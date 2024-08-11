Говоря о Петербурге, вы представляете дворцы, мосты и белые ночи. Всюду романтика.
Однако в самом сердце Северной столицы до сих пор расположено кладбище, здесь пытали царского сына, вода несла смерть и
Однако в самом сердце Северной столицы до сих пор расположено кладбище, здесь пытали царского сына, вода несла смерть и
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Главные ворота Петропавловской крепости
- Петропавловский собор, ставший императорской усыпальницей (только снаружи)
- Ворота смерти, откуда отправляли на казнь
- Тюрьму, где пытали тишиной (только снаружи)
- Место, где было найдено тело Григория Распутина
Вы узнаете:
- Как пытали узников русской Бастилии и как сложились их судьбы
- Почему одна из могил в императорской усыпальнице теперь пустует
- Где установлен первый памятник самому разрушительному наводнению
- Из-за чего узница крепости решила сама себя сжечь
- Где находится место гибели императора-освободителя и место его погребения и при чём здесь красные сапожки
Вы услышите известные и неизвестные легенды о кровавом прошлом Петербурга, и мы вместе разберёмся, где среди них правда, а где вымысел. Также вас ожидают истории, начиная с основания города и до Красного террора.
Организационные детали
- Экскурсия строго 16+
- Прогулка проходит в вечернее время на территории Петропавловской крепости без посещения музеев
в пятницу и субботу в 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Иоанновском мосту
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 494 туристов
Здравствуйте! Я коренная петербурженка и искусствовед, а также профессиональный гид и автор экскурсий по Петербургу, его пригородам и музеям. Гидом я стала в 2016 году по большой любви! С тех
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо большое Анне за необыкновенно интересную экскурсию! 2 часа пролетело незаметно, много интересных фактов, а не сухой информации. Очень интересная подача материала, Анна показывала фотографии событий прошлых лет, рассказывала про
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Очень понравилась экскурсия по Петропавловской крепости с Анной! Я была на нескольких исторических экскурсиях в Петербурге, но в этот раз открылась более страшная и жестокая сторона этих великих императоров. Мы
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Очень интересная и познавательная экскурсия! Большое спасибо Анне за столь увлекательный рассказ о неизвестной истории Петропавловской крепости! Рекомендую,и уверен,что не пожалеете!
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Спасибо огромное Анне за страшно увлекательную экскурсию! 🥰 Рекомендую всем, кто любит пощекотать нервы, и тем, кто готов узнать даже самые грустные и нелицеприятные, однако, правдивые факты из истории города!
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экскурсия понравилась! была в Петропавловке уже 100000 раз, но после данной экскурсии получилось по-другому взглянуть на крепость (честно, узнала много шокирующих фактов о крепости).
гид прекрасно справилась с работой, интересно передала историю, вся группа была вовлечена в процесс)
гид прекрасно справилась с работой, интересно передала историю, вся группа была вовлечена в процесс)
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Экскурсия прошла на одном дыхании! Анна показала печальную сторону истории Петропавловской крепости, сделала это захватывающе, эмоционально. Рекомендую всем, кому интересна "непарадная" история и кто любит изучать её через судьбы людей.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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