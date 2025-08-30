Мои заказы

Орнитологические – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Орнитологические» в Санкт-Петербурге, цены от 4750 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
На машине
9 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Исследовать и сравнить два дворцово-парковых ансамбля в окрестностях Петербурга за один день
Начало: От отеля, вокзала, аэропорта или квартиры по догов...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие-перезагрузка на юг Ленобласти
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие-перезагрузка на юг Ленобласти
Калейдоскоп ярких локаций рядом с Петербургом для отдыха и эффектных фото
4 сен в 08:00
5 сен в 08:00
25 500 ₽ за всё до 4 чел.
Большое путешествие из Петербурга - к Ладожским шхерам
На автобусе
На катере
13 часов
-
50%
Водная прогулка
Большое путешествие из Петербурга - к Ладожским шхерам
Полюбоваться дикой красотой, созданной ледниками миллионы лет назад
Начало: На Казанской площади
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4750 ₽9500 ₽ за человека

Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Орнитологические" можно забронировать 3 экскурсии от 4750 до 25 500 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
