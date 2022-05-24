Индивидуальные экскурсии по Санкт-Петербургу

Насыщенная экскурсия по Санкт-Петербургу на мотоцикле подарит незабываемые впечатления.



Путешествие пройдет на комфортабельном мотоцикле Honda Gold Wing, что обеспечит безопасность и комфорт.



Участники смогут насладиться видами города, сделать фото-остановки у Смольного собора и Александро-Невской лавры. Экскурсия подходит для детей старше 12 лет, и в стоимость входит вся необходимая экипировка. Погрузитесь в атмосферу города и узнайте его историю за короткое время

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для мотопрогулки по Петербургу - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, а дни длинные и светлые. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее, и вероятность дождей выше. В остальные месяцы из-за холодов и частых осадков комфорт поездки снижается, но при желании можно насладиться зимними видами города, хотя и с некоторыми ограничениями.

Сейчас август — это идеальное время.