Индивидуальные экскурсии по Санкт-Петербургу

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

  4. По Петербургу на мотоцикле

Прокатиться по центру с ветерком, увидеть город с необычного ракурса и получить заряд новых эмоций

Александр
Задать вопрос
Александр – ваш гид
Насыщенно и быстро — так пройдет ваше знакомство с Петербургом! На железном коне вы с комфортом прокатитесь по главным улицам, рассмотрите изящные фасады, почувствуете пульс современной жизни города.

Мы сделаем фото-остановки в лучших местах и поговорим об строительстве Невского проспекта, архитектуре Смольного собора и памятниках Александро-Невской лавры.
1000 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 0 друзей
На мотоцикле
Продолжительность 1 час
До 1 человека
Можно с детьми
Встреча в центре города
Забронировать экскурсию
По Петербургу на мотоцикле
По Петербургу на мотоцикле

Что вас ожидает

Безопасная и комфортная поездка
Поездка пройдет на комфортабельном мотоцикле Honda Gold Wing: в его удобном кресле вы сможете делать фото и видео во время движения, а тихий звук мотора не помешает наслаждаться видами города. Перед началом экскурсии я расскажу о технике безопасности, выдам шлем и перчатки. А в случае непогоды вы получите специальный теплый дождевик, так что даже питерский дождик не станет помехой для поездки.

Петербург глазами мотоциклиста
За короткий промежуток времени вы увидите множество интересных достопримечательностей Петербурга. Мы объедем центральную акваторию Невы, прокатимся по Невскому проспекту. Сделаем остановку у Смольного собора: я расскажу вам об особенностях его архитектуры, о том, как менялось его назначение. А второй остановкой станет Александро-Невская лавра, Некрополь которой вы сможете посетить после экскурсии самостоятельно.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит необходимая экипировка: мотоциклетный шлем и перчатки, а также непродуваемый мото-дождевик и бахилы на случай непогоды
  • Длительность самой поездки на мотоцикле — около 30 минут
  • На экскурсию можно взять детей старше 12 лет
  • Экскурсию также можно провести и для большего числа человек (до 20), детали уточняйте в личных сообщениях
По Петербургу на мотоцикле
По Петербургу на мотоцикле
По Петербургу на мотоцикле
По Петербургу на мотоцикле
По Петербургу на мотоцикле
По Петербургу на мотоцикле
По Петербургу на мотоцикле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центре города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Александр
Александр
Привет! Меня зовут Александр. Предлагаю вам посмотреть город с нового ракурса — с седла мотоцикла. Более 5 лет занимаюсь организацией экскурсий по Санкт-Петербургу и области на мотоциклах комфорт-класса (Honda GoldWing). Я выбрал такой формат экскурсий, так как это идеальное сочетание моих хобби: мотоциклы и история города. Помимо гарантированной безопасности, я предоставляю все необходимое для идеальной поездки, и даже в дождливую погоду вы будете чувствовать себя комфортно. Есть маршруты на разную тематику. Исторический Петербург — это колыбель 3-х революций, а я добавляю и четвертую — рок-н-ролльную!
Напишите мне

Индивидуальные экскурсии по Санкт-Петербургу

Секретный Петербург: прогулка с фотографомСекретный Петербург: прогулка с фотографомСекретный Петербург: прогулка с фотографом
скидка30%
4600 ₽
3220 за экскурсию
1.5 часа
101 отзыв
Увидеть знаковые и нетуристические места, сохранить моменты и эмоции на профессиональных снимках
Если вы хотите увезти из Санкт-Петербурга не только воспоминания, но и чудесные фотографии, приглашаю вместе прогуляться по этому таинственному и прекрасному городу. Я проведу вас по мощеным улицам, наполненным духом легенд и историй, расскажу о петербургской культуре и поделюсь своей любовью к северной столице. И, конечно, сфотографирую вас не только в знаковых местах Петербурга — но и там, где вы никогда бы не оказались, не будучи местным жителем.
Фотосессия на питерской крыше!Фотосессия на питерской крыше!Фотосессия на питерской крыше!
скидка25%
2500 ₽
1875 за экскурсию
1 час
37 отзывов
Атмосферные профессиональные кадры вас и Петербурга, а также истории о городе
Этот час станет для вас чудесным воспоминанием о Петербурге, подарив и эмоции, и лучшие из возможных сувениров. С высоты крыш в старинном районе Коломна вы пофотографируетесь на фоне города и поснимаете его сами. С вами будут и фотограф, и гид, поэтому прогулка наполнится легкими рассказами о Питере.
Дети и детство в блокадном ЛенинградеДети и детство в блокадном ЛенинградеДети и детство в блокадном Ленинграде
1500 за экскурсию
2 часа
80 отзывов
Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей
В центре Петербурга до сих пор можно увидеть следы трагического прошлого города. Я помогу вам заметить их и погрузиться в историю города времен блокады, а еще расскажу о том, как в осажденном городе жили дети, как он защищали Родину и как спасались от голода. Мы перенесемся на полвека назад и поговорим как о горечи детских судеб, так и о человеческом сострадании и неравнодушии.
Эрмитаж вдоль и поперекЭрмитаж вдоль и поперекЭрмитаж вдоль и поперек
4200 за экскурсию
2.5 часа
61 отзыв
Интересно и понятно о шедеврах и мифах музея на насыщенной экскурсии
Почему Эрмитаж обязательно должен быть в вашей программе? Вы получите исчерпывающий ответ на этот вопрос. Погуляете по парадным залам, познакомитесь с египетской мумией, сфотографируетесь на Иорданской лестнице и рассмотрите Лоджию Рафаэля. Ориентируясь на ваши интересы, я обращу внимание на любопытные детали и погружу вас в мировое искусство.
Петроградская сторона снаружи и изнутриПетроградская сторона снаружи и изнутриПетроградская сторона снаружи и изнутри
От 1200 за экскурсию
1.5 часа
78 отзывов
Запечатлеть аутентичные виды Петербурга, заглянуть в парадные и знаменитые дворы-колодцы
Эта прогулка познакомит вас с архитектурой Петроградской стороны — одного из самых контрастных и живописных районов Санкт-Петербурга. Вы зайдете в винтажные парадные доходных домов начала 20 века, услышите истории старых дворов-колодцев и, разумеется, пополните коллекцию петербургских фотографий. А в результате — откроете для себя мистический мир Петроградки и исследуете её атмосферные закоулки.
Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"
скидка30%
3720 ₽
2604 за экскурсию
2 часа
169 отзывов
Раскрыть тайну масонства и научиться читать масонские символы на индивидуальной экскурсии
Масонство — что это? Тайное общество, существующее более 3000 лет, или миф? Каковы истинные цели масонов и как попасть в их ряды? Могут ли масоны влиять на политику, финансы и судьбы целых народов? Почему лучшие люди России, такие как: Суворов, Кутузов, Ключевский, Чаадаев и Воронихин считали честью состоять в масонских ложах? Правда ли то, что масоны устранили Пушкина, который порвал с ними? Чтобы узнать ответы на эти и многие другие вопросы, присоединяйтесь к моей экскурсии-детективу!

Выбирайте и другие экскурсии по Санкт-Петербургу

ОбзорныеНа велосипедеМузеи и искусствоФотосессииГастрономическиеРазводные мостыНочныеЗа городомТрансферыПо каналамИстория и архитектураНеобычные маршрутыПетергофГатчинаПо дворам и параднымНа автобусеДля детейПо крышамПетропавловская крепостьКрепость ОрешекЕкатерининский дворецКронштадтНа автомобилеЛетний садКунсткамераПавловскКвестыЦарское селоДворец МеньшиковаВасильевский островАлександро-Невская лавраКрейсер АврораВечерниеЭрмитажАдмиралтействоМариинский дворецДостоевскийОраниенбаумИсаакиевский соборМифы и легендыШкольныеВсеНевский проспектПо барамМихайловский замокКриминальный ПетербургЗимний дворецКазанский соборПешкомМистическиеДворцы и особнякиСоборы и храмыЛитературныеБлокадный ЛенинградГрупповыеНа корабликеСо скидкойИндивидуальныеБары и ночная жизньНа мотоциклеКрыши и панорамы