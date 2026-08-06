«Карету мне, карету!» Приглашаем проехать по центру Петербурга на карете — лёгкой повозке, запряжённой одной лошадью.
Удобно устроившись на мягком диване экипажа и укрывшись теплым пледом, вы полюбуетесь под цокот копыт великолепной архитектурой Северной столицы. По вашему желанию, мы включим приятную музыку или расскажем интересные факты о коневодстве.
Удобно устроившись на мягком диване экипажа и укрывшись теплым пледом, вы полюбуетесь под цокот копыт великолепной архитектурой Северной столицы. По вашему желанию, мы включим приятную музыку или расскажем интересные факты о коневодстве.
Описание экскурсии
На карете по Северной столице
Мы начнём прогулку недалеко от площади Александра Невского и прокатимся по главному проспекту до Дворцовой площади. В пути вы увидите: Александро-Невскую лавру, площадь Восстания, Московский вокзал, Аничков мост, Екатерининский сад, Казанский собор и набережную Мойки. По желанию, можно сделать остановки для фото, послушать приятную музыку и угостить лошадь морковкой. Если вы интересуетесь коневодством, мы расскажем о ямщиках и роли лошадей в современном Петербурге.
Организационные детали
- Это лёгкая приятная прогулка, не предполагающая исторического содержания
- Возможно небольшое изменение маршрута из-за трафика
- По желанию мы можем скорректировать время и место начала прогулки
- Обратите внимание: в случае дождя или крайне не комфортных погодных условий экскурсия будет перенесена на удобное время. Мы заботимся о своих клиентах и любим лошадей.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 137 туристов
Доброго дня, господа! Да-да, именно господа — и наш сервис вас в этом убедит. Приглашаем на эксклюзивные прогулки в карете по центру города — всё, как в царские времена.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
хорошая прогулка
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В экипаже по Невскому проспекту просто супер!!!
Но… часть маршрута проходила по промзоне Обводного канала. Это не интересно совсем. И потом половина Невского. Я считаю, что маршрут должен быть до Дворцовой площади, а не до Аничкова моста.
Была задержка от организатора по времени начала поездки.
Фото сделать удалось.
Но… часть маршрута проходила по промзоне Обводного канала. Это не интересно совсем. И потом половина Невского. Я считаю, что маршрут должен быть до Дворцовой площади, а не до Аничкова моста.
Была задержка от организатора по времени начала поездки.
Фото сделать удалось.
Катерина
Ответ организатора:
Здравствуйте, благодарю за отзыв, хочу внести не большое пояснение по маршруту -начало пути по исторической части города, промзоны там нет, она на другой стороне. Место называется Лиговка-Ямская.
Из-за перекрытия дорог, проезд до Даорцоаой площади не представлялся возможным, к сожалению.
Из-за перекрытия дорог, проезд до Даорцоаой площади не представлялся возможным, к сожалению.
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Екатерина замечательно прокатила нас по Невскому самые незабываемые впечатления от свадебного путешествия именно от этой экскурсии. Лошадь великолепна, Екатерина оказывается волшебница, если смогла так выучить лошадь. Рекомендую это экскурсию всем и не забудьте взять морковку для Миры.
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В
Чудесно прокатились 30 августа, погода тёплая, карета шикарная. Если бы я знал, что это так здорово, не только семье устроил бы поездку, но и себе одному:) В карете по Невскому
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В
Очень понравилась прогулка в конечном экипаже! Очень душевно все прошло! Не хотелось, чтобы прогулка заканчивалась. Узнали много интересного о лошадях и их дрессировке, о гужевом транспорте в прошлом, об уходе за Мирой (кличка лошадки, которая нас везла). Катерина очень приятная женщина, профессионал своего дела! Удачи вам, Катерина и Мира! Всем рекомендую этот маршрут и этот экипаж!
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М
Огромное спасибо Екатерине за такую замечательную прогулку в день моего рождения! Мы в восторге! Было здорово даже несмотря на то, что на улице был небольшой дождь. Карета крытая, есть тёплые пледы. Всё предусмотрено до мелочей. И отдельное спасибо за сладкий подарок… очень неожиданно и так приятно. Рекомендуем прогулку в конном экипаже однозначно, не пожалеете!
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