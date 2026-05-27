В финскую усадьбу «Киискиля» под Выборгом - из Санкт-Петербурга
Узнать об истории зажиточного поместья, покормить мохнатых коров и попробовать кёльш, сахти и эль
Зачем хирург из Петербурга купил старинную усадьбу? Какие сердечные тайны хранит гигантский фанерный Гулливер? И какое отношение ко всему этому имеет президент Финляндии? На экскурсии по поместью и ферме вы услышите множество увлекательных сюжетов! А ещё познакомитесь с краткой историей пивоварения в России и продегустируете несколько сортов (18+).
Описание экскурсии
Усадьба «Киискиля» — старинное имение в окрестностях Выборга
Вы осмотрите главное здание, Жёлтый и Синий дома, беседку и пруд, а также спуститесь в гранитный погреб, где выдерживается пиво. Узнаете, кому принадлежала усадьба в разные эпохи, как она чуть не исчезла и кто её спас.
Дегустация пива, сваренного по историческим рецептам
На обогреваемой веранде участники старше 18 лет попробуют кёльш, сахти, вишнёвый эль, русский имперский стаут и другие сорта.
Ферма усадьбы и её обитатели
Захватите из дома морковку, яблоки и кабачок, чтобы угостить добродушных яков, мохнатых коров породы хайленд и вислоухих кроликов. И попробуйте догадаться, почему одного из них прозвали Похлёбкой.
Свободное время для прогулки по Выборгу
При желании вы за доплату посетите Замковый остров.
Ориентировочный тайминг: 9:00 — выезд от ст. м. «Чёрная речка» 11:00–13:00 — экскурсия по усадьбе «Киискиля» 13:00–13:30 — дегустация пива 13:30–14:00 — кормление животных 14:00 — переезд в Выборг 15:00–21:00 — свободное время в Выборге 21:00 — возвращение к ст. м. «Чёрная речка»
Тайминг указано приблизительно, последовательность осмотра объектов может меняться.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автобусе
Дополнительно оплачивается билет в усадьбу — 1000 ₽ за чел. Дети 13–18 лет — 600 ₽. Дети любого возраста могут принять участие только вместе со взрослыми
Обед не входит в стоимость, по желанию. Захватите угощение для животных: порезанные морковь, яблоки, кабачок
Возьмите с собой паспорт — усадьба находится в погранзоне. Посещение усадьбы иностранцами согласовывается дополнительно
Часть территории может быть не полностью адаптирована для маломобильных гостей
С вами будет гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Черная речка»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
