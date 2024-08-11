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реальные события когда-то происходившие здесь и конечно же не обошлось без легенд и мистики, что в почти уже пустой Петропавловской крепости придавало атмосферности и погружало в мрачное и загадочное прошлое города. После экскурсии осталось только восхищение и положительные эмоции, посетив уже достаточно много, могу точно сказать, что эта одна из лучших экскурсий, после которой влюбляешься в город еще больше и хочется продолжать изучать его историю.