Мои заказы

В финскую усадьбу «Киискиля» под Выборгом - из Санкт-Петербурга

Узнать об истории зажиточного поместья, покормить мохнатых коров и попробовать кёльш, сахти и эль
Зачем хирург из Петербурга купил старинную усадьбу? Какие сердечные тайны хранит гигантский фанерный Гулливер? И какое отношение ко всему этому имеет президент Финляндии? На экскурсии по поместью и ферме вы услышите множество увлекательных сюжетов! А ещё познакомитесь с краткой историей пивоварения в России и продегустируете несколько сортов (18+).
В финскую усадьбу «Киискиля» под Выборгом - из Санкт-Петербурга
В финскую усадьбу «Киискиля» под Выборгом - из Санкт-Петербурга
В финскую усадьбу «Киискиля» под Выборгом - из Санкт-Петербурга

Описание экскурсии

Усадьба «Киискиля» — старинное имение в окрестностях Выборга

Вы осмотрите главное здание, Жёлтый и Синий дома, беседку и пруд, а также спуститесь в гранитный погреб, где выдерживается пиво. Узнаете, кому принадлежала усадьба в разные эпохи, как она чуть не исчезла и кто её спас.

Дегустация пива, сваренного по историческим рецептам

На обогреваемой веранде участники старше 18 лет попробуют кёльш, сахти, вишнёвый эль, русский имперский стаут и другие сорта.

Ферма усадьбы и её обитатели

Захватите из дома морковку, яблоки и кабачок, чтобы угостить добродушных яков, мохнатых коров породы хайленд и вислоухих кроликов. И попробуйте догадаться, почему одного из них прозвали Похлёбкой.

Свободное время для прогулки по Выборгу

При желании вы за доплату посетите Замковый остров.

Ориентировочный тайминг:
9:00 — выезд от ст. м. «Чёрная речка»
11:00–13:00 — экскурсия по усадьбе «Киискиля»
13:00–13:30 — дегустация пива
13:30–14:00 — кормление животных
14:00 — переезд в Выборг
15:00–21:00 — свободное время в Выборге
21:00 — возвращение к ст. м. «Чёрная речка»

Тайминг указано приблизительно, последовательность осмотра объектов может меняться.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе
  • Дополнительно оплачивается билет в усадьбу — 1000 ₽ за чел. Дети 13–18 лет — 600 ₽. Дети любого возраста могут принять участие только вместе со взрослыми
  • Обед не входит в стоимость, по желанию. Захватите угощение для животных: порезанные морковь, яблоки, кабачок
  • Возьмите с собой паспорт — усадьба находится в погранзоне. Посещение усадьбы иностранцами согласовывается дополнительно
  • Часть территории может быть не полностью адаптирована для маломобильных гостей
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Черная речка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «В финскую усадьбу «Киискиля» под Выборгом - из Санкт-Петербурга»

Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
На машине
3 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
Прокатиться по историческому центру, Западному скоростному диаметру и оценить новый облик города
Сегодня в 20:00
29 мая в 21:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Финский Петербург. Индивидуальная экскурсия
Пешая
2.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Финский Петербург. Индивидуальная экскурсия
Открыть историю финской диаспоры и узнать о тонкостях российско-финских отношений в имперский период
Начало: У церкови Святой Марии
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:30
4800 ₽ за всё до 3 чел.
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Погладить хаски, покормить оленей, попробовать финский обед из печи
Начало: У станции метро «Василеостровская»
2 июн в 08:30
7 июн в 08:30
от 27 000 ₽ за человека
Санкт-Петербург и Кронштадт в один день
На автобусе
7 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Санкт-Петербург и Кронштадт в один день
Начало: Ваш отель/удобный Вам адрес в пределах города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
3850 ₽ за человека