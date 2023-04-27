В конном экипаже по Невскому проспекту

Прокатиться на фаэтоне и прикоснуться к атмосфере царского Петербурга

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«Карету мне, карету!» Приглашаем проехать по центру Петербурга на фаэтоне — лёгкой повозке, запряжённой одной лошадью.

Удобно устроившись на мягком диване экипажа и укрывшись теплым пледом, вы полюбуетесь под цокот копыт великолепной архитектурой Северной столицы. По вашему желанию, мы включим приятную музыку или расскажем интересные факты о коневодстве.
В конном экипаже по Невскому проспекту
В конном экипаже по Невскому проспекту
В конном экипаже по Невскому проспекту
В конном экипаже по Невскому проспекту
В конном экипаже по Невскому проспекту
В конном экипаже по Невскому проспекту
В конном экипаже по Невскому проспекту
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На фаэтоне по Северной столице

Мы начнем прогулку на площади Александра Невского и прокатимся по главному проспекту до Дворцовой площади. В пути вы увидите: Александро-Невскую лавру, площадь Восстания, Московский вокзал, Аничков мост, Екатерининский сад, Казанский собор и набережную Мойки. По желанию, можно сделать остановки для фото, послушать приятную музыку и угостить лошадь морковкой. Если вы интересуетесь коневодством, мы расскажем о ямщиках и значении лошадей в современном Петербурге.

Организационные детали

  • Это лёгкая приятная прогулка, не предполагающая исторического содержания
  • Возможно небольшое изменение маршрута из-за трафика
  • По желанию мы можем скорректировать время и место начала прогулки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Невский проспект
Казанский собор
Религиозные
Дворцовая площадь
Для студентов
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