Индивидуальные экскурсии по Санкт-Петербургу

Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга на индивидуальной мотопрогулке. Впечатления гарантированы
Насыщенная экскурсия по Санкт-Петербургу на мотоцикле подарит незабываемые впечатления.
Путешествие пройдет на комфортабельном мотоцикле Honda Gold Wing, что обеспечит безопасность и комфорт.
Участники смогут насладиться видами города, сделать фото-остановки у Смольного собора и Александро-Невской лавры. Экскурсия подходит для детей старше 12 лет, и в стоимость входит вся необходимая экипировка. Погрузитесь в атмосферу города и узнайте его историю за короткое время
Лучшее время для мотопрогулки по Петербургу - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, а дни длинные и светлые. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее, и вероятность дождей выше. В остальные месяцы из-за холодов и частых осадков комфорт поездки снижается, но при желании можно насладиться зимними видами города, хотя и с некоторыми ограничениями.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Смольный собор
Александро-Невская лавра
Невский проспект
Описание экскурсии
Безопасная и комфортная поездка
Поездка пройдет на комфортабельном мотоцикле Honda Gold Wing: в его удобном кресле вы сможете делать фото и видео во время движения, а тихий звук мотора не помешает наслаждаться видами города. Перед началом экскурсии я расскажу о технике безопасности, выдам шлем и перчатки. А в случае непогоды вы получите специальный теплый дождевик, так что даже питерский дождик не станет помехой для поездки.
Петербург глазами мотоциклиста
За короткий промежуток времени вы увидите множество интересных достопримечательностей Петербурга. Мы объедем центральную акваторию Невы, прокатимся по Невскому проспекту. Сделаем остановку у Смольного собора: я расскажу вам об особенностях его архитектуры, о том, как менялось его назначение. А второй остановкой станет Александро-Невская лавра, Некрополь которой вы сможете посетить после экскурсии самостоятельно.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит необходимая экипировка: мотоциклетный шлем и перчатки, а также непродуваемый мото-дождевик и бахилы на случай непогоды
Длительность самой поездки на мотоцикле — около 30 минут
На мотопрогулку можно взять детей старше 12 лет
Экскурсию также можно провести и для большего числа человек (до 20), детали уточняйте в личных сообщениях
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 409 туристов
Привет! Меня зовут Александр. Предлагаю вам посмотреть город с нового ракурса — с седла мотоцикла. Более 5 лет занимаюсь организацией экскурсий по Санкт-Петербургу и области на мотоциклах комфорт-класса (Honda GoldWing). читать дальшеуменьшить
Я выбрал такой формат экскурсий, так как это идеальное сочетание моих хобби: мотоциклы и история города. Помимо гарантированной безопасности, я предоставляю все необходимое для идеальной поездки, и даже в дождливую погоду вы будете чувствовать себя комфортно. Есть маршруты на разную тематику. Исторический Петербург — это колыбель 3-х революций, а я добавляю и четвертую — рок-н-ролльную!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
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Надежда
Когда исхожены все дворцы, музеи и центр, когда ноги молят о пощаде, а душа требует ещё эмоций и впечатлений, самое время прокатиться по Петербургу на мотоцикле. Из множества предложенных маршрутов читать дальшеуменьшить
выбрала "Зенит арена" и не пожалела. Красивый закат, скорость и ветер. Хочется "поставить на повтор" эти эмоции и ощущения снова и снова. Александр приятный в общении. Могу смело рекомендовать эту экскурсию и обязательно воспользуюсь ею сама ещё раз (или не раз:-))
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Maria
На экскурсию мы поехали вчетвером на четырёх мотоциклах. Команда ребят подарила нам всем самые лучшие эмоции в этот день. Спасибо! Я рекомендую эту экскурсию всем и обязательно еще сами повторим. Деликатность, тактичность, аккуратное вождение… это все про них))
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А
Анастасия
Заказывала прогулку для мужа и старшей дочери. Они остались в полном восторге!!! Так удачно забронировали время и они проехали по главным улицам Санкт-Петербурга в лучах закатного солнца! Не передаваемые эмоции! Это та экскурсия, которую очень хотелось бы повторить! С удовольствием обратимся ещё раз и конечно рекомендуем эту экскурсию! Ребятам большое спасибо!
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Елена
Ребята, это супер! Тем, кто любит байки, либо только присматривается к ним. Очень комфортабельный мот и надежный водитель, что особенно важно, когда садишься "двойкой". Прекрасный вид, прекрасный байк, ветер, драйв, что еще нужно?
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И
Илона
Осталось хорошее впечатление от профессионализма водителя: аккуратная езда, комфортно и безопасно. Александр внушает доверие, как опытный водитель. Для человека, который впервые на мотоцикле в качестве пассажира, это очень важно. Идея мото-экскурсии по летнему городу - ОТЛИЧНАЯ! После такой прогулки гарантировано хорошее настроение и приятные эмоции)))
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А
Аня
Просто нереальная прогулка. Катались с музыкой по городу, аж дух захватывает на поворотах. Питер, вечер, огни, музыка, скорость и сумасшедшие настроение - что нужно ещё?