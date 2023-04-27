Прокатиться на фаэтоне и прикоснуться к атмосфере царского Петербурга
«Карету мне, карету!» Приглашаем проехать по центру Петербурга на фаэтоне — лёгкой повозке, запряжённой одной лошадью.
Удобно устроившись на мягком диване экипажа и укрывшись теплым пледом, вы полюбуетесь под цокот копыт великолепной архитектурой Северной столицы. По вашему желанию, мы включим приятную музыку или расскажем интересные факты о коневодстве.
Удобно устроившись на мягком диване экипажа и укрывшись теплым пледом, вы полюбуетесь под цокот копыт великолепной архитектурой Северной столицы. По вашему желанию, мы включим приятную музыку или расскажем интересные факты о коневодстве.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На фаэтоне по Северной столице
Мы начнем прогулку на площади Александра Невского и прокатимся по главному проспекту до Дворцовой площади. В пути вы увидите: Александро-Невскую лавру, площадь Восстания, Московский вокзал, Аничков мост, Екатерининский сад, Казанский собор и набережную Мойки. По желанию, можно сделать остановки для фото, послушать приятную музыку и угостить лошадь морковкой. Если вы интересуетесь коневодством, мы расскажем о ямщиках и значении лошадей в современном Петербурге.
Организационные детали
- Это лёгкая приятная прогулка, не предполагающая исторического содержания
- Возможно небольшое изменение маршрута из-за трафика
- По желанию мы можем скорректировать время и место начала прогулки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Александра Невского
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Доброго дня, господа! Да-да, именно господа — и наш сервис вас в этом убедит. Приглашаем на эксклюзивные прогулки в карете по центру города — всё как в царские времена.
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Для пенсионеров
Необычные
Ночные
Летние
Романтические
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Популярные места
Невский проспект
Казанский собор
Религиозные
Дворцовая площадь
Для студентов
Улицы и переулки
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