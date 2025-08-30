Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Исследовать и сравнить два дворцово-парковых ансамбля в окрестностях Петербурга за один день
Начало: От отеля, вокзала, аэропорта или квартиры по догов...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие-перезагрузка на юг Ленобласти
Калейдоскоп ярких локаций рядом с Петербургом для отдыха и эффектных фото
4 сен в 08:00
5 сен в 08:00
25 500 ₽ за всё до 4 чел.
-
50%
Водная прогулка
Большое путешествие из Петербурга - к Ладожским шхерам
Полюбоваться дикой красотой, созданной ледниками миллионы лет назад
Начало: На Казанской площади
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4750 ₽
9500 ₽ за человека
