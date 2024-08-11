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Ужасы Петербурга (16+)

Окунуться в историю русской Бастилии и узнать, как сложились судьбы её узников (в группе)
Говоря о Петербурге, вы представляете дворцы, мосты и белые ночи. Всюду романтика.

Однако в самом сердце Северной столицы до сих пор расположено кладбище, здесь пытали царского сына, вода несла смерть и
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проливались реки крови.

Петропавловская крепость стала местом зарождения города и, не приняв ни одного боя, загубила сотни жизней.

Вы услышите леденящие душу истории об узниках крепости, о пророчествах и предсказаниях, которые не сбылись. Пока…

5
23 отзыва
Ужасы Петербурга (16+)
Ужасы Петербурга (16+)
Ужасы Петербурга (16+)

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Главные ворота Петропавловской крепости
  • Петропавловский собор, ставший императорской усыпальницей (только снаружи)
  • Ворота смерти, откуда отправляли на казнь
  • Тюрьму, где пытали тишиной (только снаружи)
  • Место, где было найдено тело Григория Распутина

Вы узнаете:

  • Как пытали узников русской Бастилии и как сложились их судьбы
  • Почему одна из могил в императорской усыпальнице теперь пустует
  • Где установлен первый памятник самому разрушительному наводнению
  • Из-за чего узница крепости решила сама себя сжечь
  • Где находится место гибели императора-освободителя и место его погребения и при чём здесь красные сапожки

Вы услышите известные и неизвестные легенды о кровавом прошлом Петербурга, и мы вместе разберёмся, где среди них правда, а где вымысел. Также вас ожидают истории, начиная с основания города и до Красного террора.

Организационные детали

  • Экскурсия строго 16+
  • Прогулка проходит в вечернее время на территории Петропавловской крепости без посещения музеев

в пятницу и субботу в 19:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Иоанновском мосту
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 494 туристов
Здравствуйте! Я коренная петербурженка и искусствовед, а также профессиональный гид и автор экскурсий по Петербургу, его пригородам и музеям. Гидом я стала в 2016 году по большой любви! С тех
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пор рассказом оживляю каменный город. Открываю Петербург даже петербуржцам. В своей работе вижу особую миссию — зажечь интерес к любимому городу и разным аспектам его истории. Я работаю на двух языках: русском и английском, имею лицензии 10 музеев Санкт-Петербурга и городскую аккредитацию.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
3
2
1
Людмила
Спасибо большое Анне за необыкновенно интересную экскурсию! 2 часа пролетело незаметно, много интересных фактов, а не сухой информации. Очень интересная подача материала, Анна показывала фотографии событий прошлых лет, рассказывала про
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реальные события когда-то происходившие здесь и конечно же не обошлось без легенд и мистики, что в почти уже пустой Петропавловской крепости придавало атмосферности и погружало в мрачное и загадочное прошлое города. После экскурсии осталось только восхищение и положительные эмоции, посетив уже достаточно много, могу точно сказать, что эта одна из лучших экскурсий, после которой влюбляешься в город еще больше и хочется продолжать изучать его историю.

Спасибо большое Анне за необыкновенно интересную экскурсию! 2 часа пролетело незаметно, много интересных фактов, а не
Спасибо большое Анне за необыкновенно интересную экскурсию! 2 часа пролетело незаметно, много интересных фактов, а не
Спасибо большое Анне за необыкновенно интересную экскурсию! 2 часа пролетело незаметно, много интересных фактов, а не
Спасибо большое Анне за необыкновенно интересную экскурсию! 2 часа пролетело незаметно, много интересных фактов, а не
Спасибо большое Анне за необыкновенно интересную экскурсию! 2 часа пролетело незаметно, много интересных фактов, а не
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Юля
Очень понравилась экскурсия по Петропавловской крепости с Анной! Я была на нескольких исторических экскурсиях в Петербурге, но в этот раз открылась более страшная и жестокая сторона этих великих императоров. Мы
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ходили по полупустым закоулкам Заячьего острова, слушая множество жутких историй. Даже карильонная музыка, которой наслаждались другие туристы, на фоне всех рассказов про казни и пытки показалась довольно зловещей! Анна - замечательный гид! Очень советую сходить, чтобы посмотреть на историю города с другой стороны.

Очень понравилась экскурсия по Петропавловской крепости с Анной! Я была на нескольких исторических экскурсиях в Петербурге,
Очень понравилась экскурсия по Петропавловской крепости с Анной! Я была на нескольких исторических экскурсиях в Петербурге,
Очень понравилась экскурсия по Петропавловской крепости с Анной! Я была на нескольких исторических экскурсиях в Петербурге,
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Павел
Очень интересная и познавательная экскурсия! Большое спасибо Анне за столь увлекательный рассказ о неизвестной истории Петропавловской крепости! Рекомендую,и уверен,что не пожалеете!
Очень интересная и познавательная экскурсия! Большое спасибо Анне за столь увлекательный рассказ о неизвестной истории Петропавловской
Очень интересная и познавательная экскурсия! Большое спасибо Анне за столь увлекательный рассказ о неизвестной истории Петропавловской
Очень интересная и познавательная экскурсия! Большое спасибо Анне за столь увлекательный рассказ о неизвестной истории Петропавловской
Очень интересная и познавательная экскурсия! Большое спасибо Анне за столь увлекательный рассказ о неизвестной истории Петропавловской
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Дарья
Спасибо огромное Анне за страшно увлекательную экскурсию! 🥰 Рекомендую всем, кто любит пощекотать нервы, и тем, кто готов узнать даже самые грустные и нелицеприятные, однако, правдивые факты из истории города!
Спасибо огромное Анне за страшно увлекательную экскурсию! 🥰 Рекомендую всем, кто любит пощекотать нервы, и тем,
Спасибо огромное Анне за страшно увлекательную экскурсию! 🥰 Рекомендую всем, кто любит пощекотать нервы, и тем,
Спасибо огромное Анне за страшно увлекательную экскурсию! 🥰 Рекомендую всем, кто любит пощекотать нервы, и тем,
Спасибо огромное Анне за страшно увлекательную экскурсию! 🥰 Рекомендую всем, кто любит пощекотать нервы, и тем,
Спасибо огромное Анне за страшно увлекательную экскурсию! 🥰 Рекомендую всем, кто любит пощекотать нервы, и тем,
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Севиль
экскурсия понравилась! была в Петропавловке уже 100000 раз, но после данной экскурсии получилось по-другому взглянуть на крепость (честно, узнала много шокирующих фактов о крепости).

гид прекрасно справилась с работой, интересно передала историю, вся группа была вовлечена в процесс)
экскурсия понравилась! была в Петропавловке уже 100000 раз, но после данной экскурсии получилось по-другому взглянуть на
экскурсия понравилась! была в Петропавловке уже 100000 раз, но после данной экскурсии получилось по-другому взглянуть на
экскурсия понравилась! была в Петропавловке уже 100000 раз, но после данной экскурсии получилось по-другому взглянуть на
экскурсия понравилась! была в Петропавловке уже 100000 раз, но после данной экскурсии получилось по-другому взглянуть на
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Александра
Экскурсия прошла на одном дыхании! Анна показала печальную сторону истории Петропавловской крепости, сделала это захватывающе, эмоционально. Рекомендую всем, кому интересна "непарадная" история и кто любит изучать её через судьбы людей.
Экскурсия прошла на одном дыхании! Анна показала печальную сторону истории Петропавловской крепости, сделала это захватывающе, эмоционально.
Экскурсия прошла на одном дыхании! Анна показала печальную сторону истории Петропавловской крепости, сделала это захватывающе, эмоционально.
Экскурсия прошла на одном дыхании! Анна показала печальную сторону истории Петропавловской крепости, сделала это захватывающе, эмоционально.
Экскурсия прошла на одном дыхании! Анна показала печальную сторону истории Петропавловской крепости, сделала это захватывающе, эмоционально.
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