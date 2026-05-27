Зачем хирург из Петербурга купил старинную усадьбу? Какие сердечные тайны хранит гигантский фанерный Гулливер? И какое отношение ко всему этому имеет президент Финляндии? На экскурсии по поместью и ферме вы услышите множество увлекательных сюжетов! А ещё познакомитесь с краткой историей пивоварения в России и продегустируете несколько сортов (18+).

Описание экскурсии

Усадьба «Киискиля» — старинное имение в окрестностях Выборга

Вы осмотрите главное здание, Жёлтый и Синий дома, беседку и пруд, а также спуститесь в гранитный погреб, где выдерживается пиво. Узнаете, кому принадлежала усадьба в разные эпохи, как она чуть не исчезла и кто её спас.

Дегустация пива, сваренного по историческим рецептам

На обогреваемой веранде участники старше 18 лет попробуют кёльш, сахти, вишнёвый эль, русский имперский стаут и другие сорта.

Ферма усадьбы и её обитатели

Захватите из дома морковку, яблоки и кабачок, чтобы угостить добродушных яков, мохнатых коров породы хайленд и вислоухих кроликов. И попробуйте догадаться, почему одного из них прозвали Похлёбкой.

Свободное время для прогулки по Выборгу

При желании вы за доплату посетите Замковый остров.

Ориентировочный тайминг:

9:00 — выезд от ст. м. «Чёрная речка»

11:00–13:00 — экскурсия по усадьбе «Киискиля»

13:00–13:30 — дегустация пива

13:30–14:00 — кормление животных

14:00 — переезд в Выборг

15:00–21:00 — свободное время в Выборге

21:00 — возвращение к ст. м. «Чёрная речка»

Тайминг указано приблизительно, последовательность осмотра объектов может меняться.

Организационные детали