Приглашаю заглянуть в гости к потомкам Бенуа и погрузиться в эпоху 19 века. Представьте: вы шагаете в самую сердцевину истории, в квартиру с душой, где всё ещё звучит шёпот художественных диспутов и звуки камина. Тут, в семейном гнезде династии Бенуа, до сих пор хранятся тайны великих архитекторов, художников и музыкантов.

Описание экскурсии

Начало путешествия

Вы переступаете порог дома, построенного Леонтием Бенуа в конце 19 века. Узкая лестница, старинная дверь, ручка, которая хранит прикосновения поколений. И вот перед вами историческая квартира.

Знакомство с пространством

Первая комната встречает аутентичными интерьерами начала 20 века: массивный паркет, высокие потолки, изысканные обои. Здесь каждый предмет — свидетель истории.

Место, где жила «Мадонна Бенуа»

В зале, наполненном искусством, когда-то висел шедевр Леонардо да Винчи. Представьте, как его освещали те же солнечные лучи, что скользят по стенам и сегодня.

Гостиная — центр семейных встреч

Вы в сердце дома — гостиной с камином. Здесь когда-то обсуждали архитектурные проекты, создавали эскизы и спорили о судьбе искусства. Теперь тут — уютные кресла, чай от хозяйки, живые рассказы и живая музыка.

Завершающий аккорд

Время сделать кадры, которые передадут атмосферу эпохи. Это будут не просто фото — это запечатлённые на вашу камеру истории.

