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С Сандра хорошая прогулка Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Наталья В экипаже по Невскому проспекту просто супер!!!

Но… часть маршрута проходила по промзоне Обводного канала. Это не интересно совсем. И потом половина Невского. Я считаю, что маршрут должен быть до Дворцовой площади, а не до Аничкова моста.

Была задержка от организатора по времени начала поездки.

Фото сделать удалось. Катерина Ответ организатора: Здравствуйте, благодарю за отзыв, хочу внести не большое пояснение по маршруту -начало пути по исторической части города, промзоны там нет, она на другой стороне. Место называется Лиговка-Ямская.

Из-за перекрытия дорог, проезд до Даорцоаой площади не представлялся возможным, к сожалению. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Екатерина Екатерина замечательно прокатила нас по Невскому самые незабываемые впечатления от свадебного путешествия именно от этой экскурсии. Лошадь великолепна, Екатерина оказывается волшебница, если смогла так выучить лошадь. Рекомендую это экскурсию всем и не забудьте взять морковку для Миры. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Виталий читать дальше уменьшить - очень необычные ощущения. Оказались в центре внимания прохожих и водителей, на удивление бережное отношение со стороны водителей, пропускали, улыбались - приятно. Пробки объезжали, кучер Катерина с напарницей очень приятные девушки. Общее впечатление: кайф, спасибо! Чудесно прокатились 30 августа, погода тёплая, карета шикарная. Если бы я знал, что это так здорово, не только семье устроил бы поездку, но и себе одному:) В карете по Невскому Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Валерий Очень понравилась прогулка в конечном экипаже! Очень душевно все прошло! Не хотелось, чтобы прогулка заканчивалась. Узнали много интересного о лошадях и их дрессировке, о гужевом транспорте в прошлом, об уходе за Мирой (кличка лошадки, которая нас везла). Катерина очень приятная женщина, профессионал своего дела! Удачи вам, Катерина и Мира! Всем рекомендую этот маршрут и этот экипаж! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет