подготовки мы выберем оптимальный маршрут
8:00 — на берегу реки Щучье насладимся утренним чаем и тишиной природы
10:00 — по желанию остановимся на завтрак в кафе на берегу Финского залива
13:00–14:00 — возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле от метро на Васильевском острове, чай
- Если хотите, возьмите с собой перекус. Завтрак в кафе оплачивается дополнительно и по желанию
- Возможны отмена, изменение и сокращение маршрута в связи с неблагоприятными погодными условиями
- В снежный сезон гуляем на снегоступах. Их аренда оплачивается отдельно — 500 ₽ за пару
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Васильевском острове
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1267 туристов
Мы — организаторы активных экскурсий в Мурманске, Санкт-Петербурге и их окрестностях. Все члены нашей команды — увлечённые путешественники, которые родились на Кольском полуострове и влюблены в этот край.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лев
3 авг 2025
Ездили с Иваном по окрестностям Петербурга, город открыт для нас с новых сторон. Очень понравился индивидуальный подход и общительность гида!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
