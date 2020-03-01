Индивидуальные экскурсии по Санкт-Петербургу

Что вас ожидает

Безопасная и комфортная поездка

Поездка пройдет на комфортабельном мотоцикле Honda Gold Wing: в его удобном кресле вы сможете делать фото и видео во время движения, а тихий звук мотора не помешает наслаждаться видами города. Перед началом экскурсии я расскажу о технике безопасности, выдам шлем и перчатки. А в случае непогоды вы получите специальный теплый дождевик, так что даже питерский дождик не станет помехой для поездки.

Петербург глазами мотоциклиста

За короткий промежуток времени вы увидите множество интересных достопримечательностей Петербурга. Мы объедем центральную акваторию Невы, прокатимся по Невскому проспекту. Сделаем остановку у Смольного собора: я расскажу вам об особенностях его архитектуры, о том, как менялось его назначение. А второй остановкой станет Александро-Невская лавра, Некрополь которой вы сможете посетить после экскурсии самостоятельно.