В гости к Бенуа: ощутить дух барской квартиры

Зайти в петербургский дом, где всё подлинное - и вещи, и история
Приглашаю заглянуть в гости к потомкам Бенуа и погрузиться в эпоху 19 века.

Представьте: вы шагаете в самую сердцевину истории, в квартиру с душой, где всё ещё звучит шёпот художественных диспутов и звуки камина.

Тут, в семейном гнезде династии Бенуа, до сих пор хранятся тайны великих архитекторов, художников и музыкантов.
Время начала: 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Начало путешествия

Вы переступаете порог дома, построенного Леонтием Бенуа в конце 19 века. Узкая лестница, старинная дверь, ручка, которая хранит прикосновения поколений. И вот перед вами историческая квартира.

Знакомство с пространством

Первая комната встречает аутентичными интерьерами начала 20 века: массивный паркет, высокие потолки, изысканные обои. Здесь каждый предмет — свидетель истории.

Место, где жила «Мадонна Бенуа»

В зале, наполненном искусством, когда-то висел шедевр Леонардо да Винчи. Представьте, как его освещали те же солнечные лучи, что скользят по стенам и сегодня.

Гостиная — центр семейных встреч

Вы в сердце дома — гостиной с камином. Здесь когда-то обсуждали архитектурные проекты, создавали эскизы и спорили о судьбе искусства. Теперь тут — уютные кресла, чай от хозяйки, живые рассказы и живая музыка.

Завершающий аккорд

Время сделать кадры, которые передадут атмосферу эпохи. Это будут не просто фото — это запечатлённые на вашу камеру истории.

Организационные детали

  • После бронирования нужно оплатить полную стоимость экскурсии, чтобы мы могли забронировать для вас место
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1960 ₽
Дети до 12 лет760 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Васильевском острове
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 663 туристов
Мы — команда гидов, влюблённых в Санкт-Петербург. Мы создали уникальные авторские маршруты, которые получают множество восхищённых отзывов. С удовольствием проведём вас по самым интересным и секретным местам, чтобы разделить нашу любовь к городу и подарить вам яркие эмоции.
Отзывы и рейтинг

И
Ирина
16 июл 2025
Анастасия Олеговна провела роскошный приём! Чувствовали себя очень комфортно, частью великой семьи Бенуа. Незабываемые эмоции! Уникальное мероприятие! Просто высший пилотаж!!! Не рекомендуем, а просто настаиваем на том, чтобы каждый уважающий себя человек посетил эту уникальную квартиру!
П
Павел
20 июн 2025
Экскурсия потрясающая! Благодарю хозяйку этой прекрасной квартиры за радушие, гостеприимство, за интересный экскурс в историю целого рода и невероятный музыкальный концерт на самых разных музыкальных инструментах. Впервые оказался на экскурсии такого формата. Однозначно рекомендую. Низкий поклон хозяевам этой квартиры за желание сохранить историю своей семьи и приобщить нас к искусству. Долгих лет процветания!
